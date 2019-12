H Apple θα βγάλει 7 καινούργια iPhone μέσα στο 2020 (pic)

Φουλ στις παρουσιάσεις θα είναι η Apple το 2020...

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει το Apple Insider, το οποίο πήρε στα χέρια του ένα έγγραφο που μοιράστηκε σε επενδυτές από τον αναλυτή Jun Zhang Rosenblatt Securities.

Σύμφωνα με αυτό λοιπόν, μέσα στο επόμενο έτος, αναμένεται να κυκλοφορήσουν όχι τρία ως συνήθως, αλλά συνολικά 7 καινούργια iPhone που θα δώσουν αρκετές επιλογές στους καταναλωτές.

Το πρώτο θα είναι το SE2 που θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο, ενώ θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα, με τουλάχιστον τρία από τα υπόλοιπα 6 να πηγαίνουν για το καθιερωμένο event της εταιρίας τον Σεπτέμβριο.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ 7 ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

iPhone SE 2 4G με 5.1-inch LCD screen and single rear camera

iPhone 12 4G με 6.1-inch LCD screen and dual rear cameras

iPhone 12 Pro 4G με 5.4-inch OLED screen and dual rear cameras

iPhone 12 Pro 5G με 5.4-inch OLED display and dual rear cameras

iPhone 12 Pro Plus 4G με 6.1-inch OLED display και triple rear camera με Time-of-Flight (ToF) 3D sensing capabilities

iPhone 12 Pro Plus 5G με 6.1-inch OLED screen, triple camera setup και ToF features

iPhone 12 Pro Max 5G με 6.1-inch OLED panel, triple camera setup και ToF.