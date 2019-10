Το Βατικανό κυκλοφόρησε ηλεκτρονικό προσευχητάρι (pics)

Πρόκειται για μία ηλεκτρονική συσκευή, που φοριέται σαν βραχιόλι και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της να προσευχηθούν, και μάλιστα με περισσότερους από έναν τρόπους!

Ουσιαστικά, με το Pray eRosary, όπως λέγεται, το Βατικανό επιδιώκει να προσελκύσει τους νέους και να τους μυήσει στις αρχές της Καθολικής Εκκλησίας, με ένα «κλικ».

Το ηλεκτρονικό προσευχητάρι συνδέεται με εφαρμογή στο κινητό, η οποία και ενεργοποιείται κάθε φορά που κάνεις τον σταυρό σου.

Όσο για την τιμή του;

Το Pray eRosary κοστίζει 99 ευρώ.

Αμήν.

The “eRosary” bracelet is activated by making the sign of the cross, and is synced to an app, “Click to Pray eRosary” that tracks the user’s progress and contains visual aids and audio reflections on the mysteries of the rosary. https://t.co/SvzgcLUykb

