Πρόστιμο στο YouTube επειδή συνέλεγε στοιχεία από παιδιά

Το YouTube κατηγορήθηκε ότι συλλέγει μέσω cookies δεδομένα για τη συμπεριφορά των θεατών παιδικού περιεχομένου, προκειμένου να προωθήσει στοχευμένες διαφημίσεις εκατομμυρίων.

Στο κοινό αυτό περιλαμβάνονται, φυσικά, παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών, πράγμα που απαγορεύεται από ομοσπονδιακό νόμο του 1998 για την προστασίας της ιδιωτικότητας των παιδιών.

Ως μέρος της υπερασπιστικής της τακτικής, η εταιρεία υποστήριξε ότι δεν υπάρχει στο YouTube τμήμα που να απευθύνεται ειδικά σε παιδιά.

Παρόλα αυτά, έγινε γνωστό ότι το YouTube διαφήμιζε τη διείσδυσή του στο παιδικό κοινό για να συνάψει εμπορικές συμφωνίες με άλλες εταιρείες.

«Το YouTube αποτελεί σήμερα τον ηγέτη στις ηλικίες 6-11 ετών έναντι των κορυφαίων τηλεοπτικών καναλιών» φέρεται να είχε αναφέρει στην εταιρεία παιχνιδιών Mattel.

Τελικώς η Google, στην οποία ανήκει το YouTube, ήρθε σε συμβιβαστική συμφωνία με την αρμόδια ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ και συμφώνησε να πληρώσει πρόστιμο 170 εκατ. δολαρίων.

Επιπλέον, η εταιρεία υποχρεώνεται να ειδοποιεί τους κατόχους καναλιών για την υποχρέωσή τους να λαμβάνουν γονική συγκατάθεση για συλλογή στοιχείων.

Επίσης, αρχής γενομένης από του χρόνου, το YouTube θα αντιμετωπίζει κάθε θεατή βίντεο με παιδικό περιεχόμενο ως να ήταν ανήλικος, ασχέτως της πραγματικής του ηλικίας.

