Το Facebook σκέφτεται να κόψει τα likes (pics)

Φαίνεται πως το Facebook είναι έτοιμο να πάρει την σκυτάλη από το Instagram και να προβεί σε μία μεγάλη αλλαγή, ακολουθώντας στο Instagram.

Σύμφωνα με την Jane Manchun Wong που θεωρείται expert στο να αποκαλύπτει τις βελτιώσεις πάνω στις οποίες δουλεύουν διάφορες εφαρμογές, το δημοφιλές μέσω κοινωνικής δικτύωσης, σκέφτεται πολύ σοβαρά να κόψει τα likes.

Facebook is working to hide like counts, too!https://t.co/WnUrM12aZg



Tip @Techmeme pic.twitter.com/TdT73wT6A0

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 2, 2019