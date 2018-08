Έρχεται η streaming πλατφόρμα του Facebook (pics)

Η αλήθεια είναι πως, ναι, το πεδίο των streaming υπηρεσιών πρόκειται να γίνει ακραία ανταγωνιστικό κατά τα επόμενα χρόνια. Όχι ότι δεν είναι ήδη, δηλαδή. Μπορεί το Netflix προς το παρόν να κάνει ένα σχετικό κουμάντο, σε βαθμό που να απειλεί με σοβαρό disrupt την ίδια τη βιομηχανία του σινεμά, αλλά οι επιτυχίες που έχουν σημειώσει τελευταία κι άλλες streaming πλατφόρμες τις κάνουν να επεκτείνονται όλο και περισσότερο.

Για παράδειγμα, η Amazon αυτές τις μέρες ντεμπουτάρει την νέα σειρά Jack Ryan και σιγά-σιγά ετοιμάζεται για το τηλεοπτικό Lord of the Rings. To Hulu έπιασε την καλή με το The Handmaid’s Tale και αυτόν τον καιρό μας δίνει το στιβεν-κινγκ-ικό Castle Rock. Το YouTube μας εξέπληξε πολύ ευχάριστα με το Cobra Kai. Και παράλληλα, η Apple και η Disney ετοιμάζουν τις δικές τους πλατφόρμες για να πάρουν όλο το χαρτί.



Ποιοοος λείπει από όλο αυτό το πανηγύρι λοιπόν; Ακριβώς, ο Μαρκ Ζάκερπερ. Ε, δεν θα λείπει για πολύ. Η video-on-demand πλατφόρμα Facebook Watch ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2017 αποκλειστικά για τις ΗΠΑ με ορίτζιναλ περιεχόμενο και, καλά το μαντέψατε, διαφημίσεις. Έχοντας εκπομπές από μέσα και δίκτυα σαν το BuzzFeed, το Vox και το CNN, η υπηρεσία ξεκίνησε τις ορίτζιναλ σειρές τον περασμένο Απρίλιο με το Skam Austin, δηλαδή την αμερικάνικη εκδοχή της νορβηγικής ομώνυμης εφηβικής σειράς (η οποία είναι εξαιρετική παρεμπιπτόντως, να την δείτε).





Και τώρα, έναν χρόνο μετά την πρεμιέρα του Facebook Watch, ο Ζούκεπε αποκάλυψε πως ήρθε η ώρα η υπηρεσία να φτάσει σε κάθε σπίτι στον πλανήτη, όπως έχει κάνει κι ο ίδιος δηλαδή. Για την ακρίβεια, το Watch αναμένεται να γίνει άμεσα διαθέσιμο ήδη από σήμερα, Τετάρτη, σε κάθε χώρα στον κόσμο. Και φυσικά, ετοιμάζεται να συνδυάσει αυτό το άνοιγμα με το ντεμπούτο μεγαλύτερων παραγωγών στην πλατφόρμα, όπως το επερχόμενο Sorry for your Loss με την Ελίζαμπεθ Όλσεν.

When you’ve lost someone you love… how do you find the way forward? #SorryForYourLoss premieres Tuesday, September 18th only on #FacebookWatch. pic.twitter.com/3ozdMBANFD — FacebookWatch (@FacebookWatch) August 28, 2018

Κατά τ’ άλλα, ο επόμενος χρόνος αναμένεται να βρει τον Μαρκ Ζάκεπεκ να ξοδεύει κάπου ανάμεσα σε 1 και 2 δις δολάρια για νέες παραγωγές στο Facebook Watch, οπότε μείνετε συντονισμένοι μήπως και βγάλετε κι εσείς κανένα φράγκο από τα (πολύ) αστεία βιντεάκια σας.

https://luben.tv/nerdcult/popstream/161485Πηγή: insider.gr