Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το νέο λειτουργικό Android 9 Pie

Η Google κυκλοφόρησε τη νέα -ένατη κατά σειρά- έκδοση του λειτουργικού συστήματός της Android για smartphones και tablets. Η καταπολέμηση της εθιστικής χρήσης των συσκευών και η αφανής χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης αφενός για την πιο «έξυπνη» εξοικονόμηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, αφετέρου για τη διευκόλυνση του χρήστη στον χειρισμό των διαφόρων εφαρμογών, είναι τα δύο σημαντικότερα χαρακτηριστικά του νέου λογισμικού.

Το Android 9 Pie (Πίτα ή Τάρτα) είναι η τελική ονομασία του (αρχικά είχε γίνει γνωστό ως Android P). Η Google παραδοσιακά επιλέγει για το Android ονόματα γλυκισμάτων (Oreo, Nougat, Jelly Bean, Kit Kat, Lollipop, Marshmallow).

Το Pie επιτρέπει στους χρήστες των κινητών συσκευών, μεταξύ άλλων, να θέτουν χρονικά όρια στη χρήση των διαφόρων εφαρμογών (apps), ώστε να μην…παρασύρονται. Η νέα δυνατότητα ελέγχου με το όνομα "Digital Wellbeing" (Ψηφιακή Ευεξία) αποσκοπεί στο να κατευνάσει τις κριτικές ότι οι «έξυπνες» συσκευές μπορεί να γίνουν εθιστικές και προβληματικές για τον ύπνο. Μια πρόσφατη έρευνα της Deloitte βρήκε ότι οι άνθρωποι «τσεκάρουν» το κινητό τους κατά μέσο όρο 47 φορές μέσα στη μέρα και βέβαια κάποιες φορές ξεχνιούνται με αυτό.

Ο χρήστης θα μπορεί εύκολα πλέον να βλέπει πόση ώρα (ή μάλλον ώρες…) έχει περάσει μπροστά στο τηλέφωνό ή το τάμπλετ του, αναλυτικά για κάθε εφαρμογή που χρησιμοποιεί, και ανάλογα θα έχει πια τη δυνατότητα να βάζει «πλαφόν» στη διάρκεια χρήσης για κάθε μία από αυτές. Όταν πλησιάζει το χρονικό όριο, θα ενεργοποιείται μια προειδοποίηση στην οθόνη, ενώ όταν «πιάνει ταβάνι», το εικονίδιο της εφαρμογής δεν θα ενεργοποιείται πια (αν και θα μπορεί κανείς να την «ξεκλειδώσει» ξανά, αν το θέλει, αν με άλλα λόγια υποκύψει στον εθισμό).

Μάλιστα, προκειμένου ο χρήστης να χάνει την όρεξή του να ασχοληθεί άλλο με το τηλέφωνό ή τον υπολογιστή-ταμπλέτα του, η οθόνη της συσκευής γίνεται ασπρόμαυρη μετά από κάποια προεπιλεγμένη ώρα χρήσης. Η νέα δυνατότητα "Wind Down Mode" επιτρέπει στον χρήστη να δώσει εντολή στη συσκευή να μετατρέπεται από έγχρωμη σε ασπρόμαυρη σε μια προκαθορισμένη ώρα. Ακόμη, όταν ενεργοποιείται το νέο "Do Not Disturb" (Μην Ενοχλείτε), σιγούν οι εισερχόμενες κλήσεις και προειδοποιήσεις.

Από την άλλη, το νέο Android υπόσχεται να παρατείνει τη ζωή της μπαταρίας της συσκευής, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τα παράπονα των χρηστών ότι ξεμένουν εύκολα από ενέργεια. Το Pie αξιοποιεί τις δυνατότητες των νέων επεξεργαστών προκειμένου να ελαχιστοποιεί τη χρήση της μπαταρίας, όταν η οθόνη είναι ανοιχτή (βασική αιτία ενεργειακής κατανάλωσης). Παράλληλα, χρησιμοποιεί μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης για να μελετήσει τις συνήθειες του χρήστη και να προβλέψει ποιές εφαρμογές θα χρησιμοποιήσει και πότε, έτσι ώστε να εμποδίζει τις σπάνια χρησιμοποιούμενες εφαρμογές να «τρώνε» μνήμη και μπαταρία.

Επίσης, το Pie διαθέτει το «App Actions», άλλη μια «έξυπνη» δυνατότητα, που προσπαθεί να μαντέψει τι θα κάνει ο χρήστης με τη συσκευή του στη συνέχεια και τον προλαμβάνει, εμφανίζοντας στην κορυφή της οθόνης μια σειρά από επιλογές που μπορούν να ενεργοποιηθούν με ένα άγγιγμα. Ακόμη, η φωτεινότητα της οθόνης προσαρμόζεται και αυτή «έξυπνα» από την ίδια τη συσκευή, με βάση την παρακολούθηση των προηγούμενων προτιμήσεων του χρήστη. Είναι φανερό ότι με το νέο Android δεν παρακολουθεί μόνο ο χρήστης τη συσκευή του, αλλά και η συσκευή τον χρήστη!

Εξάλλου, το Pie κάνει πιο λειτουργική την πλοήγηση του χρήστη με τη βοήθεια χειρονομιών (για όποιον θέλει κάτι τέτοιο), ενώ η πλοήγηση γενικότερα γίνεται πιο εύκολη μέσω ενός κεντρικού πλήκτρου.

Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει όμως η Google, είναι η διανομή των ανανεώσεων του Android. Είναι ενδεικτικό ότι, όπως εκτιμά η ίδια, μόνο σε μία στις δέκα συσκευές με Android (στο 12%) «τρέχει» σήμερα η προηγούμενη έκδοση Oreo, καθώς οι περισσότεροι χρήστες χρησιμοποιούν παλαιότερες εκδόσεις. Το 75% χρησιμοποιεί κάποια από τις τρεις προηγούμενες εκδόσεις Nougat, Marshmallow και Lollipop (η τελευταία κυκλοφόρησε το 2014). Συγκριτικά, οκτώ στους δέκα χρήστες της Apple (το 81%) χρησιμοποιούν την τελευταία έκδοση του λειτουργικού της iOS 11 για iPhones και iPads.

Το νέο Android Pie, προς το παρόν, είναι διαθέσιμο μόνο στα «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα Pixel της ίδιας της Google. Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεννοήσεις με τους κατασκευαστές smartphones και tablets, ώστε εντός του 2018 το Pie να ενσωματωθεί στις νέες συσκευές τους ή να προσφερθεί ως αναβάθμιση στις παλαιότερες.

To Android είναι το κυρίαρχο λειτουργικό σύστημα παγκοσμίως, καθώς το χρησιμοποιούν σχεδόν εννέα στα δέκα «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα.