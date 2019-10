Κανείς, ποτέ, δεν κατάφερε να φάει όλα αυτά τα νάτσος των 15.434 θερμίδων σε εστιατόριο (pics)

Νιώσατε... πρόκληση; Είστε ανταγωνιστικοί και καλοφαγάδες;

Δεν έχετε παρά να πάτε στο Smoke Pit του Νορθάμπτον, στην Αγγλία, και να διαγωνιστείτε!

Αν καταφέρετε να φάτε ένα κιλό τσιπς τορτίγιας, 3 κιλά μοσχαρίσιου κρέατος, 1 κιλό τσένταρ και 500 γραμμάρια κρέμας γάλακτος, σάλτσας και γουακαμόλε εντός... μόλις μιας ώρας, τότε το εν λόγω εστιατόριο θα σας κεράσει το γεύμα.

Αν δεν έχετε σκάσει βέβαια.

Μέχρι στιγμής, κανείς δεν έχει καταφέρει ούτε καν να... πλησιάσει στο να τα φάει όλα αυτά και μάλιστα, σε 60 λεπτά.

Ακόμη και όσοι έμειναν νηστικοί για πολλές ώρες πριν, έφυγαν με ηττημένοι...

Όσο για την κοπέλα της φωτογραφίας, δεν έχουμε ιδέα τι σκεφτόταν.

