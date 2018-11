Κούρδος μαχητής πολεμάει το ISIS με όπλο μία... σφεντόνα και μερικά χαλίκια (vid)

Τον γύρο του κόσμου κάνει ένα βίντεο διάρκειας μόλις μερικών δευτερολέπτων που απεικονίζει έναν Κούρδο μαχητή των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) να μάχεται στην πρώτη γραμμή του πυρός εναντίον των δυνάμεων του Ισλαμικού Κράτους, με όπλο μία σφεντόνα και πολεμοφόδια πέτρες και χαλίκια.

Η απίθανη αυτή καταγραφή έγινε από την κάμερα συμμαχητή του στην επαρχία Ντέιρ Ες Ζορ, όπου εξακολουθούν να μαίνονται σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων των Κούρδων μαχητών κι υπολειμμάτων των πάλαι ποτέ πανίσχυρων ισλαμιστών του ISIS.

Αξιοσημείωτο, πάντως, είναι το γεγονός ότι ο θαρραλέος Κούρδος μαχητής δεν πτοείται από τον ορυμαγδό των ριπών από αυτόματα όπλα που πέφτουν συνεχώς δίπλα του, καθώς δύο ακόμη Κούρδοι μαχητές πυροβολούν με λιγάκι πιο εξελιγμένα πολεμικά μέσα εναντίον των επιτιθέμενων τζιχαντιστών.

Members of the SDF's #DeirEzzor Military Council fighting ISIS in al-Baghuz Fawqani with two PKMs and... a catapult. pic.twitter.com/CWbyKBIQ6W

— Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) November 13, 2018