Μήνυμα υπέρ της (ομόφυλης) αγάπης και κατά των όπλων από εκκλησία! (pics)

Δεν είναι ψέμα πως υπάρχουν ακόμα και σήμερα πολλές διακρίσεις από ανθρώπους της εκκλησίας. Άπειρες φορές έχουμε ακούσει από ιερείς να κατακρίνουν ανθρώπους για τις επιλογές του και ουσιαστικά να μην τους δέχονται.

Όχι, όμως σε αυτή την εκκλησία της Αυστραλίας που έστειλε ένα μήνυμα ενότητας που έγινε viral.

«Προτιμούμε δύο άνδρας που να κρατάνε τα χέρια τους, παρά δύο άντρες που θα κρατάνε όπλα».

Uniting Church has No @maccas in Tecoma sticker on window. We return favour and post pic of #Orlando sign #burgeroff pic.twitter.com/fQhRs2lGtu

— No McDonald's Tecoma (@SAVE_TECOMA) 17 Ιουνίου 2016