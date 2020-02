Οι ιπποπόταμοι του Πάμπλο Εσκομπάρ απειλούν την Κολομβία (pics & vids)

Ακόμη και 27 χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Πάμπλο Εσκομπάρ συνεχίζει να προκαλεί προβλήματα στην Κολομβία και να πονοκεφαλιάζει τις αρχές.

Όχι ο... ίδιος, βέβαια, αλλά οι ιπποπόταμοί του!

Διότι, στην εμβληματική Βίλα Νάπολες, που αποτέλεσε το στρατηγείο του βαρόνου των ναρκωτικών, δεν καταστρώνονταν μόνο σχέδια εμπορίας ναρκωτικών και άλλων «σκοτεινών» εργασιών.

Εκεί ζούσαν και αρκετά είδη άγριων ζώων, τα οποία είχε μεταφέρει παράνομα ο Εσκομπάρ στο ράντσο του, θέλοντας να το μετατρέψει σε ζωολογικό κήπο. Μεταξύ αυτών και τέσσερις ιπποπόταμοι, ένας αρσενικός και τρεις θηλυκοί, όπου, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα άγρια ζώα, δεν μεταφέρθηκαν μετά το 1993, όταν ο βαρόνος έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά, λόγω τους υψηλού κόστους.

Κάπως έτσι, οι τέσσερις ιπποπόταμοι έχουν γίνει σήμερα 80, καταστρέφοντας το οικοσύστημα της βόρειας Κολομβίας!

There's now 80 cocaine hippos, and their poop is drastically changing the Colombian aquatic ecosystem. https://t.co/4A6DhZLETb

Τα παχύδερμα, κάποια εκ των οποίων ξεπερνούν ακόμη και τους τρεις τόνους, ζουν στο θεματικό πάρκο, που δημιουργήθηκε στη θέση της άλλοτε κραταιάς Βίλα Νάπολες.

Ωστόσο, οι κάτοικοι της περιοχής είναι αρκετά προβληματισμένοι, καθώς τα επιβλητικά θηλαστικά καταστρέφουν το οικοσύστημα. Και όχι μόνο αυτό. Οι ιπποπόταμοι, που φημίζονται για την επιθετικότητά τους όταν κάποιος εισβάλει στην περιοχή τους, εμφανίζονται συχνά πυκνά σε δρόμους των γύρω χωριών, ενώ κατάφεραν σε μόλις δύο δεκαετίες να «εξαφανίσουν» όλα τα υπόλοιπα είδη που ευδοκιμούσαν στην περιοχή.

The 4 hippos released from Pablo Escobar’s former hacienda have multiplied to more than 80. “In the next couple of decades there could be thousands of them."https://t.co/KDHhmEve8b pic.twitter.com/9lNro8RY03

— Nick Arvin (@NickArvin) January 30, 2020