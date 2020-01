Κρούσμα του νέου κοροναΐου και στις ΗΠΑ

Ένας άνθρωπος διαγνώστηκε στο Σιάτλ με τον νέο κοροναϊό που ξεκίνησε από την πόλη Ουχάν της Κίνας, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κέντρου Ελέγχου Ασθενειών (CDC).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή, ο ασθενής είναι ένας «ταξιδιώτης από την Κίνα».

Η επιδημία ξεκίνησε από την Ουχάν της κεντρικής Κίνας.

Κρούσματα έχουν καταγραφεί επίσης στο Πεκίνο, τη Σαγκάη, τη Νότια Κορέα, την Ταϊλάνδη και την Ιαπωνία.

The first US case of the deadly Wuhan coronavirus, in Washington state, is expected to be announced later today by the CDC https://t.co/v674xdpisV pic.twitter.com/joPOIEq22y

— CNN Breaking News (@cnnbrk) January 21, 2020