Δεκάδες πύραυλοι από Ιρανούς σε Αμερικανική βάση στο Ιράκ (vid)

Από την πρώτη μέρα που δολοφονήθηκε ο υποστράτηγος του Ιράν, Κασέμ Σουλεϊμανί από αεροπορικό βομβαρδισμό των ΗΠΑ, μετά από εντολή του Ντόναλντ Τραμπ, οι Ιρανοί τόνιζαν πως θα υπάρξουν αντίποινα. Σύμφωνα με ανακοίνωση των «Φρουρών της Επανάστασης» που είναι και το επίλεκτο σώμα των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, υπήρξε εκτόξευση δεκάδων πυραύλων προς βάση που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ στο Ιράκ με το πρακτορείο ειδήσεων MEHR να τονίζει ότι στόχος ήταν η αεροπορική βάση Άιν Αλ Άσαντ.

Από την πλευρά του το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News σήμανε πως υπήρξε επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον δύο αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράκ και συγκεκριμένα εναντίον της βάσης Άιν αλ Άσαντ και ακόμα μιας στην Αρμπίλ, στο ιρακινό Κουρδιστάν.

