Ραγδαίες εξελίξεις στο Ιράκ: Αποχωρούν τα αμερικανικά στρατεύματα

Σύμφωνα με το Reuters η επιστολή μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ​«σεβόμαστε την κυρίαρχη απόφαση σας να διατάξετε την αναχώρησή μας».

Οι αμερικανικές δυνάμεις θα επανατοποθετηθούν τις επόμενες μέρες και εβδομάδες για να προετοιμαστούν για την κίνηση, σημειώνεται σε αυτή.

Για την ώρα δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από Πεντάγωνο για την αυθεντικότητα της επιστολής.

