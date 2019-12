Ήταν παντρεμένοι 68 χρόνια και πέθαναν με διαφορά 33 ωρών!

Ο Bob και η Corrine Johnson παντρεύτηκαν όταν ήταν έφηβοι και έζησαν μαζί στη Μινεσότα για 68 χρόνια.

Εκείνος διαγνώσθηκε με καρκίνο πριν από έξι μήνες και τελικά πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

Πριν ο Μπομπ «φύγει» από την ζωή, η σύζυγός του ανακάλυψε πως πάσχει από καρδιακή ανεπάρκεια και τελικά πέθανε πρώτη στις 24 Νοεμβρίου.

Λίγο πριν αφήσει την τελευταία της πνοή, τον φίλησε και του είπε ότι τον αγαπάει.

Τα παιδιά τους πίστευαν πως εκείνος θα στεναχωρηθεί πολύ αλλά θα αντέξει λίγο καιρό ακόμα στη ζωή, αλλά τελικά διαψεύστηκαν αφού εκείνος πέθανε μόλις 33 ώρες μετά, όπως αναφέρει το time.com.

Ο γιος Bruce Johnson, ο οποίος είναι γιατρός ανέφερε: «Μόλις πέθανε η μαμά, πήγε κάτω και πέθανε σε μια μέρα. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι είναι σύμπτωση».

Παράλληλα είπε πως ο πατέρας του έδινε πάντα προτεραιότητα στους άλλους, οπότε και τώρα έπραξε το ίδιο αφήνοντας την γυναίκα του να «φύγει» πρώτη και στην συνέχεια να πεθάνει και ο ίδιος.

