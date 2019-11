Ο Τραμπ είδε τον Joker στον Λευκό Οίκο και του άρεσε (pics)

Κάλιο αργά παρά ποτέ.

Σύμφωνα με πηγές μέσα από τον Λευκό Οίκο, ο πλανητάρχης διοργάνωσε μια βραδιά με συγγενείς και φίλους το βράδυ του Σαββάτου και όλοι μαζί κάθισαν και είδαν την ταινία του Todd Phillips, που συνεχίζει, έξι εβδομάδες μετά την πρεμιέρα της, να προκαλεί θόρυβο.

Μόλις πριν από λίγες μέρες, μάλιστα, ο Joker ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο σε εισπράξεις και έγινε η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία όλων των εποχών για ταινία με καταλληλότητα άνω των 17!

Όπως αποκάλυψε, λοιπόν, δημοσιογράφος του Yahoo, ο Τραμπ είδε την ταινία και του άρεσε πολύ. Δεν γνωρίζουμε, βέβαια, τις αντιδράσεις του όταν είδε τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στην τελευταία σκηνή... Θυμίζουμε, ο σπουδαίος ηθοποιός είναι φανατικός πολέμιος του προέδρου των ΗΠΑ, «στολίζοντάς» τον κανονικότητα όποτε του δίνεται η ευκαιρία.

Επίσης, δεν γνωρίζουμε αν αληθεύει η φήμη -που κυκλοφορεί από... κακοπροαίρετους στο Twitter- ότι αγαπημένος χαρακτήρας του Τραμπ ήταν ο Thomas Wayne, επειδή του θύμισε τον εαυτό του.

BREAKING: According to a White House Representative, Donald Trump’s favourite character in ‘JOKER’ was Thomas Wayne. pic.twitter.com/Jc30yGQ8wq

— Le Cinéphiles (@LeCinephiles) November 17, 2019