Καλιφόρνια: Πυροβολισμοί ξανά σε πάρτι για το Halloween (vids)

Λίγες μέρες μετά τους πυροβολισμούς σε πάρτι για το Halloween στο Λονγκ Μπιτς στην Καλιφόρνια, συνέβη ξανά το ίδιο περιστατικό.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Daily Mail, το περιστατικό συνέβη στην Orinda της Καλιφόρνια καθώς ένας άνδρας άνοιξε πυρ σε ένα πάρτι κολεγίου σε Airbnb.

Η αστυνομία κλήθηκε στις 11μ.μ. την Πέμπτη στο Lucile Way, στην κομητεία Orinda.

Gunman opens fire in 'multiple shooting' incident at college Halloween party in California Airbnb https://t.co/wwfpUfo4Im pic.twitter.com/1fPjB6Bx0r

Το Contra County Sheriff έγραψε στο twitter : «Η αστυνομία της Orinda και το γραφείο Contra του County Sheriff ερευνούν την υπόθεση με τους πυροβολισμους. Περισσότερρες λεπτομέρειες αργότερα».



The Contra Costa County Sheriff's Office and the Orinda Police Department are investigating a Halloween night shooting involving multiple victims in Orinda Thursday, according to authorities. https://t.co/8rD356Iy42

— KPIX 5 (@KPIXtv) November 1, 2019