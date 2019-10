Ειδικός οπτικών εφέ που δούλεψε στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών σκότωσε τους γονείς του λόγω του σκύλου του (pic)

Ο Sergey Koudryavtsev είναι ο δράστης της στυγερής δολοφονίας της μητέρας και του πατέρα του -μέσα στο ίδιο τους το σπίτι- με τον 48χρονο να παραδέχεται, τελικά, το έγκλημά του από τον περασμένο Μάιο στο δυτικό Κένσινγκτον της Αγγλίας, μόλις τη βδομάδα που μας πέρασε.

Στον Koudryavtsev επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 26 ετών.

Όπως είπε στο δικαστήριο Old Bailey του Λονδίνου, αφήνοντας άφωνους δικαστές, αστυνομικούς, αλλά και συγγενείς και φίλους, σκότωσε τους γονείς του, καθώς εξοργίστηκε μαζί τους, θεωρώντας πως δεν φρόντιζαν όπως θα έπρεπε τον σκύλο του, ονόματι Έντσο.

Η μητέρα του, Tatiana Koudriavtseva, μία λέκτορας πανεπιστημίου, δολοφονήθηκε στην μπανιέρα και ο σύζυγός της, καθηγητής μαθηματικών και φυσικής, στο κρεβάτι του, με τον γιο τους να εξαφανίζει -αρχικά- τα πτώματα...

New Zealand man Sergey Koudryavtsev jailed 26 years for murdering his parents in UK https://t.co/rnzDNTUfXv pic.twitter.com/tsApyco2Ba — Stuff (@NZStuff) 11 Οκτωβρίου 2019

Ο Ρώσος Koudryavtsev, που έχει επίσης και υπηκοότητα Νέας Ζηλανδίας, «έχτισε» όλα αυτά τα χρόνια ένα εντυπωσιακό βιογραφικό ως ειδικός στα οπτικά εφέ και έφτασε να συνεργαστεί, μάλιστα, με τον Πίτερ Τζάκσον στο Weta Digital στούντιο του Ουέλινγκτον.

Δούλεψε στη δεύτερη και στην τρίτη ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, όπως επίσης και στα X Men: Last Stand, στο Rise of the Planet of the Apes, ακόμη και στο Avatar του Πίτερ Τζάκσον!