Αρχαιολόγοι βρήκαν iPhone 2100 ετών! (pics)

Απίστευτο κι όμως αληθινό. Αρχαιολόγοι βρήκαν μια κατασκευή που μοιάζει με iphone σε τάφο 2100 ετών.

Συγκεκριμένα, αυτό που φαίνεται να μοιάζει εντυπωσιακά με smartphone είναι κατασκευασμένο από μαύρο αεριωθούμενο πολύτιμο λίθο - ένα είδος λιγνίτη - με ημιπολύτιμους λίθους με τυρκουάζ, καρνεόλη και μαργαριτάρι.

Ο αρχαιολόγος Δρ. Πάβελ Λεούς δήλωσε: "Η ταφή της Νατάσα με το iPhone Xiongnu παραμένει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σε αυτό τον τάφο".

Το εύρημα προέρχεται από τη νεκρόπολη Ala-Tey στη λεγόμενη θάλασσα Sayan, μια γιγάντια δεξαμενή πριν από το φράγμα Sayano-Shushenskaya, το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής ρωσικής ενέργειας, στην ορεινή ρωσική δημοκρατία Tuva, ένα αγαπημένο σημείο διακοπών για τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Το μέγεθός του είναι αρκετά μεγάλο και η ομοιότητά του με iPhone είναι εκπληκτική!

Archaeologists find 2,100-year-old 'iPhone' in grave of woman buried in Russian 'Atlantis'. https://t.co/JaButvDDHi

— The Sun (@TheSun) September 8, 2019