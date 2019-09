Κοριτσάκι τεσσάρων ετών έπιασε ψάρι 15 κιλών (pics & vid)

Η αλίευση ενός μεγάλου ψαριού δεν αποτελεί είδηση αν το κάνει ένας επαγγελματίας ψαράς.

Αν το ψάρι αυτό το πιάσει ένα κορίτσι τεσσάρων ετών, τότε ναι, είναι είδηση.

Οι γονείς της μικρής την πήγαν βόλτα σε μια λίμνη στο Ιλινόις των ΗΠΑ, για να μάθει να ψαρεύει. Ο μπαμπάς της ανέλαβε το ρόλο του δάσκαλου και ξεκίνησε να της δείχνει.

Κάνε like στην σελίδα του Gazzetta.gr/plus στο Facebook για να είσαι ενημερωμένος για ΟΛΑ!​

Την προσπάθεια του κοριτσιού τραβούσε βίντεο η μαμά της, όταν ξαφνικά συνειδητοποίησαν πως ψάρεψε ένα τεράστιο ψάρι.

Μάλιστα ήταν και άλλοι εκεί τριγύρω και εξεπλάγησαν. Ωστόσο ο μπαμπάς της μικρής δήλωσε υπερήφανος καθώς εκείνη κατάφερε να πιάσει ένα ψάρι μεγαλύτερο κι από εκείνη ενδεχομένως.

It's literally bigger than her and she caught it on a plastic toy fishing rod. https://t.co/k5RJeNjc34

— LADbible (@ladbible) September 6, 2019