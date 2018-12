Τραμπ: Καιρός να απαλλαγούμε οριστικά από τη συμφωνία για το κλίμα

Στο σχόλιό του ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα τονίζοντας ότι «είναι ίσως καιρός να απαλλαχθούμε από αυτή».

«Πολύ θλιβερή ημέρα και νύχτα στο Παρίσι» επισήμανε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος σε ένα μήνυμα που ανάρτησε στο Twitter. «Ίσως είναι καιρός να μπει τέλος στη γελοία και εξαιρετικά δαπανηρή Συμφωνία του Παρισιού και να επιστρέψουμε τα χρήματα στους πολίτες υπό τη μορφή μιας μείωσης φόρων;».

Μάλιστα και το πρωί ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε τουιτάρει σχετικά με τις διαδηλώσεις και τις ταραχές στη Γαλλία. «Η συμφωνία του Παρισιού δεν λειτουργεί τόσο καλά για το Παρίσι. Διαδηλώσεις και ταραχές παντού στη Γαλλία» είχε γράψει σε σχέση με την τέταρτη κατά σειρά ημέρα μαζικών διαδηλώσεων.

The Paris Agreement isn’t working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment. Chanting “We Want Trump!” Love France.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 Δεκεμβρίου 2018