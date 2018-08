Φόρος τιμής από τη NASA στην Αρίθα Φράνκλιν (pic)

«Είμαστε λυπημένοι από την απώλεια της Αρίθα Φράνκλιν. Ο Αστεροειδής 249516 Aretha, που ανακαλύφθηκε από την αποστολή NEOWISE και πήρε το όνομά του από την τραγουδίστρια, για να τιμήσουμε τη μνήμη της Βασίλισσας της Σόουλ θα συνεχίσει να περιστρέφεται πέραν από τον Άρη», έγραψε σε ανάρτηση στο Twitter η NASA.

We’re saddened by the loss of Aretha Franklin. Asteroid 249516 Aretha, found by our NEOWISE mission and named after the singer to commemorate the #QueenOfSoul, will keep orbiting beyond Mars. See more details: https://t.co/NlW4vkmKDq pic.twitter.com/yZ0E5ofSQT

