Μηνύματα συμπαράστασης από ολόκληρο τον κόσμο στην Ελλάδα

«Οι πολίτες μας με μεγάλη θλίψη ενημερώθηκαν για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, γύρω από την Αθήνα» γράφει σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο πρωθυπουργός της πΓΔΜ Ζόραν Ζάεφ και επισημαίνει:

«Εκφράζουμε τη συμπάθειά μας στον φίλο ελληνικό λαό και τα βαθιά μας συλλυπητήρια για τις χαμένες ζωές ολόκληρων οικογενειών που σε αυτή την τρομερή τραγωδία έχασαν τους αγαπημένους τους και τους φίλους τους».

Συλλυπητήρια στους Έλληνες από τον Αλβανό πρόεδρο Έντι Ράμα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Αλβανίας, Ιλίρ Μέτα, απέστειλε συλλυπητήριο μήνυμα προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 60 ανθρώπους.

«Με μεγάλη ανησυχία παρακολουθώ τις τεράστιες καταστροφές που προκαλούν οι πυρκαγιές στην Αθήνα. Είμαι πολύ συγκλονισμένος για τα ανθρώπινα θύματα και εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στους αγαπημένους τους και τους συγγενείς τους. Προσεύχομαι να μην υπάρχουν άλλα θύματα και ότι οι πυρκαγιές αυτές θα βρίσκονται σύντομα υπό έλεγχο από τις ελληνικές αρχές πυρόσβεσης. Σας διαβεβαιώνω ότι, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, εγώ και ο αλβανικός λαός είναι μαζί σας, στο πλευρό των πολιτών της Αθήνας και ολόκληρης της Ελλάδας» λέει στο μήνυμά του ο Πρόεδρος Ιλίρ Μέτα, όπως αναφέρει το αλβανικό πρακτορείο ειδήσεων ΑΤΑ.

Γιούνκερ: Θα κάνουμε τα πάντα για την ανακούφιση των πληγέντων

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, είχε το πρωί τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα καθώς και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο.

Κατά τη με τον πρωθυπουργό ο κ. Γιούνκερ εξέφρασε την αλληλεγγύη της Επιτροπής στην Ελλάδα και τόνισε την πρόθεσή της για διάθεση των αναγκαίων μέσων και πόρων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έκτακτη κατάσταση από τις πυρκαγιές, προστίθεται στην ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα φεισθεί καμίας προσπάθειας για να βοηθήσει την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό» έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος της Κομισιόν.

I just spoke to the President of the Hellenic Republic P. Pavlopoulos and Prime Minister @tsipras_eu. I am deeply saddened for the loss of so many lives in this horrible tragedy. The @EU_Commission will spare no effort to help Greece and the Greek people.

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 24 Ιουλίου 2018