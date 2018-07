Μεγάλη Βρετανία: Επιτέθηκαν σε 3χρονο αγοράκι με οξύ (pics)

Συγκεκριμένα, το αγοράκι τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο και στο ένα χέρι του και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.

«Θεωρούμε το περιστατικό εσκεμμένη επίθεση που διαπράχθηκε εναντίον ενός τρίχρονου παιδιού» δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της περιοχής, Μαρκ Τράβις, σε ένα δελτίο τύπου που εκδόθηκε.

«Προς το παρόν, το κίνητρο της επίθεσης δεν έχει διευκρινιστεί. Οι αστυνομικοί εργάζονται σκληρά για να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη και ποια ήταν η ουσία που χρησιμοποιήθηκε» συμπλήρωσε ο αξιωματικός.

Ένας άνδρας 39 ετών συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, με την κατηγορία της συνωμοσίας με στόχο την πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών. Επιπλέον, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες τριών ανδρών, τους οποίους θέλει να ανακρίνει.

Do you recognise these men? We'd like to speak to them after a 3-year-old was injured in a suspected acid attack in Worcester. @CSuptMarkTravis said: "The incident will shock the community. We're carrying out an enquiries to identify those responsible."https://t.co/GfnQAhaIFp pic.twitter.com/CgxvOvekFX

— West Mercia Police (@WMerciaPolice) 22 Ιουλίου 2018