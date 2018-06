Αποδοκιμασίες και μπινελίκια στον Τραμπ μέσα στο Καπιτώλιο (vids)

Ο Αμερικανός πρόεδρος επισκέφτηκε το Καπιτώλιο προκειμένου να συναντήσει κοινοβουλευτικούς. Μέλη των Δημοκρατικών με πλακάτ στα χέρια φώναζαν στον Αμερικανό πρόεδρο ο οποίος «απάντησε» χαμογελώντας ειρωνικά. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ακούγεται μάλιστα και μία γυναίκα να υβρίζει τον Τραμπ ο οποίος επέλεξε να απομακρυνθεί από το σημείο.

LISTEN: As Pres Trump’s entourage entered Speaker Ryan’s office in the Capitol, someone on the other side of the Capitol rotunda yelled: “Mr. President, F—k you!!” (He entered about 15 seconds later): pic.twitter.com/KHp16LYMoF

— Frank Thorp V (@frankthorp) June 19, 2018

Οι Δημοκρατικοί κατήγγειλαν τον χωρισμό των παιδιών από τις οικογένειές τους όταν συλλαμβάνονται παράτυποι μετανάστες στα σύνορα.

«Κύριε πρόεδρε, έχετε όμως παιδιά! Έχετε παιδιά, κ. πρόεδρε! Θα σας άρεσε να σας χώριζαν από τα παιδιά σας;», φώναξε με αγανάκτηση ο Χουάν Βάργκας, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, την ώρα που ο Τραμπ έβγαινε από μια αίθουσα όπου είχε συνομιλίες με ρεπουμπλικάνους κοινοβουλευτικούς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος περιορίστηκε απλά να στραφεί και να νεύσει χαμογελαστός προς την κατεύθυνση των τηλεοπτικών συνεργείων πίσω από βουλευτές που κρατούσαν πλακάτ με παιδιά που έκλαιγαν και το σύνθημα «οι οικογένειες πρέπει να είναι μαζί».

«Σταματήστε να χωρίζετε τα παιδιά!», φώναξε άλλος δημοκρατικός κοινοβουλευτικός, καθώς στελέχη της κυβέρνησης, ανάμεσά τους η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κίρστεν Νίλσεν, πέρναγαν από μπροστά τους μαζί με τον πρόεδρο.

Ο Τραμπ αποχωρούσε έπειτα από μια συνάντηση διάρκειας περίπου σαράντα πέντε λεπτών με στελέχη της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με το αντικείμενο της συζήτησης να είναι η μεταρρύθμιση του συστήματος διαχείρισης της μετανάστευσης.

Μετά την ανακοίνωση της πολιτικής «μηδενικής ανοχής» στις αρχές Μαΐου, 2.342 παιδιά και ανήλικοι παράτυποι μετανάστες χωρίστηκαν από τις οικογένειές τους, το διάστημα από την 5η Μαΐου ως την 9η Ιουνίου. Στην πλειονότητά τους, πρόκειται για οικογένειες που έφυγαν για να σωθούν από τη βία στην κεντρική Αμερική.

Πηγή: reader.gr