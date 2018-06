Μία έντονη λάμψη φώτισε τον ουρανό της πόλης Jinghong.

Ένας μετεωρίτης εισήλθε στην επιφάνεια και κατέληξε στη Νοτιοδυτική Κίνα.

Το θέαμα που πρόσφερε σε όσους πρόλαβαν να δούνε το φαινόμενο ανεκτίμητο.

Incredible moment: A meteorite was captured in the city of Jinghong, southwest China's #Yunnan Province on Friday and lit up the night sky. pic.twitter.com/fuM14KpuQ0

— People's Daily,China (@PDChina) 2 Ιουνίου 2018