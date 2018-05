Έτσι μεταφέρουν τις αποσκευές στα αεροδρόμια και τις βρίσκουμε... χάλια (vids)

Όσοι σχετικά συχνά με το αεροπλάνο, δεδομένα θα έχει υπάρξει μία φορά που θα έχουν ανοίξει τις αποσκευές που θα έχουν παραδώσει στο check-in και θα τις έχουν βρει άνω κάτω.

Ειδικά μάλιστα αν μιλάμε για τσάντες που δεν έχουν τα ειδικά πιαστράκια στο εσωτερικό τους, που σφίγγουν τα πράγματα και τα κρατάνε σταθερά στις θέσεις τους.

Ο λόγος που συμβαίνει αυτό, είναι επειδή συνήθως οι υπάλληλοι που έχουν επωμιστεί αυτή την αρμοδιότητα δεν φέρονται στις αποσκευές και τόσο ευγενικά.

Τελευταίο παράδειγμα που επιβεβαιώνει το παραπάνω, αποτελεί το συγκεκριμένο video από το αεροδρόμιο στην Χονολουλού, το οποίο έχει viral στο Twitter, ξεπερνώντας τις 40.000 προβολές.



The mystery of all my broken suitcases is solved - this is the ground crew at Honolulu loading up a @HawaiianAir flight to Phoenix. pic.twitter.com/rPwVobqXZO

— Vanessa Marsh (@vanessaleemarsh) May 9, 2018