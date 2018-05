Επικός Χάρι: «Θα τα σκ@τ0σ#» (vid)

Ο Πρίγκιπας θεωρείται χωρίς αμφιβολία το πιο ακομπλεξάριστο μέλος της βασιλικής οικογένειας, με τα παραδείγματα να είναι αρκετά...

Το τελευταίο το έδωσε κατά την διάρκεια του γάμου με την Μέγκαν Μαρκλ, όταν γύρισε και της είπε: «I’m shitting it», το οποίο σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει: «Θα τα σκατώσω».

Κάτι που το κατέγραψαν οι κάμερες, όπως μπορείτε να δείτε...

Huge fan of Harry saying “I’m shitting it” in front of every country in the fucking world. pic.twitter.com/nvdgjDZuSj

