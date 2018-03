Ισραηλινά αεροσκάφη «τράκαραν» στο έδαφος (vid)

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο επικαλούμενο το ισραηλινό ραδιοσταθμό «Γκαλέι Τσαχάλ», κατά την διάρκεια της ρυμούλκησης του, το αεροσκάφος της γερμανικής εταιρείας Germania προσέκρουσε στο αεροσκάφος του εθνικού αερομεταφορέα του Ισραήλ El Al, το οποίο ήταν έτοιμο προς απογείωση.

«Η πτήση ακυρώθηκε και οι επιβάτες μεταφέρθηκαν από το αεροσκάφος στο χώρο των επιβατών. Δεν υπάρχουν τραυματίες» μετέδωσε ο ραδιοσταθμός.

Με βάση το βίντεο που μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και τα δύο αεροσκάφη υπέστησαν σχετικά μικρές ζημίες στο ουραίο τους τμήμα.

A Germania plane collided with a passenger jet from Israel's El Al airline in Ben Gurion Airport [28 March] #verified pic.twitter.com/SM7MB7hdnc

— RTDigital (@RT_Digital) March 28, 2018