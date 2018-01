Ελβετία: Οι άνεμοι εκτροχίασαν τρένο (vid)

Ο άνεμος ανέτρεψε το πρώτο βαγόνι του περιφερειακού τρένου Μοντρέ-Μπερνέζ Όμπερλαντ (MOB) κοντά στο Λενκ, την κεντρική Ελβετία.

«Πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο», σχολίασε έκπληκτος ένας εκπρόσωπος του ΜΟΒ.

Οι ριπές του ανέμου στην κορυφή Πιλάτους, κοντά στη Λουκέρνη, έφταναν τα 195 χιλιόμετρα την ώρα, σπάζοντας όλα τα ρεκόρ αφότου ξεκίνησε η καταγραφή της ταχύτητας του ανέμου, το 1981. Η μετεωρολογική υπηρεσια έχει εκδώσει προειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους σε όλη τη χώρα. Πολλοί δρόμοι έχουν κλείσει, σε ορισμένες περιοχές διακόπηκαν τα δρομολόγια των φεριμπότ και ματαιώθηκαν πολλές πτήσεις.

And here's a little atmos outside my office in Berne. #Burglind. Thunder, ice hail etc... pic.twitter.com/2ZhmOVkUpJ

— Imogen Foulkes (@ImogenFoulkes) 3 Ιανουαρίου 2018