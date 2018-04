Πέθανε στα 28 του χρόνια ο Αvicii

Την τελευταία του πνοή άφησε ο γνωστός Dj Avicci, όπως έγινε γνωστό από την οικογένειά του.

Ο -κατά κόσμον- Τιμ Μπέργκλιγκ που έπασχε από χρόνια προβλήματα υγείας στο συκώτι και στο πάγκρεας άφησε την τελευταία του πνοή στο Ομάν της Αραβικής χερσονήσου.

Η οικογένειά του απηύθυνε έκκληση για τον σεβασμό της μνήμης του από το κοινό αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ο 28χρονος παραγωγός και Dj είχε σταματήσει τις live εμφανίσεις τα τελευταία δύο χρόνια επειδή η κατάσταση της υγείας του ήταν κρίσιμη.

Η Νταϊάνα Μπάρον, εκπρόσωπός του ανακοίνωσε: «Με βαθύτατη θλίψη μας ανακοινώνουμε την απώλεια του Τιμ Μπέργκλινγκ, γνωστού με το όνομα Avicii. Βρέθηκε νεκρός στο Μουσκάτ, στο σουλτανάτο του Ομάν, σήμερα το απόγευμα.

Η οικογένεια είναι συγκλονισμένη και ζητούμε από όλους να σεβαστούν την ανάγκη τους να διαφυλάξουν την ιδιωτική ζωή τους αυτή τη δύσκολη ώρα».

Oι θαυμαστές του σε ολόκληρο τον κόσμο σοκαρίστηκαν στο άκουσμα της είδησης:

