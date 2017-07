Ακόμα και οι πρωταθλητές χρειάζονται μαθήματα (vid)

Δε χρειάζονται πολλές συστάσεις για τον Ντέιμον Χιλ. Έχει μετρήσει 22 νίκες, 42 παρουσίες στο βάθρο, 20 pole position, 19 ταχύτερους γύρους και φυσικά τον τίτλο του 1996 για να γίνει ο πρώτος γιος παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula1, που επίσης κατακτά το πρωτάθλημα.

Πλέον, είναι τηλεσχολιαστής για λογαριασμό του Sky Sports F1, όμως και πάλι ο Βρετανός χρειάστηκε μαθήματα. Αυτή τη φορά για το πώς τοποθετείς το σώμα σου και πώς χτυπάς το μπαλάκι του γκολφ, ώστε αυτό να μπει στην τρύπα. Όχι, δε θέλησε να κάνει στροφή στην καριέρα του.

Προφανώς, ο άλλοτε οδηγός των Brabham, Williams, Arrows και Jordan θέλησε να διευρύνει τους ορίζοντές του και τις γνώσεις του, ώστε να πάρει μαθήματα γκολφ, όπως φαίνεται και στο βίντεο που ανέβασε το εν λόγω τηλεοπτικό δίκτυο στον λογαριασμό του στο twitter. Μάλιστα, κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα αν είναι καλύτερος οδηγός ή... γκολφέρ!

Sometimes even the champ needs a lesson!

WATCH as 1996 #F1 champion @HillF1 gets some coaching from Claude Harmon III at #TheOpen #SkyF1 pic.twitter.com/4mM4ivCy6E

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) 23 Ιουλίου 2017