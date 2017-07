Κράνος... παρηγοριά από τον Σάινθ στον Ναδάλ! (pics)

Στη Μεγάλη Βρετανία πηγαίνουν σιγά-σιγά οι πιλότοι και οι ομάδες της Formula1 αυτή την εβδομάδα ενόψει του Γκραν Πρι στο Σίλβερστοουν. Μάλιστα, εκεί βρίσκεται ήδη ο Κάρλος Σάινθ, ο οποίος δεν έχασε να παρακολουθήσει... λίγο Γουίμπλεντον στο τένις.

Ο Ισπανός πήγε να δει το μεγάλο ματς του συμπατριώτη του, Ράφαελ Ναδάλ, με τον Ζιλς Μίλερ, όπου ο Ράφα ηττήθηκε με 3-2 στα σετ για να μείνει εκτός των προημιτελικών του θεσμού. Έτσι, ο πιλότος της Toro Rosso θέλησε να τον παρηγορήσει και με το τέλος του αγώνα, έδωσε στον Ναδάλ ένα κράνος του, αφού τον χειροκροτούσε σε κάθε του προσπάθεια επί σχεδόν πέντε ώρες.

«Αφού χειροκρότησα τον φίλο μου, Ράφαελ Ναδάλ, για 5 ώρες σ' ένα από τα ματς της χρονιάς, του έδωσα αυτό το κράνος για το μουσείο του», έγραψε ο Σάινθ στο twitter, όπου ανέβασε δύο φωτογραφίες με τον Ισπανό τενίστα και τον πατέρα του.

After cheering for my friend @RafaelNadal for 5 hours in one of the matches of the year i gave him this helmet for his museum. #VamosRafa pic.twitter.com/gRQ4CmaE2i

— Carlos Sainz (@Carlossainz55) July 10, 2017