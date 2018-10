Ο Γιόβιτς δίπλα στους θρύλους

Μετά το τέλος του αγώνα ο Γιόβιτς έδινε τη μία συνέντευξη μετά την άλλη, όμως δεν άφησε την μπάλα από τα χέρια του. Δεν σταμάτησε να την κρατάει δυνατά στο δεξί του χέρι. Ήταν σαν να μην θέλει να του την πάρει κανένας. Μόλις είχε κάνει το παιχνίδι της ζωής του: η Άιντραχτ διέλυσε με 7-1 την Φορτούνα Ντίσελντορφ και ο Σέρβος είχε πετύχει τα 5 από τα γκολ των Αετών!

Ποτέ ξανά ένας παίκτης της Άιντραχτ δεν είχε καταφέρει κάτι ανάλογο. Ούτε καν οι μεγάλοι της θρύλοι. Το πέτυχε, όμως, ένας παίκτης που ακόμα δεν έχει κλείσει τα 21 του χρόνια. Ακόμη ένα γκολ και θα είχε ισοφαρίσει το ιστορικό ρεκόρ του Ντίτερ Μίλερ, που το 1977 είχε πετύχει 6 γκολ στο 7-2 της Κολωνίας επί της Βέρντερ. Πέντε γκολ στο ίδιο ματς είχαν καταφέρει να πετύχουν μόλις 14 παίκτες στη μακρά ιστορία της Bundesliga, όμως ο Γιόβιτς όχι μόνο το κατάφερε, αλλά είναι νεότερος από όλους.

Και να σκεφτεί κανείς ότι αν ο Ρέμπις δεν ήταν τιμωρημένος, ο Γιόβιτς ίσως να μην είχε ξεκινήσει, όπως αστειεύτηκε και ο τεχνικός των ηττημένων, Φούνκελ, μετά το ματς. Ο Χούτερ από την άλλη πλευρά δεν ήταν απλά ευχαριστημένος με τον παίκτη του, αλλά «εντυπωσιασμένος» από την ταπεινότητα, με την οποία ο Γιόβιτς αντιμετώπισε τη μαγική του βραδιά. «Ο Λούκα έχει τις προϋποθέσεις να γίνει παίκτης παγκόσμιας κλάσης», τόνισε μέσα στην ευφορία του ο τεχνικός της Άιντραχτ. «Σε αντίθεση με την περίοδο που ήμουν στην Μπενφίκα, στην Φρανκφούρτη έγινα πραγματικός επαγγελματίας. Ήξερα ότι αυτή είναι η ευκαιρία μου», τόνισε ο νεαρός επιθετικός.

5 - Luka #Jovic (20 years, 300 days) is the youngest player to score 5 goals in a #Bundesliga game and the first @eintracht_eng player to do so. Party. #SGEF95

