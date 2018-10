Ο Φινμπόγκασον και η... Ισλανδία της Bundesliga!

Κάθε καλοκαίρι η τακτική κινήτρου του Μάνουελ Μπάουμ στην Άουγκσμπουργκ είναι οι παίκτες του να γράφουν σε ένα χαρτί τους προσωπικούς τους στόχους για τη σεζόν και στη συνέχεια όλοι μαζί τους ομαδικούς. Στο τέλος, κάθε «αναφορά» διαβάζεται και βγαίνουν τα συμπεράσματα για το τι πρέπει να γίνει σε ομαδικό και σε ατομικό επίπεδο. Μία αυτοκριτική αφού έχει φύγει η πίεση της σεζόν είναι πάντα ευπρόσδεκτη.

Όση πίεση και να δέχθηκε τις τελευταίες ημέρες για να αποκαλύψει τις δικές του προσδοκίες, ο Φινμπόγκασον έμεινε σταθερός στις αξίες του προπονητή του και του συλλόγου. Πέρυσι, είχε αποκαλύψει ότι θα έπρεπε να κάνει διορθώσεις, καθώς «το πρώτο μισό της σεζόν πήγε πολύ καλά για μένα». Φέτος, ξεκίνησε τραυματίας και το πιο πιθανό ήταν να κατέβασε τις προσδοκίες που είχε για τον εαυτό του. Βέβαια, γνώριζε ότι είναι λίγα τέρματα μακριά από ένα ιστορικό ρεκόρ.

Guess who's back, back again... @A_Finnbogason is starting to return to fitness! #FCA pic.twitter.com/FNciODcCZe

Η πρώτη του εμφάνιση ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα στο ματς με την Φράιμπουργκ. Στο τέλος του είχε κάνει χατ τρικ και είχε γίνει ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Άουγκσμπουργκ στην Bundesliga! Ο αντίπαλος προπονητής, Κρίστιαν Στράιχ, τον πέτυχε στις κατακόμβες του σταδίου μετά το τέλος, τον κοίταξε, τον χτύπησε φιλικά στην πλάτη και του εξομολογήθηκε: «Καλύτερα να μην είχες επιστρέψει σήμερα. Την επόμενη φορά να μην παίξεις, εντάξει;». Ο Ισλανδός είχε κάνει χατ τρικ και πέρυσι στο ίδιο ζευγάρι στην ισοπαλία με 3-3! Ο ίδιος ήταν ξεκάθαρος: «η σεζόν μου τώρα αρχίζει».

Λίγες ημέρες αργότερα σε ένα τρελό ματς στο Ντόρτμουντ πιθανότατα το ίδιο με τον Στράχι να σκέφτηκε και ο Λουσιέν Φαβρ, που είδε τον Ισλανδό να ανοίγει το σκορ και να πετύχει το τέταρτό του τέρμα σε μόλις 113’ συμμετοχής εκείνη τη στιγμή! Πέρυσι, τελείωσε τη σεζόν με 2,8 γκολ ανά σουτ, φέτος είναι ήδη στο 2,5, επίδοση που τον κατατάσσει όχι μόνο ανάμεσα στους κορυφαίους της Bundesliga, αλλά και στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

What a comeback it was for @A_Finnbogason on Sunday! #FCA pic.twitter.com/UAQaw7p1xh

— FC Augsburg English (@FCA_World) October 2, 2018