Ο μικρός πρίγκιπας του Βελοντρόμ

Τον Ιούνιο του 2010, όταν η Γαλλία ανέλαβε την διοργάνωση του Euro 2016, η Μαρσέιγ ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην ανακατασκευή του Βελοντρόμ, προκειμένου να περάσει στην κατηγορία UEFA Elite. Τα έργα ξεκίνησαν το 2011 και ολοκληρώθηκαν το 2014, με το γήπεδο να έχει πλέον νέα οροφή και αυξημένη χωρητικότητα. Η επιστροφή των Ultras στο χώρο τους, έγινε με πάθος, αλλά είχε και έναν εκλεκτό καλεσμένο. Ένα παιδί οκτώ χρονών, είδε τους οργανωτές της κερκίδας να του δίνουν με σεβασμό τη ντουντούκα. Να τον παρακολουθούν να δίνει τον ρυθμό και να χοροπηδούν στο πρόσταγμά του. Η Parisien τον αποκάλεσε «μικρό πρίγκιπα».

Ήταν ο υπέρτατος φόρος τιμής για τον Λασέν, ο οποίος ήταν βασικό μέλος στους MTP (Marseille Trop Puissant).Ο άτυχος οπαδός έχασε τη ζωή του σε μια εκδρομή με την ομάδα για τη Χάβρη το 2008, σε τροχαίο που ενεπλάκη το πούλμαν. Μαζί του «έφυγε» και ένα ακόμα παιδί της κερκίδας, με το όνομα Ιμάντ. Ο Λασέν άφησε πίσω του τον μικρό Γιασίν, ο οποίος έμπαινε στα τρία και η καρδιά του ήταν ήδη βαμμένη στο γαλάζιο της Μασσαλίας. «Στην αρχή όταν έπιανα τη ντουντούκα κάποιοι γελούσαν, έπειτα όμως τραγουδούν», έλεγε ο πιτσιρικάς, που το μεγάλο του παράπονο είναι όταν δεν τραγουδούν όλοι το «Aux armes», το κάλεσμα των Μαρσεγέζων ultras στα όπλα.

Στους φόρους τιμής που ακολούθησαν μετά το θανατηφόρο τροχαίο, ο Γιασίν πάτησε το χορτάρι του γηπέδου και οι οπαδοί ορκίστηκαν να είναι στο πλάι του. Οι «σωματοφύλακές», όπως τους αποκαλεί η μητέρα του, η Καρολίν, που του επιτρέπει τα συνθήματα, αρκεί να μένουν στο γήπεδο και οπωσδήποτε να μην βρίζει στην τάξη! «Είναι η ζωή μου. Είναι η ζωή μου όλη. Στο σπίτι είναι ήρεμος. Έξω όμως κάνει την ζωή του και αυτό που θέλει. Τον βλέπω να βγάζει την ένταση στο μάξιμουμ», τονίζει η Καρολίν, η οποία άφησε μια καλή αλλά απαιτητική δουλειά σε φαρμακευτική για να βρεθεί κοντά στον γιο της μετά την απώλεια του πατέρα. Από την πλευρά του, ο capo της εξέδρας φροντίζει πάντα να είναι ασφαλής ο πιτσιρικάς, βγαίνει μαζί του σε συνεντεύξεις, νοιάζεται για εκείνον σαν να είναι δικός του.

Ο πιτσιρικάς άλλωστε ίσα που περπατούσε, όταν χτύπησε για πρώτη φορά το τύμπανο ένα κρύο γαλλικό βράδυ, κουκουλωμένος μέχρι τα νύχια για να μην κρυώσει. Όταν έκλεισε τα τέσσερα, με ένα λοφίο στα μαλλιά κουνούσε τη σημαία γεμάτος ικανοποίηση. Έπειτα σκαρφάλωσε στο κάγκελο. Και σιγά-σιγά ήρθε η ώρα να ανέβει στο βάθρο του οργανωτή, να πιάσει τη ντουντούκα και το μικρόφωνο. Έσβησε τα έβδομα κεράκια του σε μια τούρτα που σερβιρίστηκε στο πέταλο από την γαλάζια οικογένεια. Από τους οπαδούς στον μικρό πρίγκιπα του βασιλείου τους.

Στην επιστροφή της Μαρσέιγ στο καινούργιο Βελοντρόμ, ο Γιασίν είχε τη δυνατότητα να γνωρίσει τα τότε είδωλά του, τον Μαμαντού Νιάγκ και τον Αντρέ Αγιού. Όταν έφυγε ο πρώτος, άλλωστε, ξέσπασε σε κλάματα. Ζινιάκ του έδωσε κάποτε το σορτσάκι του, το οποίο φρόντισε να μην πλύνει ποτέ, όπως και τη φανέλα του Λούτσο Γκονσάλες.

Lahcen and Imad passed away in 2008 in a terrible accident. 10 years later, Yassin honoured his father in front of his big OM family.

