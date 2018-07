Σημασία έχει η τελευταία εντύπωση

Το τελευταίο σφύριγμα βρήκε κάποιους Ιάπωνες στις εξέδρες να τυλίγονται με τις σημαίες τους, άλλους στον αγωνιστικό χώρο να έχουν ξαπλώσει και άλλους να έχουν πέσει στα γόνατα. Το κοινό τους γνώρισμα ήταν ότι είχαν καλύψει το πρόσωπό τους με τα χέρια. Το κοινό τους κυρίαρχο συναίσθημα ήταν η απογοήτευση. Το επόμενο που ένιωσαν ήταν υπερηφάνεια.

Δειλά-δειλά ύστερα από λίγα λεπτά συνειδητοποίησης οι παίκτες βρέθηκαν μπροστά στην εξέδρα. Οι μεν υποκλίθηκαν στους δε στην κλασική ιεροτελεστία έκφρασης αλληλοσεβασμού, τη στιγμή που από τα μεγάφωνα ακουγόταν το «Don't Look Back In Anger» των Oasis. Όλοι τους κατάλαβαν το μήνυμα και κανένας τους δεν ένιωθε θυμό. Όχι τόσο για την προσπάθεια των παικτών του Νισίνο, αλλά για την τύχη που τους γύρισε την πλάτη (ειδικά στο πρώτο γκολ των Βέλγων).

Την ίδια ώρα πίσω στην πατρίδα τους το παιχνίδι θα ξεκινούσε στις 3 τα ξημερώματα. Κι όμως, όλα τα μπαρ ήταν ανοιχτά στη βραδιά που ονομάστηκε «Nebusoku Japan», «άυπνη Ιαπωνία». Κάποιες εταιρείες προσέφεραν μέχρι και sleeping bags σε όλους εργαζόμενους ήθελαν να δουν το ματς στο γραφείο τους. Ο ήλιος μόλις είχε ανατείλει όταν ακούστηκε το τελευταίο σφύριγμα και όλοι τους βγήκαν για να πάρουν λίγο αέρα. Αρχικά, με σκυμμένο κεφάλι, πριν αρχίσουν να δηλώνουν με κάθε ευκαιρία το πόσο περήφανοι είναι για τους παίκτες τους.

Οι μπλε σαμουράι είχαν φτάσει μία ανάσα από την πρόκριση για πρώτη φορά στην ιστορία τους στα προημιτελικά του Mundial. Για περίπου 17’ δεν υπήρχε μόνο η ελπίδα, αλλά και η πίστη ότι η Ιαπωνία θα τα καταφέρει. Στο τέλος, όμως, σε ένα από τα πιο συναρπαστικά ματς στην ιστορία της διοργάνωσης το Βέλγιο έκανε την ανατροπή. «Το νιώθουμε σαν τραγωδία», είπε ο Νισίνο, που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία μόλις δύο μήνες πριν τη σέντρα στα γήπεδα της Ρωσίας εν μέσω έντονης αμφισβήτησης.

Οι παλιοσειρές είχαν έρθει σε ρήξη με τον Χαλίλοτζιτς και η Ομοσπονδία αποφάσισε να πάρει το ρίσκο και να κάνει την αλλαγή στον πάγκο. Η τακτική, πλέον, ήταν διαφορετική. Ήταν όλα αυτά που πρέσβευε το ιαπωνικό ποδόσφαιρο. Μάλλον γι’ αυτό κανένας δεν πίστεψε ότι θα έρθει η υπέρβαση. «Οι παίκτες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό», συνέχισε ο Νισίνο στη συνέντευξη τύπου, όπου ρωτήθηκε και για το αν αυτή η πορεία κρίνεται επιτυχημένη. «Ίσως σε 4 χρόνια», απάντησε. «Όταν θα κοιτάξουμε πίσω σε αυτό το τουρνουά».

Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ βαριά για να δει καθαρά. Στα αποδυτήρια κανένας δεν μιλούσε. Η σιωπή λύθηκε με μία πολύ απλή ατάκα. «Είπα στους παίκτες να πάνε να κάνουν ντουζ», αποκάλυψε ο 63χρονος τεχνικός. «Αυτό που παρουσίασαν ήταν ένα επίτευγμα της τακτικής. Ήταν απίστευτο το πώς έπαιξαν ο ένας για τον άλλον», αναγνώρισε ο Κομπανί, που ήταν σαν να έδινε στους αντιπάλους του τα εύσημα, που εκείνοι πεισματικά αρνούνταν.

Στη μικτή ζώνη ήταν εμφανές ότι οι παίκτες προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να κρύψουν τα συναισθήματά τους. «Είμαι πολύ στενοχωρημένος και δεν μπορώ να εξηγήσω αυτό που αισθάνομαι αυτή τη στιγμή. Μου είναι πολύ δύσκολο, καθώς δείξαμε ότι μπορούμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο», είπε ο Χασέμπε, που μαζί με τον Χόντα ανακοίνωσαν ότι αποσύρονται από την εθνική. «Κλείνω την καριέρα μου εδώ ευτυχισμένος», τόνισε ο τελευταίος. Δεν ήταν δύσκολο να δεις πόσο μπερδεμένοι ήταν οι Ιάπωνες από αυτό που είχαν ζήσει.

«Δεν ξέρω αν η ήττα οφείλεται σε απειρία ή σε υπερβολική αυτοπεποίθηση», δήλωσε ο Γιοσίντα. «Ήμασταν πολύ αφελείς. Ίσως να μην είμαστε τόσο δυνατοί ψυχικά». Αυτό που στο τέλος πέτυχε ο Νισίνο είναι να προετοιμάσει την επόμενη γενιά, έχοντας τέτοια κληρονομιά. Η εθνική που παρουσίασε βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο και από την ενδεκάδα με το Βέλγιο ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης ήταν 25 ετών... Έστω και αν εκείνη τη στιγμή είχε περάσει ακόμα από το μυαλό του.

Here’s Team #JPN staying on the field after that heartbreaking loss and paying tribute to their fans as their #WorldCup comes to an end pic.twitter.com/UCOEZ530GD

— Marcus Gilmer (@marcusgilmer) July 2, 2018