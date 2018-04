Hollywood, welcome to Zlatan

Ο Γιενς Φίελστρομ ήταν ο μεγάλος σταρ της σουηδικής δημοσιογραφικής αποστολής στο Euro 2016. Πρώην ποδοσφαιριστής και μάλιστα διεθνής ο ίδιος, ήταν εκείνος που είχε αναλάβει τις περιγραφές στα ματς της Εθνικής Σουηδίας, με την άποψή του να έχει βαρύνουσα σημασία πίσω στη χώρα του. Όταν συναντηθήκαμε στις αρχές του τουρνουά στο Stade de France, ήχησε κάπως περίεργα η άποψή του ότι ο μεγάλος σταρ της διοργάνωσης δεν ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Το καταλάβαμε στις επαφές me τον «Ίμπρα» στη μικτή ζώνη. Η αύρα του ήταν απίθανη. Όταν η Πορτογαλία έχανε, ο Ρονάλντο έσκυβε το κεφάλι και κανείς δεν τον πλησιάζε.

Όταν η Σουηδία έχανε, όλοι περίμεναν τον Ζλάταν. Ακόμα και όταν δεν έκανε δηλώσεις, τον σταματούσαν γι' αυτόγραφο μέχρι και οι δημοσιογράφοι! Για να μην παρεξηγηθούμε, προφανώς και ο CR7 είναι τεράστιος σταρ, όμως ο Σουηδός έχει μια διαφορετική λάμψη. Κινηματογραφική. Και η MLS δείχνει ότι μπορεί να του την απελευθερώσει στο έπακρο. Δήλωνε άλλωστε πριν από λίγο καιρό ότι τον ενδιαφέρει να γίνει ηθοποιός! «Κάτι σαν το Bourne Identity, κάτι σχετικό με αυτό, με μυστικούς πράκτορες. Ο Νέος Τζέιμς Μποντ. Γιατί όχι;».

Ήταν... κανονικό χολιγουντιανό αυτό που έγινε στο Λος Άντζελες το Σάββατο. Κάτι σαν οπικό ντέρμπι, με τους Λος Άντζελες FC, τη νέα ομάδα της πόλης, στην ιδιοκτησία της οποίας εμπλέκονται αρκετοί άνθρωποι του θεάματος, όπως ο Γουίλ Φέρελ και ο Μάτζικ Τζόνσον. Οι «γείτονες», με αιχμή του δόρατος τον Μεξικανό Κάρλος Βέλα προηγήθηκαν 0-3. Οι Γκάλαξι μείωσαν σε 2-3 στο 73'. Δύο λεπτά νωρίτερα, ο προπονητής Σμιντ είχε κάνει το χατήρι του κόσμου. «Θέλουμε τον Ζλάταν», φώναζαν και στο 71' ο Σουηδός, ο οποίος είχε μείνει στον πάγκο έκανε το ντεμπούτο του. Kάποιοι είπαν μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι μόνο και μόνο η αύρα του ήταν αρκετή για να κάνει τους συμπαίκτες του να μειώσουν. Στο 77' έβαλε το γκολ που θα βλέπουμε σε highlight για αρκετά χρόνια ακόμα και στις καθυστερήσεις χάρισε τη νίκη στην ομάδα του. Τόσο απλά. Έντεκα επαφές με τη μπάλα, δύο σουτ, δύο γκολ. «Άκουσα το κοινό να φωνάζει ότι θέλει τον Ζλάταν κι εγώ τους έδωσα τον Ζλάταν. Με υποστήριζαν και τους το επέστρεψα», τόνισε ο ίδιος.

Ο Ιμπραΐμοβιτς, στα 36 του, δεν είναι πια απλά ένας εξωπραγματικός ποδοσφαιριστής. Είναι μια περσόνα, ένας γεννημενος σταρ, που τρέφεται από τον κόσμο και το χειροκρότημά του. «Βγάζεις τη φανέλα σου και απλά θέλεις να πανηγυρίσεις με τον κόσμο. Θέλεις να αισθανθείς την ενέργεια που υπάρχει στο γήπεδο. Αν είχα περισσότερη δύναμη, θα έτρεχα όλο το γήπεδο, αλλά κατάφερα μόνο τη μία πλευρά του». Ανέκαθεν ήταν ιδιαίτερος, όμως τα τελευταία χρόνια ο ποδοσφαιρικός του μύθος πηγαίνει χέρι-χέρι με την θεατρικότητα. Η δήλωσή πως «ήρθα στην Παρί σαν βασιλιάς, έφυγα σαν θρύλος». H φοβερή του χειραψία με τον διάβολο ως «θεός» στο «αντίο» του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. To video με το λιοντάρι και η ατάκα «Los Angeles: Welcome to Zlatan», η ατάκα με τον Μπέτζαμιν Μπάτον. Η πινακίδα με τα γράμματα του Χόλιγουντ δεν φαίνεται από το γήπεδο, αλλά κάθε ματς των Γκάλαξι πλέον μοιάζει με υπερπαραγωγή του.

Η ομάδα του Λ.Α έγινε viral στα Social Media λόγω του πρωταγωνιστή της, αναφέρθηκε σε όλα τα μεγάλα ΜΜΕ του κόσμου. Ο δημοσιογράφος Τζο Πρινς Ράιτ του NBC που ζει στην Αγγλία μετέφερε μια εικόνα με οπαδούς της Τσέλσι πριν το ντέρμπι με την Τότεναμ να πίνουν μπύρα και να μην συζητούν τα της ομάδας τους, αλλά το γκολ του Ιμπραΐμοβιτς στην MLS. Ή MLZ, όπως είπε και ο Μίνο Ραϊόλα, ο μεγαλοατζέντης που πήγε τον Σουηδό στην Αμερική κατανοώντας το πόσο πολύ του ταιριάζει.

Έχοντας την καριέρα του Ιμπραΐμοβιτς, όταν στα 35 σου παθαίνεις χιαστό, περνά εύκολα από το μυαλό σου η σκέψη της παραίτησης. Εκείνος ενημέρωσε τη Γιουνάιτεντ ότι θα επιστρέψει, προτείνοντας μάλιστα να μην τον πληρώνουν. Προερχόταν, άλλωστε, από μια σεζόν με 17 γκολ στο πρωτάθλημα. Το κατάφερε μετά από 7 μήνες! Έπαιξε 7 φορές ξανά στην Premier League, έχοντας φυσικά ανάγκη από περισσότερο χρόνο και δουλειά για να προσαρμοστεί στον τρελό ρυθμό της. Έτσι, πήρε την απόφαση να φύγει για τη γη των σταρ. Όχι για τα τελευταία ένσημα, αφού ο μισθός του, σύμφωνα με τη Marca, μειώθηκε κατά 95%. Για να συνεχίσει τις παραστάσεις, σε μια ομάδα και ένα πρωτάθλημα που τον βοηθούν να κάνει τη διαφορά στο χορτάρι, αλλά και να βιώνει μια ιδανική για εκείνον καθημερινότητα. Χωρίς την τρελή πίεση και το physical της Premier, χωρίς ξύλο από τους αμυντικούς και εξαντλητικές υποχρεώσεις.

To «Βeckham effect» που έφερε η παρουσία του Άγγλου σούπερ σταρ στη Major League μνημονεύεται συχνά ως κομβικό για τη διάδοση του αθλήματος και την εμπορικότητά του. Φυσικά οι Αμερικανοί δούλεψαν πολύ και μεθοδικά στο ποδόσφαιρο, δεν εξελίχθηκαν επειδή πήγε ο Μπεκς. Όμως, όπως ανέλυε ο Ντάνιελ Ντάρμπιν, διευθυντής του USC Annenberg Institute of Sports, Media and Society, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων της MLS πριν από δύο χρόνια, «ως η ομάδα που εκπροσωπεί το Χόλιγουντ, οι Γκάλαξι πλέον είχαν την μεγαλύτερη διασημότητα στο ποδόσφαιρο. Ο Μπέκαμ έφερε ένα μεγαλύτερο επίπεδο θέασης και πολύ μεγαλύτερη δύναμη όσον αφορά τους αστέρες στο πρωτάθλημα».

Great things also come to an end and it is time to move on after two fantastic seasons with Manchester United. Thank you to the club, the fans, the team, the coach, the staff and everybody who shared with me this part of my history. #foreverred pic.twitter.com/vo1Gs3SUHL

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 22, 2018