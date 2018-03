Η μαγεία επέστρεψε στο Ντόρτμουντ!

Το παιχνίδι είχε μόλις τελειώσει, ο Μίτσι Μπατσουαγί έτρεξε να πάρει την μπάλα και δεν είχε διάθεση να τη δώσει σε κανέναν. Μπορεί να μην έκανε, ως είθισται σε τέτοιες περιπτώσεις, χατ τρικ, αλλά είχε κάθε δικαίωμα να κάνει αυτό το δώρο στον εαυτό του. Βρέθηκε στο κέντρο του γηπέδου, όταν ο προπονητής του, Πέτερ Στέγκερ, τον πλησίασε και οι δυο τους άρχισαν να κάνουν τον πιο παράξενο χορό της σεζόν. Κάποια «χτυπήματα», πολλά χαμόγελα και κλίμα ευφορίας.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η σιγή, που τόσο συχνά έχει επικρατήσει φέτος στο Signal Iduna Park, εξελίχθηκε στην πιο θορυβώδη στιγμή φέτος στο γήπεδο της Μπορούσια. Ο Μπατσουαγί είχε μείνει στον πάγκο για πρώτη φορά από τότε που αποκτήθηκε από την Τσέλσι και ο Στέγκερ αποφάσισε να τον βάλει στο ματς στο 62’, όταν το σκορ ήταν στο 1-0, αλλά η ομάδα του προβλημάτιζε. Ο Βέλγος έκανε το 2-1 στο 77’ και το 3-2 στο 4’ των καθυστερήσεων! «Στην αρχή νόμιζα ότι ήμουν οφσάιντ», αποκάλυψε στην κάμερα του Sky. «Ήμουν μπερδεμένος». Αφού έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, έκανε έναν κύκλο γύρω από τον άξονά του, κοιτάζοντας τον επόπτη και τους γύρω του σε μία στιγμή αμφισβήτησης. «Τελείωσα σωστά τη φάση!», συνέχισε με περηφάνια.

Η Ντόρτμουντ άλλαξε για λίγο την κεντρική της φωτογραφία στο twitter προς τιμή του Batsman, ο οποίος για ακόμη μία φορά απάντησε στο κάλεσμα. «Η νίκη είναι πολύ σημαντική», τόνισε ο Βέλγος, που έφτασε τα 5 γκολ σε 6 ματς στην Bundesliga, και προφανώς αυτό ισχύει στη μάχη της τετράδας. «Φυσικά και είμαι ανακουφισμένος. Άλλωστε δεν είχα σκοράρει για καιρό και η ομάδα περνάει δύσκολη φάση». Ένιωθε, λοιπόν, ενοχλημένος που έμεινε στον πάγκο σε αυτό το σημαντικό ματς; «Ενόχληση; Όχι, καθόλου», έσπευσε να ξεκαθαρίσει. «Το αντίθετο! Είχα κουραστεί και στα πόδια και στο μυαλό. Είδατε πόσο φρέσκος ήμουν».

Αυτή του η δήλωση εκτός από αυτογνωσία και διάθεση πραγματικής προσφοράς επιβεβαιώνει και την πρόθεση του Στέγκερ να του δώσει λίγο χώρο μετά την κακή εμφάνιση με την Ζάλτσμπουργκ στο Europa League. «Ήθελα να μειώσω την πίεση που νιώθει», αποκάλυψε ο Αυστριακός τεχνικός. «Το γεγονός ότι εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία του με αυτόν τον τρόπο είναι ευχάριστο και καλό για όλους».

Από το ξεκίνημα της σεζόν η Ντόρτμουντ δείχνει να έχει χάσει την ταυτότητά της. Τα προβλήματα είναι μονίμως περισσότερα από τις λύσεις. Ο σύλλογος ψάχνει να βρει τι πρέπει να κάνει το καλοκαίρι, ώστε τα πράγματα να αλλάξουν, ενώ η σταθερότητα παραμένει άγνωστη λέξη. «Δεν είμαστε καθόλου σταθεροί», παραδέχθηκε ο Στέγκερ. «Όλα όσα έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες έχουν αφήσει το ίχνος τους. Δεν γίνεται να τα διορθώσουμε όλα μέχρι το τέλος της σεζόν».

It's not who i am underneath but what i do that defines me ... #BATSMAN pic.twitter.com/HHtPqWwVho

— Michy Batshuayi (@mbatshuayi) March 11, 2018