Ο Ρόις... ξύπνησε!

Στις 10 Φεβρουαρίου ο Μάρκο Ρόις εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην ενδεκάδα της Ντόρτμουντ ύστερα από 259 ημέρες. Στο επόμενο ματς με την Γκλάντμπαχ πέτυχε το πρώτο του γκολ ύστερα από 274 ημέρες. Και απέναντι στην Λειψία σκόραρε για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική στη σειρά.

Αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι τελικά η Μπορούσια δεν είχε μάθει ποτέ να ζει χωρίς την παρουσία του. Αν δεν έστελνε την μπάλα στα δίχτυα στο τελευταίο παιχνίδι, τότε πιθανότατα το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ διαφορετικό και ο Πέτερ Στέγκερ θα είχε γνωρίσει την πρώτη του ήττα στον πάγκο των Βεστφαλών. Με αυτό το γκολ, μάλιστα, ο Ρόις έχει, πλέον, σκοράρει απέναντι σε όλες τις ομάδες της κατηγορίας αυτή τη στιγμή, συμπεριλαμβανομένης και της Μπορούσια!

