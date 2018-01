Το 2017 ήταν μια χρονιά που η Serie A έδειξε κάτι το οποίο δεν είχαμε συνηθίσει τελευταία. Δύο διαφορετικά πρόσωπα. Το φινάλε του 2016-17 έφερε την Γιουβέντους να σφραγίζει την απόλυτη κυριαρχία της μέσα στην μπότα καθώς έγινε η πρώτη ομάδα της ιστορίας που κατακτά 6 σερί Scudetti, όμως όσο έχουμε προλάβει να δούμε στο πρώτο μισό του 2017-18, τα πράγματα δεν είναι τα ίδια. Αν και η Ιντερ λύγισε στα τελευταία ματς, η μάχη για το Νο1 στο Campionato είναι η πιο δυνατή των τελευταίων ετών, με την απογοητευτική σε κάθε πεδίο, Μίλαν, να είναι η μοναδική που λείπει από τους υψηλούς ορόφους που έχουν γεμίσει από τις παραδοσιακές δυνάμεις. Λίγες μέρες πριν φύγει ο χρόνος, το FourFourTwo του Gazzetta γράφει για τα πιο σημαντικά πράγματα που έγιναν στο 2017. Auguri.

Ο Ιανουάριος του 2017 ήταν ίσως ο τελευταίος μήνας που θα μπορούσε κανείς με προσπάθεια και καλή θέληση, να δει μια ανταγωνιστική Serie A. Ρόμα και Νάπολι υποτίθεται ότι κυνηγούσαν την Γιουβέντους, η οποία αν και είχε απώλειες, τις κρατούσε σε απόσταση ασφαλείας. Ειδικά από τη στιγμή που ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι αποφάσισε να περάσει οριστικά στο 4-2-3-1 η μάχη ανάμεσα σε Giallorossi και Partenopei περιορίστηκε στη 2η θέση και την απευθείας πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Οσον αφορά την Μεγάλη Κυρία, κράτησε το στέμμα της ξανά και έγινε η πρώτη που κατακτά έξι σερί Scudetti.

Φέτος το ξεκίνημα δεν είχε καμία σχέση. Οι περισσότεροι experts του calcio έδιναν την Νάπολι ακόμα και φαβορί για τον τίτλο και ενώ πλησιάζουμε στα μισά της σεζόν, φάνηκε ότι κάτι ήξεραν. Η ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι έδειξε από την αρχή τις διαθέσεις της με σερί νίκες και με όπλα τη δίψα, το πάθος και το εκπληκτικό ποδόσφαιρο βρίσκεται εκεί που θέλει να την βρει το φινάλε. Με την Γιουβέντους να μην βγάζει από την αρχή το ένστικτο killer που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια, η Ιντερ -με νέο τεχνικό τον Λουτσιάνο Σπαλέτι - προσπάθησε να κλέψει τις εντυπώσεις και με το όπλο του Ικάρντι να είναι πάντα καυτός, έκανε το καλύτερο ξεκίνημα της ιστορίας της - αν και προς το φινάλε ξενέρωσε τους οπαδούς της.

Από κοντά και η Ρώμη, με τον Ντι Φραντσέσκο να κάνει τη δουλειά αποφεύγοντας τους κραδασμούς της αποχώρησης Σπαλέτι από τους Giallorossi και να τους κρατά σταθερά ψηλά, όπου επιμένει να βρίσκεται η Λάτσιο του σούπερ ταλαντούχου προπονητή, Σιμόνε Ιντσάγκι και του εκπληκτικού φέτος, Τσίρο Ιμόμπιλε. Από την κορυφαία μάχη τίτλου στις μεγάλες λίγκες της Ευρώπης λείπει η Μίλαν, η οποία παρά τις επενδύσεις του καλοκαιριού, δεν λέει να επανέλθει στο γνωστό της επίπεδο.

ΕΚΠΛΗΞΗ: Μια από τις παρουσίες που κάνουν τους ‘ουδέτερους’ να χαίρονται για το αύριο του ιταλικού ποδοσφαίρου ήταν αυτή της Αταλάντα, η οποία εντυπωσίασε στο δεύτερο μισό του 2016-17 αλλά και στο πρώτο του 2017-18. Το club από το Μπέργκαμο έκλεισε την περσινή σεζόν εκπληκτικά φτάνοντας τους 72 βαθμούς και τερματίζοντας στην 4η θέση για πρώτη φορά στην ιστορία του στη Serie A την οποία φέτος εκπροσωπεί στην Ευρώπη ύστερα από 26 χρόνια. Η Dea παρότι έχασε μέσα στο έτος παίκτες όπως οι Κόντι, Γκαλιαρντίνι, Κεσί συνεχίζει να είναι εντυπωσιακή, παίρνοντας αποτελέσματα από τις παραδοσιακές δυνάμεις, ενώ στο Europa League πέρασε στα νοκ-άουτ από όμιλο που είχε μέσα Λιόν και Εβερτον. Τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται σε απόσταση βολής από την 6άδα.

MVP: Η Γιουβέντους είναι η απόλυτη κυρίαρχος στην Ιταλία και πολύ εύκολα θα μπορούσε να είναι σε αυτήν εδώ την κατηγορία κάποιος από τους παικταράδες της που βοήθησαν στην κατάκτηση του 6ου διαδοχικού Scudetto. Ο πραγματικά πολυτιμότερος των Bianconeri όμως, δεν φοράει εμφάνιση. Παίκτες, έρχονται, φεύγουν, την ψωνίζουν, έχουν συμπεριφορά... ό,τι να 'ναι, τρώνε πάγκο και μέσα σε όλα ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι δείχνει like-a-boss ποιος κάνει κουμάντο. Με τίτλους, δηλώσεις, τακτικές και μη επιλογές που δικαιώνονται πανηγυρικά, ο Μαξ είναι ο πρωταγωνιστής της Γιουβέντους και μέσα στο 2017, ένα έτος στο οποίο οδήγησε την Vecchia Signora στο τρίτο σερί double.

Πρόπερσι έκανε τρομερό come-back, πέρυσι το πήρε χαλαρά και φέτος, στο πιο ανταγωνιστικό Campionato της δεκαετίας, είναι έτοιμος να δείξει και πάλι ότι όλα βρίσκονται υπό τον δικό του έλεγχο. Ο 50χρονος δεν επηρεάστηκε από τη φυγή του Μπονούτσι, έκανε το 'θαύμα' φτιάχνοντας τον Ντε Σίλιο, είναι σεμιναριακός με τις απίθανες συμπεριφορές από ακριβοπληρωμένα αστέρια που γκρινιάζουν σαν κακομαθημένα παιδάκια και όλα αυτά, χωρίς να χάσει ποτέ το τιμόνι από τα χέρια του, ενεργώντας πάντα με σιγουριά και κερδίζοντας όλο και περισσότερο τη στήριξη των διοικούντων. Μάξιμος δαγκωτό MVP.

ΔΥΝΑΤΗ: Η κατάσταση της Μίλαν και το γεγονός ότι η Ιντερ βρίσκεται σε αυτήν εδώ την κατηγορία δεν μοιάζει τιμητικό, όμως το calcio ανεβαίνει και οι Nerazzurri έχουν σημαντικό μερίδιο σε αυτό. Εναν χρόνο αφού έμειναν εκτός συνέχειας στο Europa League από την... Χαποέλ Μπερ Σεβά και εκτός Ευρώπης από το πρωτάθλημα, στην Ιντερ έκαναν τη σωστή επιλογή που είχε όνομα και επίθετο. Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι τακτοποίησε τα πράγματα στο Meazza, με τη βοήθεια της τύχης ξεκίνησε καταπληκτικά, κράτησε την Ιντερ αήττητη και μέχρι το φινάλε του πρώτου γύρου, την έχει κάνει διεκδικήτρια του τίτλου, αν και οι δύο σερί ήττες από Ουντινέζε και Σασουόλο, έριξε αυτόματα τον πήχη των τιφόζι. Η Ιντερ έκανε το δεύτερο καλύτερο ξεκίνημα της ιστορίας της έχοντας ως όπλο το ομαδικό πνεύμα και την αμυντική προσύλωση αλλά και έναν Μάουρο Ικάρντι που σκοράρει σαν πολυβόλο και έχει κάνει την Ρεάλ να ασχολείται μαζί του. Ολοι μαζί ανέβασαν κατακόρυφα τις μετοχές τους στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο σε μία ευχάριστη έκπληξη, ειδικά από τη στιγμή που το καλοκαίρι δεν έγιναν φανταχτερές μεταγραφές.

THE STORY: Βαθιά μέσα σε μια από τις χειρότερες περιόδους της ιστορίας της βρήκε το 2017 την Μίλαν, για την οποία μια απλή παράθεση των facts αρκεί. Το καλοκαίρι, ύστερα από 31 χρόνια ιδιοκτησίας, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι πούλησε σε Κινέζους επενδυτές και οι περισσότεροι πίστεψαν ότι μια νέα εποχή ξεκινά. Και έτσι έμοιαζε όταν έφευγαν 230 εκατ. ευρώ για μεταγραφές, ανάμεσα στις οποίες ο στηλοβάτης της άμυνας της Γιουβέντους, Λεονάρντο Μπονούτσι. Παρά το γεγονός αυτό, το πράγμα κύλησε πιο άσχημα και από εφιάλτη για τους Rossoneri που από τον πρώτο γύρο βρίσκονται σε πολική απόσταση από τις θέσεις Champions League.

Η Μίλαν αντικατέστησε τον Μοντέλα με τον Γκατούζο, είδε στο φινάλε του έτους την FIFA να της ρίχνει άκυρο για τον διακανονισμό των οικονομικών, ενώ θέμα προέκυψε ξανά με τον Τζίτζιο Ντοναρούμα, του οποίου το μέλλον στο club μόνο σίγουρο δεν είναι. Πριν να έρθει καν το 2018, οι 7 φορές πρωταθλητές Ευρώπης, φαίνεται να έχουν χάσει τη σεζόν από τον Δεκέμβριο, αφού ίσως και η 6η θέση θεωρηθεί επιτυχία.

ADDIO: Χωρίς υπερβολή, κομμάτι της Serie A είναι ο Φραντσέσκο Τότι, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα της Ρόμα για ένα τέταρτο του αιώνα. Ο εμβληματικός capitano, που πανηγύρισε το Scudetto το 2001, έπαιξε σε 25 σεζόν με τους Giallorossi φτάνοντας τις 619 εμφανίσεις και τα 250 γκολ στο Campionato και 'ένωσε' γενιές και γενιές στο club της Ιταλικής Πρωτεύουσας. Υστερα από σίριαλ ενός έτους και κόντρες με τον πρώην τεχνικό, Λουτσιάνο Σπαλέτι, ο Τότι αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια του μέσα στο 2017 σε ηλικία 40 ετών και στο addio του το Olimpico και ολόκληρη η Αιώνια Πόλη δάκρυσαν. Τα πανό από τους Ultras των αντίπαλων ομάδων - και ειδικά της Λάτσιο - σαν φόρο τιμής στον Τότι ήταν κάτι το συγκλονιστικό.

Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ: Εναν χρόνο μετά το «μπαμ» που έκανε η Γιουβέντους με την απόκτηση του Γκονσάλο Ιγουαΐν από την Νάπολι, η Μεγάλη Κυρία είχε ρόλο σε μια μεταγραφή που προκάλεσε επίσης σοκ στην Ιταλία. Υστερα από τον «πόλεμο» που έγινε στα αποδυτήρια των Bianconeri στο ημίχρονο του τελικού του Champions League με την Ρεάλ και την κόντρα του με τον προπονητή, Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, ο Λεονάρντο Μπονούτσι είχε αποφασίσει να φύγει. Τα νέα έσκασαν ξαφνικά, άμεσα ο 30χρονος πωλήθηκε αντί 42 εκατ. ευρώ στην Μίλαν και έγινε αρχηγός της προκαλώντας την οργή των τιφόζι της Μεγάλης Κυρίας. Εξι μήνες μετά, η επιλογή του δεν έχει δικαιωθεί καθώς οι Rossoneri παραπαίουν σε πολικές θερμοκρασίες από την κορυφή της Serie A. «Είναι εξαιρετικός με την μπάλα αλλά δεν μπορεί να παίξει άμυνα» ήταν η δήλωση του Φάμπιο Καπέλο για τον Λέο, ο οποίος δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι «δεν έπαιξα καλά αυτούς τους μήνες επειδή στο κεφάλι μου υπήρχαν πολλά πράγματα».

ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΓΚΟΛ: Παρότι στο ποδόσφαιρο στην Ιταλία η άμυνα έχει την πιο σημαντική θέση, κάνουμε φινάλε με γκολ. Μέσα στο έτος είδαμε απίστευτα τεμάχια, με τον Ινσίνιε να μην σταματά να σκοράρει εκτός περιοχής με curler a la Del Piero αλλά και τους Ντιμπάλα και Ικάρντι να κάνουν τα δικά τους οδηγώντας ψηλά τις ομάδες του. Το καλύτερο γκολ όμως το πέτυχε o Ντρις Μέρτενς και το έκανε σχετικά πρόσφατα. Στην αγωνιστική περίοδο που διανύουμε ο Βέλγος σφράγισε τη νίκη των Vesuviani στο Olimpico επί της Λάτσιο σκοράροντας με λόμπα εκτός περιοχής από πλάγια θέση και ενώ το σώμα του ήταν σε αντίθετη πορεία προς το τέρμα. Ακόμα μία σούπερ χρονιά Serie A τελείωσε και το 2018 ετοιμάζεται να μας δώσει υλικό για την επόμενη ανασκόπηση. Ακολουθεί η σπάνια γκολάρα του Μέρτενς και τα καλύτερα τεμάχια από τις αγωνιστικές περιόδους 2016-17 και 2017-18.

Goal of the year 2017. Dries Mertens against Lazio at the Olimpico, 20 September. Commentary from Auriemma, Martino and Del Genio. #NAP2017 pic.twitter.com/c2MdT6Lgnj

— Everything Napoli (@NaplesAndNapoli) December 26, 2017