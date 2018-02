«Αιώνιοι» Vs Ισπανοί Vol.5! (pics & vids)

Μπορεί οι «αιώνιοι» να παρουσιάζουν σκαμπανεβάσματα τελευταία στην Euroleague, ωστόσο κάνουν τα πάντα για να εδραιωθούν στην τετράδα.

Για πέμπτη φορά φέτος, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα «μονομαχήσουν» με ισπανικές δυνάμεις στην ίδια αγωνιστική της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Πρώτα, το «τριφύλλι» θα φιλοξενήσει την Μπασκόνια (08/02, 21:15) στο ΟΑΚΑ, στο οποίο έχει ηττηθεί μόλις μια φορ;a (από την πρωτοπόρο ΤΣΣΚΑ Μόσχας).

Οι «πράσινοι» θέλουν να αφήσουν πίσω τους την... άσχημη ήττα στην Μπάμπεργκ και να πάρουν «εκδίκηση» για το πρώτο ματς στη Βιτόρια.

Από την άλλη, οι Πειραιώτες θα ταξιδέψουν στην Μαδρίτη, όπου και θα αντιμετωπίσουν την Ρεάλ (09/02, 21:45).

Με οδηγό τον πρώτο αγώνα στο ΣΕΦ και θέλοντας να δείξουν πως η 25άρα στη Φενέρ δεν ήταν... τυχαία, οι «ερυθρόλευκοι» θα επιδιώξουν να φύγουν με το «διπλό» από την Ισπανία.

Τσάβι Πασκουάλ και Γιάννης Σφαιρόπουλος δεν αντιμετωπίζουν αγωνιστικά προβλήματα.

Ο πρώτος θα έχει στη διάθεσή του και τον Ματ Λοτζέσκι, ενώ περιμένει και το νέο μεταγραφικό απόκτημα, Έιντριαν Πέιν. Ο δεύτερος είδε και τον Κιμ Τιλί να παίρνει μέρος στις προπονήσεις και να μετρά αντίστροφα.

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στην 22η στροφή.

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπαρτσελόνα (08/02, 21:05, 6-14)

Η Μπαρτσελόνα έχει νικήσει στα τέσσερα τελευταία ματς.

Μπόλντεν είναι 4ος σε τάπες με 1.15 και οΤάιους 5ος με 1.14 ανά αγώνα.

Ο Κόπονεν έχει σερί 22 εύστοχων βολών.

Ο Ερτέλ είναι 3ος σε ασίστ με 6.2 πάσες ανά ματς.

Ο Ναβάρο είναι 1ος σκόρερ με 4.086 πόντους και 9ος πασέρ με 821 ασίστ. Επίσης, είναι 7ος σε κλεψίματα (246).

Ο Τόμιτς είναι 5ος σε ριμπάουντ με 1.212.

Παναθηναϊκός-Μπασκόνια (08/02, 21:15, 11-11)

Ο Λεκαβίτσιους 11/11 βολές μέχρι στιγμής.

Ο Καλάθης είναι 1ος σε ασίστ με 8.3 ανά παιχνίδι και 1ος σε κλεψίματα με 1.7. Στο σύστημα αξιολόγησης είναι 4ος με 19.3 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Ο Χουέρτας έχει σερί 24 εύστοχων βολών.

Ο Γκρέιντζερ είναι 4ος σε ασίστ με 5.7 ανά αγώνα.

Ο Σενγκέλια είναι 5ος στο σύστημα αξιολόγησης με 18.7 βαθμούς κατά μέσο όρο και 5ος σε ριμπάουντ με 6.2.

Βαλένθια-ΤΣΣΚΑ Μόσχας (08/02, 21:30, 1-2)

Από το 2009 ως το 2012 ο Ντε Κολό αγωνίστηκε στην Βαλένθια και κατέκτησε το Eurocup το 2010.

Ο Γκριν είναι 4ος σκόρερ φέτος με 15.8 πόντους ανά αγώνα κι έχει 16/16 βολές.

Ο Πλάις είναι 3ος σε τάπες με 1.3 ανά αγώνα.

Ο Ντε Κολό είναι 2ος στο σύστημα αξιολόγησης με 20.1 βαθμούς κατά μέσο όρο. Ακόμη, είναι 3ος σκόρερ με 16.4 πόντους ανά αγώνα. Έχει 42/42 βολές.

Ο Χάντερ είναι 5ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.7 ανά ματς.

Ο Ροντρίγκεθ είναι 7ος σε ασίστ με 862, μαζί με τον Ζήση.

Ο Χάινς είναι 4ος σε επιθετικά ριμπάουντ (426).

Ουνικάχα Μάλαγα-Αναντολού Εφές (08/02, 21:45, 8-9)

Ο Νέντοβιτς είναι 5ος σκόρερ με 15.8 πόντους ανά αγώνα.

Ο Όγκουστιν είναι 2ος σε ριμπάουντ με 6.4 ανά ματς.

Ο Στίματς είναι 1ος σε ριμπάουντ με 6.9 ανά ματς.

Ο Ντάνστον είναι 1ος σε τάπες με 1.7 ανά παιχνίδι.

Φενέρμπαχτσε-Μπάμπεργκ (09/02, 19:45, 4-1)

Ο Ζήσης αγωνίστηκε στη Φενέρ το δεύτερο μισό της σεζόν 2014-15.

Ο Ουαναμέικερ είναι 3ος σε κλεψίματα στην διοργάνωση με 1.5 ανά παιχνίδι.

Ο Σλούκας έχει 19/19 βολές.

Ο Ντατόμε είναι 5ος σε βολές με ποσοστό 90.48%.

Ο Ρούμπιτ είναι 5ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.7 ανά ματς.

Ο Ζήσης είναι 3ος σε συμμετοχές με 302 και 7ος σε ασίστ με 862.

Ερυθρός Αστέρας-Αρμάνι Μιλάνο (09/02, 20:00, 3-0)

Ο Ρότσεστι 19/19 βολές μέχρι στιγμής κι είναι 5ος σε ασίστ με 5.2 ανά αγώνα.

Ο Λεσόρ είναι 2ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.9 ανά ματς.

Ο Γκάουντλοκ έχει 19/19 βολές.

Ζαλγκίρις Κάουνας-Χίμκι (09/02, 20:00, 1-4)

Ο Πάνγκος είναι 3ος πασέρ με 6.4 ασίστ ανά ματς.

Ο Γιανκούνας είναι 3ος σε ριμπάουντ με 1.616 και 6ος σκόρερ με 2.719 πόντους στη διοργάνωση.

Ο Σβεντ είναι 1ος σκόρερ με 22.1 πόντους ανά αγώνα και 3ος στο ranking με 20.0 βαθμούς.

Ο Τζένκινς είναι πρώτος σε κλεψίματα με 1.5 ανά ματς.

Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός (09/02, 21:45, 14-12)

Κοζέρ και Στρέλνιεκς ήταν συμπαίκτες πέρυσι στην Μπάμπεργκ.

Ο Κάρολ έχει 38 σερί εύστοχες βολές μέχρι στιγμής.

Ο Ντόντσιτς είναι 1ος στο σύστημα αξιολόγησης (23.9β.) και 2ος σκόρερ με 17.4 πόντους.

Ο Καμπάτσο είναι 4ος σε κλεψίματα με 1.4 ανά αγώνα.

Ο Ταβάρες είναι 2ος σε τάπες με 1.5 ανά ματς.

Ο Ρέγιες είναι 1ος σε ριμπάουντ με 1.686 και 4ος σκόρερ με 2.786 πόντους.

Ο Σπανούλης είναι 2ος σκόρερ στη διοργάνωση με 3.529 πόντους και 2ος σε ασίστ με 1.208 πάσες.

Ο Στρέλνιεκς είναι 4ος σε βολές με ποσοστό 91.3%.

Ο Πρίντεζης είναι 11ος σκόρερ με 2.463 πόντους στο θεσμό και 12ος ριμπάουντερ με 1.005 «σκουπίδια».