Ο Δημήτρης Καλπάκης του ΠΑΟΚ, ή μάλλον ο αμυντικός του Νίκου Γκάλη για οκτώ χρόνια, όπως είπε και ο ίδιος, μίλησε αποκλειστικά στο Gazzetta. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, ο ίδιος θυμάται λεπτομερώς τις δικές του χρονιές στον ΠΑΟΚ, τα δικά του ντέρμπι αιωνίων και την αξία αυτού του θεσμού για τη Θεσσαλονίκη!

Ένας Έλληνας γκαρντ που άφησε τη δική του ιστορία στην άμυνα του μπάσκετ, αρχηγός του Δικεφάλου, που φόρεσε τη φανέλα των ασπρόμαυρων από το 1979 έως και το 1985, ενώ κατέκτησε με την ομάδα του το Κύπελλο Ελλάδος το 1984 απέναντι στην ομάδα του Άρη

Δηλαδή στον ιστορικό τελικό των «ξυρισμένων κεφαλιών» (18 Απριλίου 1984), όπου, υπό τις οδηγίες του Φαίδωνα Ματθαίου, νίκησε τον Άρη με 74-70 στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο. Με αυτή τη νίκη, ο σύλλογος κατέκτησε το πρώτο Κύπελλο Ελλάδας της ιστορίας του.

Αλλά ο ίδιος ξεχωρίζει μία διαφορετική ανάμνηση μεταξύ των δύο αιωνίων. Το παιχνίδι στη Λάρισα το 1982, όπου, σύμφωνα με τη δική του ανάμνηση, μάρκαρε τον Νίκο Γκάλη για περίπου 36 λεπτά. Έτρεχε ασταμάτητα σε άμυνα και επίθεση, όπως λέει, πέτυχε και 21 πόντους, ενώ περιόρισε τον Γκάλη στους μόλις 6 πόντους.

Τα χρόνια αυτά, καθώς και τις αναμετρήσεις, τις νοσταλγεί και τις διηγείται σαν να συνέβησαν μόλις εχθές. Αλλά επειδή είμαστε στο 2026 και το πρώτο ντέρμπι αιωνίων του Βορρά είναι εδώ, πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα διηγήθηκε στο Gazzetta, να μεταφερθούμε στα παλιά και ρομαντικά χρόνια του ΠΑΟΚ - Άρης, πριν ξεκινήσει το τζάμπολ του σήμερα...

Ο Καλπάκης θυμάται τα ιστορικά ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, την προσωπική του μονομαχία με τον Γκάλη και τη διαδρομή του από το παρκέ στη διοίκηση του ΠΑΟΚ.

- Πώς βιώνατε εσείς ως παίκτες τη μεγάλη κόντρα ΠΑΟΚ – Άρη τη δεκαετία του ’80, μια εποχή που το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης καθήλωνε όλη την Ελλάδα και η ατμόσφαιρα στα γήπεδα ήταν μοναδική;

«Έζησα οκτώ χρόνια στον ΠΑΟΚ και μπορώ να πω ότι τα παιχνίδια με τον Άρη ήταν οι αγώνες της χρονιάς. Δεν ήταν απλώς δύο βαθμοί στο πρωτάθλημα. Ήταν θέμα γοήτρου, περηφάνιας και δικαίωσης για την ομάδα και τον κόσμο μας.

Ο ΠΑΟΚ είχε μια ομάδα με χαρακτήρα και αγωνιστική ποιότητα. Γνωρίζαμε ότι απέναντί μας είχαμε έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο, με κορυφαίο παίκτη τον Νίκο Γκάλη, και ξέραμε ότι, για να διεκδικήσουμε τη νίκη, έπρεπε να βρούμε τον τρόπο να τον περιορίσουμε.

Εγώ είχα αναλάβει πολλές φορές αυτόν τον ρόλο. Η προσωπική μου μονομαχία με τον Γκάλη κράτησε ουσιαστικά οκτώ χρόνια. Έπρεπε να τον αντιμετωπίζω με συγκέντρωση σε κάθε φάση, να διαβάζω τις κινήσεις του και να μην του επιτρέπω να πάρει την μπάλα στα σημεία που ήθελε.

Αυτό που έκανε εκείνα τα ντέρμπι μοναδικά ήταν ότι ολόκληρη η Θεσσαλονίκη ζούσε για αυτά. Το γήπεδο γέμιζε, ο κόσμος συμμετείχε ενεργά και η ένταση διαρκούσε μέχρι το τελευταίο καλάθι. Για εμάς τους παίκτες, ήταν μια μεγάλη ευθύνη, αλλά και ένα τεράστιο κίνητρο. Θέλαμε να αποδείξουμε ότι μπορούσαμε να σταθούμε απέναντι στους καλύτερους και να κάνουμε περήφανο τον κόσμο του ΠΑΟΚ».

-Αν συγκρίνατε εκείνα τα ντέρμπι με τα σημερινά παιχνίδια ανάμεσα στις δύο ομάδες, ποιες είναι οι μεγαλύτερες διαφορές που εντοπίζετε, τόσο στο αγωνιστικό επίπεδο όσο και στην ψυχολογία των παικτών;

«Οι διαφορές είναι μεγάλες. Στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’80 δεν υπήρχε η παρουσία ξένων παικτών που γνωρίζουμε σήμερα. Στη συνέχεια ήρθαν παίκτες όπως ο Σουμποτίτς και ο Πρέλεβιτς, οι οποίοι ενίσχυσαν σημαντικά το επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ.

Επίσης, τότε δεν υπήρχε η σημερινή πληθώρα στατιστικών στοιχείων και αναλύσεων. Ο παίκτης έπρεπε να διαβάζει το παιχνίδι, να παρατηρεί τον αντίπαλο και να παίρνει αποφάσεις μέσα στο παρκέ. Η προτεραιότητα ήταν η ομάδα και η νίκη, όχι τα προσωπικά στατιστικά.

Ο Άρης είχε τον Γκάλη και στη συνέχεια τον Γιαννάκη. Εμείς έπρεπε να βρούμε τρόπους να περιορίσουμε την επιρροή τους. Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη, διέθετε σημαντικά πλεονεκτήματα κοντά στο καλάθι, με ψηλούς όπως ο Φασούλας και ο Κατσούλης. Οι περιφερειακοί μας, όμως, έπρεπε να κάνουν πολλή δουλειά, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, για να αξιοποιήσουμε αυτά τα πλεονεκτήματα.

Υπήρχε και μια ιδιαίτερη ψυχολογική διάσταση. Οι φίλαθλοι των δύο ομάδων έδιναν τον δικό τους αγώνα στην εξέδρα. Ανάλογα με την εξέλιξη του σκορ, πανηγύριζε η μία πλευρά και σιωπούσε η άλλη. Ήταν παιχνίδια που κρίνονταν μέχρι το τελευταίο καλάθι.

Προσωπικά, έβλεπα το ντέρμπι ως μια μεγάλη ευκαιρία να δείξω το ταλέντο μου. Με παρακολουθούσε όλη η Θεσσαλονίκη και ήξερα ότι η απόδοσή μου θα σχολιαζόταν την επόμενη ημέρα στις εφημερίδες. Επειδή είχα σημαντικό ρόλο και στην άμυνα και στην επίθεση, προετοιμαζόμουν ιδιαίτερα.

Για έναν παίκτη που είχε μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη, το ΠΑΟΚ – Άρης ήταν μια γνώριμη, αλλά πάντα ξεχωριστή πρόκληση. Για άλλους, που έρχονταν από διαφορετικά περιβάλλοντα, η πίεση μπορούσε να είναι πρωτόγνωρη. Εκεί φαινόταν ο χαρακτήρας του καθενός: αν μπορούσε να μετατρέψει την πίεση σε κίνητρο ή αν επηρεαζόταν από την ένταση».

-Τη δική σας εποχή, τα ντέρμπι γίνονταν στο Αλεξάνδρειο με οπαδούς και των δύο ομάδων, ενώ σήμερα ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στο PAOK Sports Arena. Πώς βλέπετε αυτή τη μετάβαση και πώς ζούσατε τον παλμό της κερκίδας τότε;

«Πιστεύω ότι έδρα σαν το Παλέ ντε Σπορ δύσκολα θα συναντήσουμε ξανά. Η μεγάλη διαφορά ήταν ότι ο κόσμος βρισκόταν πολύ κοντά στο παρκέ. Ο φίλαθλος δεν ήταν απλώς θεατής, αλλά ένιωθε ότι συμμετείχε στον αγώνα. Γινόταν μέρος της αναμέτρησης και μπορούσε να επηρεάσει την ψυχολογία των παικτών.

Το Παλατάκι είναι ένα σύγχρονο γήπεδο, αλλά η αίσθηση που μου δημιουργεί είναι διαφορετική. Στο Παλέ ο φίλαθλος ένιωθε συμμέτοχος, ενώ στο Παλατάκι αισθάνεται περισσότερο θεατής. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, έχοντας ζήσει εκείνη την εποχή ως παίκτης.

Θα ήθελα να ξαναδώ τα μεγάλα ντέρμπι με φιλάθλους και των δύο ομάδων, μοιρασμένους στις εξέδρες, με τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφάλειας. Όχι μια ποδοσφαιροποίηση του μπάσκετ, αλλά μια πραγματική γιορτή του αθλητισμού, με ανθρώπους που αγαπούν το παιχνίδι και σέβονται τον αντίπαλο.

Θυμάμαι ότι, παρά την τεράστια ένταση, οι οικογένειες μπορούσαν να έρχονται στο γήπεδο με τα παιδιά τους. Υπήρχε πάθος, ανταγωνισμός και δυνατή υποστήριξη, αλλά και μια κουλτούρα που επέτρεπε στον κόσμο να ζει το ντέρμπι ως αθλητικό γεγονός.

Για μένα, αυτό είναι το ζητούμενο και σήμερα. Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε στο γήπεδο δείχνει και τον πολιτισμό μας ως κοινωνία».

-Ποια είναι η πιο έντονη ή αγαπημένη ανάμνηση που κρατάτε μέχρι σήμερα από ένα παιχνίδι ΠΑΟΚ – Άρης στο οποίο αγωνιστήκατε;

«Έχω πάρα πολλές αναμνήσεις, αλλά η πιο χαρακτηριστική είναι η προσωπική μου μονομαχία με τον Νίκο Γκάλη. Για οκτώ χρόνια, σε κάθε παιχνίδι, είχα την ευθύνη να προσπαθώ να μην τον αφήνω να κινηθεί όπως ήθελε και να υποδεχτεί την μπάλα στα σημεία που τον εξυπηρετούσαν.

Πριν από κάθε αγώνα, πήγαινα και του έδινα το χέρι. Του έλεγα: «Γκάλη, καλή επιτυχία. Κι αν κατά λάθος σε χτυπήσω, δεν έχω καμία πρόθεση». Τον σεβόμουν απεριόριστα ως αθλητή. Για μένα ήταν ένα πραγματικό διαμάντι του μπάσκετ και δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να τον τραυματίσω. Άλλο ο σκληρός αγωνιστικός ανταγωνισμός και άλλο η έλλειψη σεβασμού.

Μια χαρακτηριστική αναμέτρηση ήταν το παιχνίδι στη Λάρισα το 1982, όπου, σύμφωνα με τη δική μου ανάμνηση, τον μάρκαρα για περίπου 36 λεπτά. Έτρεχα ασταμάτητα σε άμυνα και επίθεση, πέτυχα 21 πόντους και ο Γκάλης περιορίστηκε στους 6.

Ο ΠΑΟΚ είχε αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα και, προς το τέλος, τα πόδια μου είχαν αρχίσει να κράμπουν από την εξάντληση. Ο προπονητής με απέσυρε για να ξεκουραστώ.

Δεν ήταν μόνο θέμα φυσικής κατάστασης. Είχα μάθει να διαβάζω τις κινήσεις του. Προσπαθούσα να καταλαβαίνω τι σχεδίαζε, πώς χρησιμοποιούσε τις προσποιήσεις του και πώς επιχειρούσε να ξεφύγει από την άμυνα. Έπρεπε να του χαλάω την πρώτη επιλογή και να τον αναγκάζω να αλλάζει το παιχνίδι του.

Αυτή η προσπάθεια αποτυπώθηκε και στον Τύπο της εποχής. Σε δημοσίευμα για τη νίκη του ΠΑΟΚ με 69-61, με ημίχρονο 36-30, αναφέρεται χαρακτηριστικά η συμβολή του Καλπάκη.

Σε άλλο δημοσίευμα, για τον θρίαμβο του ΠΑΟΚ με 96-69 επί του Άρη, στις 22 Νοεμβρίου 1982, ο τίτλος ήταν «Θρίαμβος του ΠΑΟΚ και πετροπόλεμος», ενώ το κείμενο υπογράμμιζε ότι ο Καλπάκης είχε περιορίσει αγωνιστικά τον Γκάλη. Αυτά τα αποκόμματα αποτελούν σημαντικά τεκμήρια της εποχής και αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνταν τότε η αμυντική μου συνεισφορά.

Θυμάμαι, επίσης, τον Γιάννη Ιωαννίδη στα τάιμ άουτ να προσπαθεί να βρει λύσεις για να απελευθερώσει τον Γκάλη. Εγώ προσπαθούσα να αντιλαμβάνομαι τις κινήσεις που σχεδίαζε και να προσαρμόζομαι. Είχα φτάσει στο σημείο να γνωρίζω τόσο καλά τις συνήθειες του αντιπάλου μου, ώστε πολλές φορές μπορούσα να προβλέψω την επόμενη κίνησή του.

Η πιο συγκινητική στιγμή, όμως, ήρθε πολλά χρόνια αργότερα. Σε μια εκδήλωση All Star στο Παλέ, συνάντησα ξανά τον Ιωαννίδη. Με φώναξε, με αγκάλιασε και μου είπε ότι ήμουν ένας από τους λόγους που ο Άρης αναγκάστηκε να ενισχύσει την ομάδα γύρω από τον Γκάλη, καθώς δυσκολευόταν να επικρατήσει απέναντι στον ΠΑΟΚ όταν εγώ τον μάρκαρα. Μου είπε ακόμη ότι η αμυντική αντιμετώπιση που είχαν σχεδιάσει για τον Γκάλη αξιοποιήθηκε αργότερα και στον Ολυμπιακό.

Για μένα, αυτή ήταν μια μεγάλη δικαίωση. Δεν υπήρχε τότε η τηλεοπτική κάλυψη και η ανάλυση που έχουμε σήμερα. Πολλές φάσεις δεν καταγράφηκαν όπως θα καταγράφονταν τώρα. Ωστόσο, όσοι έζησαν εκείνα τα παιχνίδια θυμούνται. Ακόμη και σήμερα, φίλαθλοι και των δύο ομάδων με συναντούν και μου μιλούν για εκείνες τις μονομαχίες.

Είμαι ευγνώμων που βρέθηκε ο Γκάλης στην καριέρα μου. Ένας τόσο μεγάλος αντίπαλος σε αναγκάζει να γίνεις καλύτερος. Και πιστεύω ότι η δική μου ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ συνδέθηκε με τη δική του ακριβώς επειδή είχα την ευκαιρία να τον αντιμετωπίσω τόσο συχνά και να προσπαθήσω να τον περιορίσω».

-Έχετε ζήσει τον ΠΑΟΚ από δύο διαφορετικά πόστα. Πρώτα στο παρκέ δίπλα σε μεγάλα ονόματα όπως ο Μπάνε, ο Κορφάς και ο Σταυρόπουλος, και αργότερα ως μέτοχος και διοικητικός παράγοντας. Πώς αλλάζει ο τρόπος που βιώνεις ένα ντέρμπι με τον Άρη, όταν περνάς από τη φανέλα του παίκτη στο κοστούμι της διοίκησης;

«Τα ντέρμπι ήταν συναρπαστικά και από τις δύο πλευρές, αλλά η εμπειρία ήταν εντελώς διαφορετική. Ως παίκτης, είσαι μέσα στο παρκέ και έχεις να αντιμετωπίσεις άμεσα τον αντίπαλο. Ζεις την ένταση σε κάθε κατοχή, σε κάθε άμυνα και σε κάθε σουτ. Γνωρίζεις ότι έχεις προσωπική ευθύνη για το αποτέλεσμα.

Αργότερα, ως μέτοχος και διοικητικός παράγοντας, αντιλαμβάνεσαι διαφορετικά το βάρος του αγώνα. Δεν σκέφτεσαι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και την ιστορία του συλλόγου, τις προσδοκίες των φιλάθλων και την ευθύνη που έχεις απέναντι στην ομάδα.

Εκείνη την περίοδο, με την παρουσία ξένων παικτών και διαφορετικών προσωπικοτήτων στις δύο ομάδες, τα πράγματα είχαν αλλάξει. Έπρεπε να βρεις τον τρόπο να μεταφέρεις στους παίκτες το πραγματικό νόημα αυτής της αναμέτρησης.

Θυμάμαι ότι πριν από ένα ντέρμπι χρειάστηκε να συγκεντρώσω τους παίκτες και να τους μιλήσω. Τους εξήγησα ότι το ΠΑΟΚ – Άρης δεν ήταν ένα συνηθισμένο παιχνίδι. Είχε ιστορία, συμβολισμό και τεράστια σημασία για τους φιλάθλους μας. Τους είπα να μπουν στο γήπεδο και να δώσουν τα πάντα, να παλέψουν για κάθε μπάλα και να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Το αποτέλεσμα θα ερχόταν μέσα από την προσπάθεια.

Αυτό ήθελα να καταλάβουν: ότι μπορεί να μην έχουν όλοι μεγαλώσει με την ίδια συναισθηματική σχέση με το συγκεκριμένο ντέρμπι, αλλά από τη στιγμή που φορούν τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αναλαμβάνουν και την ευθύνη της ιστορίας του.

Ως παίκτης, προσπαθούσα να σταματήσω τον Γκάλη. Ως διοικητικός παράγοντας, προσπαθούσα να βοηθήσω μια ολόκληρη ομάδα να καταλάβει τι σημαίνει να αγωνίζεσαι σε αυτό το παιχνίδι.

Στο τέλος, όμως, το μήνυμα παραμένει το ίδιο, να τιμάς τη φανέλα που φοράς, να σέβεσαι τον αντίπαλο και να δίνεις τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Γιατί τα ντέρμπι ΠΑΟΚ – Άρης δεν ανήκουν μόνο στους παίκτες ή στις διοικήσεις. Ανήκουν στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ και στον κόσμο που τα κρατά ζωντανά μέχρι σήμερα»

Δημοσιογραφική επιμέλεια: Παναγιώτης Αρταβάνης, Χριστίνα Κατσαμούρη, Γιάννης Πάλλας.

Design Photos: Χρήστος Ζωΐδης.

