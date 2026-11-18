Αχίλλειος: Ο αόρατος εφιάλτης εξαπλώνεται!
Αχίλλειοι, χιαστοί και ο φόβος του αγνώστου! Οι ειδικοί Γιώργος Κακαβάς, Νικολά Μποντριέ και Πίτερ Ντ’ Χούγκε ρίχνουν φως στον... αόρατο εχθρό των αθλητών.
Γράφουν οι: Πολύδωρος Παπαδόπουλος – Νίκος Κικίδης
Design: Χρήστος Ζωίδης
Φως στον αόρατο εφιάλτη
Η ρήξη του αχιλλείου τένοντα είναι από εκείνους τους τραυματισμούς που μπορούν να μετατρέψουν μια στιγμή σε εφιάλτη και να αλλάξουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα την πορεία μιας αθλητικής καριέρας. Για έναν αθλητή, δεν σημαίνει απλώς μήνες μακριά από τα γήπεδα, αλλά μια εξαντλητική δοκιμασία, στην οποία τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο: ούτε ο χρόνος επιστροφής ούτε, κυρίως, η δυνατότητα να ξαναβρεί τον παλιό του εαυτό. Είναι ένας τραυματισμός που προκαλεί φόβο ακόμη και στους κορυφαίους αθλητές, καθώς η αποκατάσταση απαιτεί υπομονή, τεράστια προσπάθεια και καθημερινή μάχη με τα όρια του σώματος. Το πιο ανατριχιαστικό είναι ότι μπορεί να συμβεί χωρίς καμία επαφή με αντίπαλο.
Μια απότομη αλλαγή κατεύθυνσης, ένα δυνατό πάτημα ή ένα άλμα αρκούν για να προκαλέσουν τη ρήξη. Ο πόνος είναι ξαφνικός και έντονος, με πολλούς ποδοσφαιριστές να περιγράφουν την αίσθηση σαν να δέχθηκαν ένα δυνατό χτύπημα από πίσω. Μέσα σε μια στιγμή, η αγωνιστική δράση δίνει τη θέση της στην αγωνία και την αβεβαιότητα. Ο αχίλλειος τένοντας, ένας από τους ισχυρότερους του ανθρώπινου σώματος, είναι καθοριστικός για την ταχύτητα, την επιτάχυνση, την εκρηκτικότητα και τις κινήσεις που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο ποδόσφαιρο.
Η αποκατάστασή του, επομένως, δεν αφορά μόνο την επούλωση μιας τραυματισμένης περιοχής, αλλά την προσπάθεια να ανακτηθούν η δύναμη, η ελαστικότητα και η εμπιστοσύνη του αθλητή στο ίδιο του το σώμα. Γιατί η πραγματική πρόκληση δεν είναι απλώς να επιστρέψει στο γήπεδο. Είναι να μπορέσει να σταθεί ξανά στο υψηλότερο επίπεδο, χωρίς να κουβαλά μαζί του το βάρος ενός τραυματισμού που μπορεί να αφήσει το αποτύπωμά του για πάντα.
Ρήξη αχιλλείου: Ο εφιάλτης κάθε ποδοσφαιριστή – Γιατί η επιστροφή στην κορυφή είναι μια τεράστια μάχη
Ο τραυματισμός στον αχίλλειο τένοντα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους φόβους κάθε επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Έρχεται συνήθως από το πουθενά, χωρίς επαφή με αντίπαλο, χωρίς κάποιο επικίνδυνο μαρκάρισμα. Μια απότομη αλλαγή κατεύθυνσης, ένα πάτημα στο έδαφος ή μια εκρηκτική κίνηση αρκούν για να προκαλέσουν έναν εκκωφαντικό πόνο στο πίσω μέρος της γάμπας. Κάποιοι αθλητές περιγράφουν την αίσθηση σαν να δέχθηκαν ένα δυνατό χτύπημα ή σαν να άκουσαν έναν πυροβολισμό. Είναι η στιγμή που ο αχίλλειος τένοντας μπορεί να κοπεί, αλλάζοντας απότομα την πορεία μιας καριέρας.
Αυτό ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση του Ούγκο Εκιτικέ. Ο επιθετικός της Λίβερπουλ επιχείρησε να αλλάξει κατεύθυνση, πάτησε δυνατά στο δεξί του πόδι και κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο. Η πρώτη του αντίδραση ήταν να κοιτάξει πίσω του, πιστεύοντας πως κάποιος αντίπαλος τον είχε χτυπήσει. Όταν, όμως, αντιλήφθηκε ότι δεν υπήρχε κανείς κοντά του, έγινε αντιληπτό πως επρόκειτο για κάτι πολύ σοβαρότερο.
Η διάγνωση επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους: ρήξη αχιλλείου τένοντα. Για τον 23χρονο Γάλλο αυτό σήμαινε το τέλος της σεζόν και την απώλεια της ευκαιρίας να αγωνιστεί στο πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρώην μέσος της Τότεναμ, Τζέιμι Ο'Χάρα, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη κάκωση ως τον χειρότερο τραυματισμό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Όπως εξήγησε, ακόμη και μετά από μια σοβαρή ρήξη χιαστού, ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να επιστρέψει σε υψηλό επίπεδο. Στην περίπτωση, όμως, του αχιλλείου, η διαδρομή είναι πολύ πιο δύσκολη και το ερώτημα δεν είναι απλώς πότε θα επιστρέψει ένας αθλητής, αλλά αν θα καταφέρει να γίνει ξανά ο ίδιος ποδοσφαιριστής.
Ο διάσημος Γάλλος ειδικός αποκαλύπτει τη σκληρή αλήθεια για τη ρήξη αχιλλείου - Η μάχη για την επιστροφή
Κάθε ρήξη αχιλλείου τένοντα προκαλεί σοκ στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Είναι ένας τραυματισμός που μπορεί να αλλάξει την πορεία μιας καριέρας, να στερήσει από έναν ποδοσφαιριστή την αγωνιστική του ταυτότητα και να τον αναγκάσει να ξεκινήσει από την αρχή. Η περίπτωση του Ούγκο Εκιτικέ έφερε ξανά στο προσκήνιο τη σκληρή πραγματικότητα ενός από τους πιο δύσκολους τραυματισμούς στον επαγγελματικό αθλητισμό.
Ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται είναι συχνά ανατριχιαστικός. Χωρίς να προηγηθεί επαφή με αντίπαλο, ο ποδοσφαιριστής αισθάνεται ξαφνικά ένα δυνατό χτύπημα στο πίσω μέρος του ποδιού, σαν να δέχθηκε τάκλιν από κάποιον που βρισκόταν πίσω του. Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου καταρρέει στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς αρχικά να μπορεί να αντιληφθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.
Αυτή ακριβώς η αίσθηση αποτελεί μία από τις χαρακτηριστικές ενδείξεις ρήξης του αχιλλείου τένοντα. Ο τραυματισμός μπορεί να προκληθεί από μια απότομη αλλαγή κατεύθυνσης ή ένα άλμα, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε εξωτερική επαφή.
«Ο ποδοσφαιριστής αισθάνεται σαν να δέχθηκε ένα δυνατό χτύπημα από το πουθενά, σαν να τον ανέτρεψε κάποιος. Είναι μια εικόνα που συνηγορεί έντονα υπέρ της ρήξης του αχιλλείου τένοντα», ανέφερε χαρακτηριστικά o Δρ. Νικολά Μποντριέ, ειδικός στη χειρουργική τενόντων και συνδέσμων της ποδοκνημικής.
Ο μηχανισμός του τραυματισμού και η σημασία του αχιλλείου
Ο αχίλλειος τένοντας συνδέει τους μυς της γάμπας με το οστό της πτέρνας και αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους τένοντες του ανθρώπινου σώματος. Είναι απαραίτητος για σχεδόν κάθε εκρηκτική κίνηση ενός ποδοσφαιριστή: την επιτάχυνση, την επιβράδυνση, το άλμα, το σπριντ και τις απότομες αλλαγές κατεύθυνσης.
Ο Λουκ Άντονι, κλινικός διευθυντής της GoPerform και πρώην ειδικός πρόληψης τραυματισμών στη Νόριτς, εξηγεί ότι ο τένοντας χρειάζεται έναν εξαιρετικά λεπτό συνδυασμό ελαστικότητας και δύναμης, προκειμένου να λειτουργεί σωστά.
Κατά τη διάρκεια του τρεξίματος δέχεται φορτία που αντιστοιχούν σε τρεις έως πέντε φορές το σωματικό βάρος του αθλητή, ενώ στα σπριντ οι δυνάμεις που αναπτύσσονται είναι ακόμη μεγαλύτερες, φτάνοντας σε επίπεδα εκατοντάδων κιλών.
Το παράδειγμα ενός λαστιχένιου ιμάντα
Για να περιγράψει τη λειτουργία του, χρησιμοποιεί το παράδειγμα ενός λαστιχένιου ιμάντα. Ένας καινούργιος και ισχυρός ιμάντας διαθέτει την απαραίτητη ελαστικότητα για να επανέρχεται και να παράγει ώθηση. Αντίθετα, ένας παλιός και φθαρμένος χάνει αυτή την ιδιότητα. Το ίδιο ισχύει και για τον αχίλλειο τένοντα.
Το μεγάλο στοίχημα μετά από μια ρήξη είναι να αποκατασταθούν οι μηχανικές του ιδιότητες. Ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να καταφέρει να περπατήσει και να τρέξει ξανά, όμως αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα ανακτήσει την ίδια εκρηκτικότητα και την ίδια ικανότητα να παράγει δύναμη.
Το δύσκολο στοίχημα της επιστροφής στην προηγούμενη κατάσταση
Η μεγαλύτερη δυσκολία για έναν αθλητή υψηλού επιπέδου δεν είναι απλώς η επούλωση του τραυματισμού, αλλά η επανάκτηση της φυσικής κατάστασης, της ταχύτητας και της αγωνιστικής οξύτητας που διέθετε πριν από τη ρήξη.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Κάλουμ Χάντσον-Οντόι, ο οποίος υπέστη ρήξη αχιλλείου τον Απρίλιο του 2019, σε μια περίοδο κατά την οποία πραγματοποιούσε την αγωνιστική του έκρηξη με τη φανέλα της Τσέλσι. Παρότι επέστρεψε σε περίπου πέντε μήνες, παραδέχθηκε αργότερα ότι δεν αισθανόταν πλέον ο ίδιος ποδοσφαιριστής. Είχε χάσει σημαντικό μέρος της μυϊκής του δύναμης και δυσκολευόταν να ανακτήσει την ταχύτητα και την εκρηκτικότητά του.
Λίγες εβδομάδες μετά τον δικό του τραυματισμό, ο συμπαίκτης του Ρούμπεν Λόφτους-Τσικ υπέστη επίσης ρήξη αχιλλείου, σε φιλανθρωπικό παιχνίδι στη Βοστώνη. Για την επιστροφή του χρειάστηκαν περίπου εννέα μήνες.
ΣΟΚ: Το 20% δεν επιστρέφει ποτέ!
Ο ίδιος είχε περιγράψει πόσο δύσκολη ήταν η διαδικασία, τονίζοντας ότι, ακόμη και όταν επέστρεψε, δεν αισθανόταν δυνατός, δεν μπορούσε να ξεπεράσει τους αντιπάλους του με την ίδια ευκολία και είχε χάσει σημαντικό μέρος της μυϊκής του ισχύος.
Τα στοιχεία είναι επίσης αποκαλυπτικά. Ο Πίτερ Ντ' Χούγκε, κορυφαίος ειδικός στην ποδοκνημική και χειρουργός της Fortius Clinic, έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 500 επεμβάσεις αποκατάστασης αχιλλείου τένοντα σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου το 20% των ποδοσφαιριστών υψηλού επιπέδου δεν καταφέρνει να επιστρέψει στα επίπεδα απόδοσης που είχε πριν από τον τραυματισμό.
Με άλλα λόγια, ένας στους πέντε χάνει την ικανότητα να αγωνίζεται στο επίπεδο που είχε κατακτήσει πριν από τη ρήξη.
Η χειρουργική επέμβαση είναι μόνο η αρχή
Η ρήξη του αχιλλείου μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να αντιμετωπιστεί χωρίς χειρουργική επέμβαση, με τη χρήση ειδικής προστατευτικής μπότας και σταδιακή προσαρμογή της θέσης του ποδιού. Ωστόσο, για τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές η χειρουργική αποκατάσταση αποτελεί συνήθως την προτιμώμενη επιλογή.
Όπως εξηγεί ο Ντ' Χούγκε, η επέμβαση μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο νέας ρήξης, αυξάνει τις πιθανότητες επιστροφής στην αγωνιστική δράση και βοηθά στην καλύτερη αποκατάσταση της δύναμης που απαιτείται για την ώθηση του σώματος, την εκρηκτικότητα και τις γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης.
Ωστόσο, η χειρουργική επέμβαση αντιπροσωπεύει μόλις το 25% της συνολικής διαδικασίας. Το υπόλοιπο 75% αφορά την αποκατάσταση που ακολουθεί.
Αμέσως μετά την επέμβαση, ο τένοντας χρειάζεται προστασία. Ο ποδοσφαιριστής παραμένει αρχικά χωρίς να φορτίζει το τραυματισμένο πόδι, με περιορισμένη κινητικότητα για διάστημα έξι έως δώδεκα εβδομάδων. Στη συνέχεια, αρχίζει σταδιακά να επιβαρύνει το πόδι, χρησιμοποιώντας ειδική προστατευτική μπότα.
Η αποκατάσταση προχωρά σε συγκεκριμένα στάδια. Αρχικά, δίνεται έμφαση στην επαναφορά της κινητικότητας της ποδοκνημικής και στην ενδυνάμωση της γάμπας και του τένοντα. Ακολουθούν ισομετρικές ασκήσεις, οι οποίες συμβάλλουν στην παραγωγή τάσης και στην αναδόμηση του κολλαγόνου, βασικού δομικού συστατικού των τενόντων.
Από τον τρίτο έως τον έκτο μήνα μπορούν να ενταχθούν σταδιακά λειτουργικές κινήσεις και ήπιες πλειομετρικές ασκήσεις, αρχικά με τη βοήθεια ελαστικών ιμάντων ή μέσα στο νερό, ώστε να περιορίζεται η επιβάρυνση. Στα τελευταία στάδια ακολουθούν πιο απαιτητικές ασκήσεις, όπως άλματα στο ένα πόδι και υπερπηδήσεις εμποδίων.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις διατάσεις. Όπως επισημαίνει ο Άντονι, ο στόχος δεν είναι να αποκτήσει ο τένοντας μεγαλύτερη ελαστικότητα μέσω υπερβολικής διάτασης, αλλά να ανακτήσει τη δύναμη και την ικανότητά του να λειτουργεί σαν ένα ισχυρό ελατήριο.
Επτά μήνες κατά μέσο όρο, αλλά ο κίνδυνος δεν εξαφανίζεται
Η αποκατάσταση μιας ρήξης αχιλλείου είναι μια αργή διαδικασία, καθώς ο ιστός του τένοντα επουλώνεται πολύ πιο δύσκολα και αργά σε σχέση με τον μυϊκό ιστό.
Σύμφωνα με τον Ντ' Χούγκε, η ταχύτερη δυνατή επιστροφή στην αγωνιστική δράση υπολογίζεται περίπου στους πέντεμισι μήνες, ο μέσος χρόνος βρίσκεται στους επτά μήνες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να φτάσει τους εννέα.
Υπάρχει, όμως, μια σημαντική λεπτομέρεια: η επιστροφή δεν πρέπει να καθορίζεται από το ημερολόγιο, αλλά από την πραγματική κατάσταση του αθλητή. Ο τένοντας πρέπει να έχει ανακτήσει τη δύναμη, την ταχύτητα και την ελαστικότητά του πριν ο ποδοσφαιριστής επιστρέψει στις απαιτήσεις του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.
Εξίσου κρίσιμη είναι και η πρώτη αγωνιστική περίοδος μετά την επιστροφή. Σε μελέτη που δημοσίευσε το 2022, εξετάζοντας ποδοσφαιριστές του Champions League σε βάθος 17 αγωνιστικών περιόδων, ο Ντ' Χούγκε κατέγραψε ποσοστό νέας ρήξης της τάξης του 9%. Οι περισσότερες υποτροπές σημειώθηκαν μέσα στην πρώτη σεζόν μετά την επάνοδο.
Η πίεση για γρήγορη επιστροφή μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική. Η ποιότητα της χειρουργικής επέμβασης, η τήρηση του προγράμματος αποκατάστασης και η σωστή αξιολόγηση του κινδύνου είναι παράγοντες που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την τελική έκβαση. Η μεγαλύτερη μάχη του δεν θα είναι απλώς να επιστρέψει στο γήπεδο. Θα είναι να ξαναβρεί την ταχύτητα, την εκρηκτικότητα, τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση που τον έφεραν στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Γιατί στην περίπτωση του αχιλλείου, η επιστροφή δεν σημαίνει απαραίτητα και επιστροφή στον παλιό εαυτό.
Το ΝΒΑ σε… συναγερμό: Αυξήθηκαν τα κρούσματα!
Η ολοένα αυξανόμενη συχνότητα σοβαρών τραυματισμών στο NBA έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα κρίσιμο ερώτημα: μήπως οι αγωνιστικές απαιτήσεις του σύγχρονου αθλητισμού έχουν ξεπεράσει τα όρια των ανθρώπινων αντοχών; Μια πρόσφατη ιατρική μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Orthopaedic Journal of Sports Medicine από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο, εντόπισε συσχέτιση ανάμεσα στην αυξημένη αγωνιστική επιβάρυνση και στις ρήξεις αχιλλείου τένοντα. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι οι παίκτες που υπέστησαν τον συγκεκριμένο τραυματισμό είχαν καταγράψει αυξημένο χρόνο συμμετοχής στα 10 έως 15 παιχνίδια που προηγήθηκαν, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της σεζόν τους. Η έρευνα εξέτασε 19 περιστατικά σε διάστημα 11 αγωνιστικών περιόδων, χωρίς ωστόσο να εντοπίσει αντίστοιχη συσχέτιση με την ηλικία, τη θέση ή τον αγωνιστικό ρόλο των παικτών.
Το NBA, πάντως, αμφισβήτησε τα συμπεράσματα της μελέτης, επικαλούμενο δική του εκτενή έρευνα, σε συνεργασία με ανεξάρτητους επιδημιολόγους, η οποία δεν εντόπισε σχέση ανάμεσα στον χρόνο συμμετοχής και στους τραυματισμούς του αχιλλείου. Το ζήτημα είχε ήδη απασχολήσει έντονα τη λίγκα μετά την πρωτοφανή έξαρση της περιόδου 2024-25, όταν επτά παίκτες υπέστησαν ρήξη αχιλλείου, μεταξύ των οποίων οι Τέιτουμ, Λίλαρντ και Χαλιμπέρτον.
Οι αιτίες παραμένουν σύνθετες και δεν υπάρχει ακόμη κοινή επιστημονική εξήγηση. Ολοένα περισσότερο, όμως, τίθεται στο μικροσκόπιο ο εξαιρετικά υψηλός ρυθμός του σύγχρονου παιχνιδιού. Οι ομάδες αγωνίζονται με μεγαλύτερη ταχύτητα, καλύπτουν περισσότερα χιλιόμετρα και πραγματοποιούν περισσότερες κατοχές από ποτέ. Παράλληλα, οι 82 αγώνες της κανονικής περιόδου, οι συνεχόμενες αναμετρήσεις χωρίς ημέρα ξεκούρασης, τα ταξίδια και η περιορισμένη δυνατότητα προπόνησης και αποκατάστασης δημιουργούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Στη συζήτηση προστίθενται και άλλοι παράγοντες: η ανεπαρκής προετοιμασία ορισμένων παικτών κατά τη διάρκεια της offseason, η εξειδίκευση στις προπονήσεις που συχνά παραμελεί την αμυντική κίνηση, αλλά και το εξαντλητικό πρόγραμμα των νεαρών αθλητών στο αναπτυξιακό μπάσκετ.
Η λύση, επομένως, απαιτεί συντονισμένη δράση από όλους τους εμπλεκόμενους. Η λίγκα καλείται να επανεξετάσει το καλεντάρι των 82 αγώνων, ακόμη και το ενδεχόμενο μείωσής τους, οι ομάδες να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην αποκατάσταση, οι παίκτες να επανεκτιμήσουν τις απαιτήσεις της προετοιμασίας τους και τα τηλεοπτικά δίκτυα να αποδεχθούν ότι οι κορυφαίοι σταρ δεν μπορούν να αγωνίζονται διαρκώς για εμπορικούς λόγους.
Το βασικό συμπέρασμα είναι σαφές: το NBA χρειάζεται λιγότερες εικασίες και περισσότερα επιστημονικά δεδομένα. Η προστασία της υγείας των αθλητών δεν αποτελεί απλώς ιατρική προτεραιότητα, αλλά προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα και την ποιότητα του ίδιου του πρωταθλήματος. Γιατί όσο εντυπωσιακό κι αν είναι το σύγχρονο NBA, η πραγματική του αξία βρίσκεται στους κορυφαίους παίκτες του και κανένας από αυτούς δεν μπορεί να προσφέρει όσα περιμένει το κοινό όταν παρακολουθεί την ομάδα του από την άκρη του πάγκου.
Ρήξη χιαστού: Η σπαζοκεφαλιά που ταλαιπωρεί το ποδόσφαιρο
Το πρόβλημα με τον αχίλλειο τένοντα παραμένει μια σοβαρή σπαζοκεφαλιά στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα, όμως οι ρίξεις χιαστών συνδέσμων αποτελεί μακράν το μεγαλύτερο πρόβλημα και τον κίνδυνο που απειλεί κάθε ποδοσφαιριστή. Τα τελευταία χρόνια μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του αθλήματος έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά στο γόνατο και οι εκτιμήσεις επιστροφής κυμαίνονται στους 9 με 12 μήνες.
Πιο βαθιά λαβωμένη την τελευταία διετία από τέτοιου είδους θέματα τραυματισμών είναι ξεκάθαρα η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έχει δει πέντε ποδοσφαιριστές της να παθαίνουν ρήξη χιαστού από το 2024 και ύστερα: Τιμπό Κουρτουά, Έντερ Μιλιτάο (δυο φορές), Νταβίντ Αλάμπα, Ντάνι Καρβαχάλ και Ροντρίγκο, όλους τους έπεσαν θύμα της ίδιας «κατάρας» που ταλαιπωρεί κάθε φορά τους ποδοσφαιριστές.
Δεν είναι, φυσικά, όμως οι μοναδικοί. Η φράση «ACL» συναντάται όλο και πιο συχνά στο ιατρικό ανακοινωθέν των ομάδων και μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας σκηνής μένουν για μήνες στα πιτς. Πιτσιρίκια, γερόλυκοι, αθλητές και αρτίστες. Όλοι στην ίδια μοίρα. Τα παραδείγματα των Γκάβι και Μουσιάλα αποδεικνύουν πως ο χιαστός δεν κοιτάει ηλικία και δεδομένα δεν στέκεται σε συγκεκριμένα πρωταθλήματα.
Η Ελλάδα, φυσικά, δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα. Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι του Ολυμπιακού αποτελεί ένα τρανταχτό παράδειγμα, όταν υπέστη ρήξη του χιαστού συνδέσμου τον περασμένο Μάιο, ενώ λίγους μήνες αργότερα ακολούθησε ο Ίνγκασον του ΠΑΟΚ. Ο 18χρονος, Μάνος Χνάρης, του ΟΦΗ πρόκειται για ακόμα μια σχετική περίπτωση του 2026, ενώ ένα σύντομο ταξίδι στο παρελθόν προσθέτει ακόμα μεγαλύτερα ονόματα στη λίστα.
Κώστας Φορτούνης, Πέτρος Μάνταλος, Αϊτόρ είναι μόνο μερικοί από όσους είχαν την ατυχία να υποστούν σοβαρή ζημιά στο γόνατό τους, όπως αντίστοιχα και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στις αρχές της φετινής σεζόν. Το ντεμπούτο του Έλληνα μεσοεπιθετικού στη Bundesliga με τη φανέλα της Ντόρτμουντ απέκτησε σύντομα εφιαλτική τροπή, όταν ο χιαστός σύνδεσμος λύγισε και τον έθεσε νοκ-άουτ (τουλάχιστον) για το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν.
Έξαρση τραυματισμών ή αίσθηση έξαρσης;
Με τις περιπτώσεις σοβαρών τραυματισμών να έχουν θορυβήσει αθλητές, ομάδες, αλλά και την κοινή γνώμη, προκύπτουν κομβικά ερωτήματα για τα αίτια, τη συχνότητα, αλλά και τις λύσεις που οφείλουν να βρουν οι αρμόδιοι. Ερωτήματα, βέβαια, τα οποία οι δημοσιογράφοι δεν είναι καταρτισμένοι για να απαντήσουν.
Για αυτό το λόγο, το Gazzetta απευθύνθηκε σε ειδικούς για να καταθέσουν την επιστημονική τους γνώμη. Με στοιχεία, μελέτη και ακρίβεια. Τη σκυτάλη παίρνει από εδώ και στο εξής, ο Γιώργος Κακαβάς - φυσικοθεραπευτής και διδάκτορας στην αποκατάσταση τραυματισμών, επιστημονικός συνεργάτης στο Queen Mary University London και μέλος επιστημονικής επιτροπής φυσικοθεραπείας της ESSKA - ο οποίος αναλύει προβλήματα και λύσεις.
«Οι ρήξεις χιαστών και αχίλλειου τένοντα έχουν γίνει σχεδόν εβδομαδιαίο θέμα στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, αλλά τα δεδομένα δείχνουν ότι η εικόνα δεν είναι μια ευθεία ανοδική γραμμή. Αυτό που αλλάζει είναι τα «κύματα» τραυματισμών σε συγκεκριμένες χρονιές και η προβολή των πρωταγωνιστών που χτυπούν.
Στο ποδόσφαιρο, η Premier League κατέγραψε 10 ρήξεις χιαστού στους άνδρες τη σεζόν 2023/24, ενώ στο γυναικείο παιχνίδι οι τελευταίες σεζόν έφεραν επανειλημμένα σερί ρήξεων. Η UEFA, ωστόσο, που παρακολουθεί συστηματικά τις ελίτ ομάδες γυναικών από το 2018, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν δεδομένα που να αποδεικνύουν άνοδο.
Ο χιαστός πάντως παραμένει ο πιο σοβαρός τραυματισμός: στη μελέτη της UEFA για 1.527 τραυματισμούς είχε τη μεγαλύτερη επιβάρυνση σε χαμένες ημέρες, με διάμεσο χρόνο απουσίας περίπου 292 ημέρες.
Στο NBA, οι ρήξεις Αχιλλείου έφτασαν τις επτά τη σεζόν 2024-25 (Τέιτουμ, Λίλαρντ, Χαλιμπέρτον μεταξύ αυτών), όταν μέχρι τότε το ρεκόρ ήταν τέσσερις. Την επόμενη σεζόν, όμως, καταγράφηκε μόλις μία. Άρα μιλάμε για ένα ισχυρό κύμα που ζητά εξήγηση, όχι για μια σταθερή τάση που συνεχίζεται.
Χιαστοί: οι πιθανότερες αιτίες
Η ρήξη χιαστού σπάνια έχει μία αιτία: συνήθως προκύπτει όταν ένα κουρασμένο, ανεπαρκώς προετοιμασμένο γόνατο βρεθεί σε μια απαιτητική κίνηση. Με σειρά πιθανότητας, οι παράγοντες που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη υποστήριξη είναι οι εξής.
1. Φόρτος αγώνων και ανεπαρκής ανάρρωση: Η FIFPRO συστήνει να μην ξεπερνά ο παίκτης τους 55 αγώνες ανά σεζόν, ενώ το 2025/26 αρκετοί παίκτες κινούνται πάνω από 70, μετά από Euro, Μουντιάλ Συλλόγων και Μουντιάλ. Ο σύμβουλος της FIFPRO Ντάρεν Μπέρτζες υποστηρίζει ότι το φορτίο αυξάνεται χρόνο με το χρόνο παρά τις ενδείξεις βλάβης. Στις γυναίκες, η FIFPRO βρήκε ότι όσες είχαν ρήξη χιαστού είχαν παίξει περισσότερα παιχνίδια και είχαν συχνότερα λιγότερες από πέντε μέρες ανάπαυση, με την επιφύλαξη ότι τα δεδομένα δεν είναι ισχυρά.
2. Ο ίδιος ο χαρακτήρας του σύγχρονου παιχνιδιού: Πιο έντονο pressing, επαναλαμβανόμενα σπριντ, απότομες επιβραδύνσεις και αλλαγές κατεύθυνσης φορτίζουν τον χιαστό με εκρηκτικές και στροφικές δυνάμεις. Η πλειονότητα των ρήξεων γίνεται χωρίς επαφή, δηλαδή από την κίνηση και όχι από το χτύπημα. Στους αγώνες ο κίνδυνος είναι πολλαπλάσιος: στη γυναικεία μελέτη της UEFA ο ρυθμός τραυματισμών στον αγώνα ήταν σχεδόν τετραπλάσιος από την προπόνηση.
3. Κόπωση και νευρομυϊκός έλεγχος: Όταν μειώνεται η δύναμη και ο συντονισμός των μηρών, των γλουτιαίων και του κορμού, το γόνατο κάνει έσω στροφή στην προσγείωση ή την αλλαγή κατεύθυνσης. Γι’ αυτό οι ρήξεις συγκεντρώνονται σε φάσεις υψηλής κόπωσης και στο τέλος περιόδων έντονου προγράμματος. Η εικόνα δεν είναι απόλυτη: ορισμένα δεδομένα αμφισβητούν την προγνωστική αξία των απλών τεστ προσγείωσης.
4. Μικρή προετοιμασία και υποτροπές: Ομάδες που έπαιξαν το καλοκαίρι δεν είχαν σχεδόν καθόλου προετοιμασία. Η Τσέλσι, για παράδειγμα, συμπίεσε δύο φιλικά σε δύο συνεχόμενες μέρες μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Παίκτες που επιστρέφουν από σοβαρούς τραυματισμούς, με απότομη αύξηση φόρτου, κινδυνεύουν περισσότερο.
5. Γυναικείος αθλητισμός: Οι αθλήτριες έχουν 2–3 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο λόγω ανατομικών βιολογικων(έμμηνος ρύση) και νευρομυϊκών διαφορών, αλλά και λόγω συνθηκών: κακοί αγωνιστικοί χώροι, ταξίδια, πυκνό πρόγραμμα και ελάχιστη έρευνα. Σύμφωνα με τη FIFPRO, μόλις 6–8% της αθλητικής έρευνας γίνεται σε γυναίκες.
Ο νευρογνωσιακός παράγοντας: το μυαλό πίσω από το γόνατο
Ο χιαστός δεν σπάει σε εργαστήριο αλλά μέσα σε παιχνίδι: ο παίκτης προσγειώνεται ή αλλάζει κατεύθυνση την ώρα που παρακολουθεί τη μπάλα, τον αντίπαλο και τον συμπαίκτη. Η ιδέα που ερευνάται τα τελευταία χρόνια είναι ότι όσο πιο αργά ή πιο επιβαρυμένα επεξεργάζεται ο εγκέφαλος αυτές τις πληροφορίες, τόσο χειροτερεύει ο έλεγχος του γονάτου. Τα στοιχεία είναι ενδιαφέροντα, αλλά ακόμη όχι αποφασιστικά.
• Βασικό τεστ πριν τον τραυματισμό: Σε μελέτη των Swanik και συνεργατών, 80 αθλητές πανεπιστημίου που υπέστησαν ρήξη χωρίς επαφή είχαν, σε προηγούμενο βασικό τεστ, χαμηλότερες επιδόσεις από τους συγκρίσιμους μάρτυρες σε χρόνο αντίδρασης, ταχύτητα επεξεργασίας και οπτική και λεκτική μνήμη.
• Διαφορετική προσγείωση: Σε μελέτη του 2016 με 37 αθλητές, όσοι είχαν χαμηλότερη βασική νευρογνωσιακή επίδοση προσγειώνονταν με μεγαλύτερη κατακόρυφη δύναμη και λιγότερη κάμψη κορμού σε μη προβλέψιμο άλμα, δηλαδή με μοτίβα που συνδέονται με ρήξη χιαστού.
• Η προσοχή που χάνεται: Μια συστηματική ανασκόπηση βρήκε ότι όταν αυξάνεται η γνωστική ζήτηση, οι περισσότεροι κινηματικοί και δυναμικοί δείκτες κινδύνου στην προσγείωση και στην αλλαγή κατεύθυνσης επιδεινώνονται. Σε 40 ερασιτέχνες ποδοσφαιρίστριες και καλαθοσφαιρίστριες, όταν η προσοχή απομακρυνόταν από την προσγείωση, μειωνόταν η κάμψη του γονάτου.
• Μετά τον τραυματισμό: Σε αθλητές που έκαναν ρήξη στο χιαστό, οι εγκεφαλικές σαρώσεις δείχνουν μεγαλύτερη στήριξη στο οπτικό σύστημα για τον έλεγχο του γονάτου, ενώ όσοι επιστρέφουν στο άθλημα έχουν 30–40 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο δεύτερου χιαστού από όσους δεν έχουν τραυματιστεί. Γι’ αυτό προτείνεται η αποκατάσταση να περιλαμβάνει από νωρίς ασκήσεις με οπτική προσοχή, λήψη αποφάσεων και διπλό έργο.
Για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ το ενδιαφέρον είναι ότι οι ρήξεις γίνονται σε φάσεις αβεβαιότητας. Μια ανασκόπηση αναφέρει επιδημιολογικά δεδομένα με μεγαλύτερο κίνδυνο όταν ο αθλητής αντιδρά σε απρόβλεπτο γεγονός, όπως σε αμυντική ενέργεια. Μια υπόθεση εργασίας, και όχι αποδεδειγμένο εύρημα, είναι ότι η συσσωρευμένη νοητική κόπωση συνδέει τον φόρτο με τον μηχανισμό: το 2023 η FIFPRO κατέγραψε ότι το 43% των παικτών του Μουντιάλ είχε βιώσει έντονη ή αυξημένη νοητική κόπωση.
Οι επιφυλάξεις είναι σημαντικές. Τα δείγματα είναι μικρά και οι περισσότερες μελέτες εργαστηριακές. Μια μελέτη με απλά αριθμητικά προβλήματα δεν βρήκε επιδείνωση της προσγείωσης, και σε παιδιά και εφήβους τα ευρήματα των ενηλίκων δεν μεταφέρονται αυτόματα. Η νευρογνωσία είναι λοιπόν ένας πιθανός συντελεστής μέσα σε πολλούς παράγοντες, όχι η εξήγηση για την αύξηση των ρήξεων.
Γήπεδο, παπούτσια και η περίοδος στις γυναίκες αναφέρονται συχνά, αλλά η απόδειξη είναι πιο αδύναμη και θεωρούνται δευτερεύοντες παράγοντες.
Αχίλλειοι: τι δείχνουν τα δεδομένα και τι όχι
Ένας υγιής τένοντας σπάνια σπάει από μία μόνο κίνηση. Οι γιατροί που τον μελετούν επιμένουν ότι η ρήξη είναι συνήθως το τελικό βήμα μιας διαδρομής μικροβλαβών από τα επαναλαμβανόμενα άλματα και προσγειώσεις, και όχι η ξαφνική βλάβη ενός υγιούς τένοντα. Από εκεί ξεκινούν οι υποθέσεις, με άνισο βαθμό τεκμηρίωσης.
1. Αιφνίδια αύξηση φόρτου (ενδεικτικό, όχι αποδεδειγμένο): Μια αναδρομική μελέτη στο Orthopaedic Journal of Sports Medicine εξέτασε 19 ρήξεις Αχιλλείου στο NBA από το 2014-15 έως το 2024-25 και βρήκε ότι οι παίκτες είχαν παίξει περίπου 29 λεπτά στα 10 παιχνίδια πριν τον τραυματισμό, έναντι 27,4 του μέσου όρου της σεζόν. Το δείγμα ήταν μικρό, χωρίς ομάδα ελέγχου, και οι συγγραφείς τονίζουν ότι δεν το παρουσιάζουν ως αιτιώδη σχέση. Το NBA υποστηρίζει ότι η
δική του ανάλυση, από το 2012-13, δεν βρίσκει σχέση μεταξύ λεπτών παιχνιδιού και ρήξης. Μια εύλογη ερμηνεία είναι ότι η σταθερότητα του φόρτου μπορεί να μετράει περισσότερο από το συνολικό νούμερο. Οι συγγραφείς δεν βρήκαν συσχέτιση με τα back-to-back ή με την ηλικία.
2. Σωρευτική καταπόνηση του τένοντα: Επιστήμονες που σχολιάζουν το φαινόμενο στο NBA εξηγούν ότι τα συχνά άλματα και οι προσγειώσεις δημιουργούν μικροβλάβες που με τον χρόνο αποδυναμώνουν τον τένοντα. Η ερευνά προτείνει ότι η εποχική και εξειδικευμένη προπόνηση των νέων αθλητών τους φθείρει νωρίτερα, κι ο Άνταμ Σίλβερ CEO NBA αναφέρει τη σκληρή καλοκαιρινή προπόνηση ως διερευνώμενο παράγοντα. Αυτές είναι ερμηνείες και όχι δεδομένα.
3. Προηγούμενη θλάση στη γάμπα: Οι τραυματισμοί του γαστροκνημίου και του υποκνημίδιου παίζουν μεγάλο ρόλο στη συζήτηση. Οι Ντουράντ και Χαλιμπέρτον έμπαιναν στους τελικούς με τανυσμένη δεξιά γάμπα πριν σπάσει ο αχίλλειος. Η σεζόν 2025-26 ήρθε με αύξηση των τραυματισμών γάμπας κατά περίπου 40% στα πρώτα 20 παιχνίδια, σύμφωνα με τον αναλυτή τραυματισμών Jeff Stotts, και μια νέα μελέτη του Ιουνίου 2026 στο Orthopaedic Journal of Sports Medicine εξετάζει αν ο προηγούμενος τραυματισμός γάμπας είναι παράγοντας κινδύνου για ρήξη.
4. Εκρηκτική κίνηση χωρίς επαφή: Στο αμερικανικό ποδόσφαιρο, η ανάλυση βίντεο σε ρήξεις Αχιλλείου του NFL (2026) δείχνει έναν συνήθως μη επαφικό μηχανισμό, με υψηλά φορτία στον τένοντα στην κίνηση απομάκρυνσης από το έδαφος. Η ίδια λογική ισχύει στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, όπου οι απότομες επιταχύνσεις και τα άλματα είναι καθημερινότητα.
5. Πιο αδύναμοι παράγοντες: Γιατροί αναφέρουν τα χαμηλά παπούτσια και τις φθοριοκινολόνες (μία κατηγορία αντιβιοτικών που συνδέεται με ρήξεις τενόντων) ως πιθανές συνιστώσες. Ο ίδιος ο Χαλιμπέρτον έχει πει ότι βλέπει κυρίως «κακή τύχη». Η αλήθεια είναι ότι με επτά ρήξεις σε μια σεζόν και μία στην επόμενη, η τύχη και ο μικρός αριθμός αθλητών παίζουν σημαντικό ρόλο στη διακύμανση.
Στο ποδόσφαιρο υπάρχει ήδη μελέτη με ανάλυση βίντεο σε 80 ρήξεις αχιλλείου σε επαγγελματίες παίκτες, ενώ ο μέσος χρόνος επιστροφής στη δραστηριότητα εκτιμάται σε περίπου έξι μήνες. Για τον λόγο αυτό οι αχίλλειοι είναι μια ακόμη περίπτωση όπου η πρόληψη είναι σημαντικότερη από τη θεραπεία.
Ποδόσφαιρο και μπάσκετ: τι κοινό έχουν και πού διαφέρουν
Τα δύο αθλήματα μοιράζονται το ίδιο μηχανικό πρόβλημα (απότομες επιταχύνσεις, παύσεις, αλλαγές κατεύθυνσης, άλματα) και αποτελούν πεδίο με αυξημένο φόρτο. Η διαφορά είναι ποιος τραυματισμός βρίσκεται στο επίκεντρο και πόσο ισχυρά είναι τα στοιχεία.
⚽ Ποδόσφαιρο vs 🏀 Μπάσκετ
|Χαρακτηριστικό
|Ποδόσφαιρο
|Μπάσκετ
|Τραυματισμός
|Χιαστός, ιδίως στο γυναικείο
|Αχίλλειος και γάμπα
|Πώς συμβαίνει
|Αλλαγή κατεύθυνσης, προσγείωση, στροφή πάνω σε σταθερό πόδι
|Απότομη εκκίνηση ή άλμα, προσγείωση σε πυκνή αλληλουχία
|Φόρτος
|Πάνω από 70 αγώνες, διαδοχικά διεθνή τουρνουά, μικρά παράθυρα ανάρρωσης
|82 αγώνες συν playoffs, έντονα back-to-back, επιπλέον διαγωνισμός στη σεζόν
|Στοιχεία φόρτου
|Δεδομένα FIFPRO για αγώνες και ανάπαυση
|Αντιφατικά στοιχεία για την άνοδο λεπτών πριν τη ρήξη, τα οποία το NBA αμφισβητεί
|Αντιμετώπιση
|Νευρομυϊκή προπόνηση (FIFA 11+), έλεγχος προπονητικού φορτίου
|Προγράμματα σταθερότητας, έλεγχος φόρτου και συντηρητική επιστροφή μετά από τραυματισμούς γάμπας
Στο μπάσκετ ο αγώνας εμφανίζει περίπου διπλάσιο ρυθμό τραυματισμών από την προπόνηση, τόσο στους ενήλικες όσο και στους νέους. Όταν λοιπόν πυκνώνει το πρόγραμμα, η έκθεση σε κίνδυνο αυξάνεται.
Τι κάνουν οι ομάδες για να περιορίσουν το πρόβλημα
Η πρόληψη δεν στηρίζεται σε ένα μέτρο αλλά σε συνδυασμό, και η απόδοσή της εξαρτάται από το αν εφαρμόζεται σταθερά και όχι περιστασιακά.
1. Νευρομυϊκή προετοιμασία μέσα στο ζέσταμα: Προγράμματα όπως το FIFA 11+ συνδυάζουν δύναμη, πλειομετρικά, άλματα, προσγειώσεις και ασκήσεις επιβράδυνσης και, όταν γίνονται 2–3 φορές την εβδομάδα, οι ανασκοπήσεις τα συνδέουν με μείωση του κινδύνου χιαστού, που σε ορισμένες εκτιμήσεις φτάνει το 50–70%. Στο μπάσκετ, η βιβλιογραφία δείχνει ότι το μεγάλο ζητούμενο είναι η τήρηση του προγράμματος, γι’ αυτό το ζέσταμα είναι ο καλύτερος τρόπος να μπουν οι ασκήσεις στη ρουτίνα.
2. Διαχείριση και παρακολούθηση φόρτου: Οι ομάδες καταγράφουν την υποκειμενική κόπωση (RPE), τον ύπνο και την ανάρρωση και αποφεύγουν τις απότομες εβδομαδιαίες αυξήσεις έντασης. Η FIFPRO λειτουργεί πλατφόρμα παρακολούθησης φόρτου και η Λίβερπουλ όπως και άλλες ομάδες, σύμφωνα με δημοσίευμα, έχει περάσει σε μεγαλύτερες αλλά λιγότερο έντονες προπονήσεις.
3. Προσοχή στη γάμπα, όχι μόνο στον αχίλλειο: Στο NBA οι ομάδες γίνονται πιο συντηρητικές στην επιστροφή από θλάσεις στον γαστροκνημιο, ενώ το πρωτάθλημα έχει συστήσει ομάδα εργασίας για την υγεία του τένοντα.
4. Δύναμη και λειτουργικός έλεγχος: Η ισορροπία δύναμης μηρών (οπίσθιοι προς τετρακέφαλο) και η ποιότητα κίνησης ελέγχονται τακτικά, με την επιφύλαξη ότι τα τεστ προσγείωσης δεν προβλέπουν με ακρίβεια ποιος θα τραυματιστεί.
5. Αντικειμενικά κριτήρια επιστροφής: Μετά από ανακατασκευή χιαστού αυξάνεται ο κίνδυνος για μυϊκούς τραυματισμούς και νέα ρήξη, γι’ αυτό μια πρόσφατη ανασκόπηση προτείνει υποχρεωτική νευρομυϊκή προπόνηση, παρακολούθηση φόρτου και αντικειμενικά κριτήρια για την επιστροφή στους αγώνες και όχι απλώς το πέρασμα του χρόνου.
6. Θεσμικές κινήσεις: Η UEFA έχει συστήσει ομάδα εμπειρογνωμόνων για τον χιαστό στο γυναικείο ποδόσφαιρο και ετοιμάζει κείμενα συναίνεσης για την πρόληψη, η FIFPRO με την PFA, τη Nike και το Leeds Beckett τρέχουν το τριετές Project ACL στη WSL, και η Premier League δεν προγραμματίζει αγωνιστικές σε λιγότερες από 60 ώρες διαφορά τις γιορτές.
Τα πιο αποτελεσματικά μέτρα (νευρομυϊκό ζέσταμα, σταθερή εβδομαδιαία δύναμη, σταδιακή αύξηση φόρτου, αυστηρά κριτήρια επιστροφής) δεν απαιτούν ακριβό εξοπλισμό. Απαιτούν όμως συνέπεια, και τη στήριξη του προπονητή και του παίκτη.
Στον χιαστό, η νεότερη κατεύθυνση είναι η νευρογνωσιακή προπόνηση: ασκήσεις με οπτικά ερεθίσματα, απρόβλεπτες αποφάσεις και διπλό έργο, τόσο στην πρόληψη όσο και στα τεστ επιστροφής. Η ομάδα του OHIO UNIVERSITY έχει αναπτύξει τεστ αλμάτων με οπτική-γνωσιακή πρόκληση που αποδείχθηκε αξιόπιστο, ενώ μια τυχαιοποιημένη μελέτη σε 30 παίκτες futsal είδε βελτίωση της προσγείωσης μετά από 8 εβδομάδες νευρομυϊκής προπόνησης με διπλό γνωσιακό έργο. Δεν υπάρχει ακόμη απόδειξη ότι αυτό μειώνει τις ρήξεις.
Δεν υπάρχει κοινός ένοχος
Δεν υπάρχει ένας κοινός ένοχος. Στο ποδόσφαιρο οι ισχυρότερες ενδείξεις δείχνουν φόρτο αγώνων και ανεπαρκή ανάρρωση, ιδίως στις γυναίκες. Στο NBA οι αχίλλειοι παραμένουν ανοιχτό ερώτημα, με το κύμα του 2024-25 να μην επαναλαμβάνεται το 2025-26. Η κοινή λογική των δύο αθλημάτων είναι ότι το παιχνίδι γίνεται γρηγορότερο και το σώμα έχει λιγότερο χρόνο να αναπληρωθεί.
Η καλή είδηση είναι ότι μέρος αυτού του κινδύνου ελέγχεται: προετοιμασία, δύναμη, διαχείριση φόρτου και πιο ήρεμη επιστροφή, με αντικειμενικά κριτήρια. Τα ίδια εργαλεία ισχύουν και για τις ακαδημίες και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, όπου η πρόληψη συχνά δεν έχει θέση στο πρόγραμμα».