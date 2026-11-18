Έξαρση τραυματισμών ή αίσθηση έξαρσης;

Με τις περιπτώσεις σοβαρών τραυματισμών να έχουν θορυβήσει αθλητές, ομάδες, αλλά και την κοινή γνώμη, προκύπτουν κομβικά ερωτήματα για τα αίτια, τη συχνότητα, αλλά και τις λύσεις που οφείλουν να βρουν οι αρμόδιοι. Ερωτήματα, βέβαια, τα οποία οι δημοσιογράφοι δεν είναι καταρτισμένοι για να απαντήσουν.

Για αυτό το λόγο, το Gazzetta απευθύνθηκε σε ειδικούς για να καταθέσουν την επιστημονική τους γνώμη. Με στοιχεία, μελέτη και ακρίβεια. Τη σκυτάλη παίρνει από εδώ και στο εξής, ο Γιώργος Κακαβάς - φυσικοθεραπευτής και διδάκτορας στην αποκατάσταση τραυματισμών, επιστημονικός συνεργάτης στο Queen Mary University London και μέλος επιστημονικής επιτροπής φυσικοθεραπείας της ESSKA - ο οποίος αναλύει προβλήματα και λύσεις.

«Οι ρήξεις χιαστών και αχίλλειου τένοντα έχουν γίνει σχεδόν εβδομαδιαίο θέμα στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, αλλά τα δεδομένα δείχνουν ότι η εικόνα δεν είναι μια ευθεία ανοδική γραμμή. Αυτό που αλλάζει είναι τα «κύματα» τραυματισμών σε συγκεκριμένες χρονιές και η προβολή των πρωταγωνιστών που χτυπούν.

Στο ποδόσφαιρο, η Premier League κατέγραψε 10 ρήξεις χιαστού στους άνδρες τη σεζόν 2023/24, ενώ στο γυναικείο παιχνίδι οι τελευταίες σεζόν έφεραν επανειλημμένα σερί ρήξεων. Η UEFA, ωστόσο, που παρακολουθεί συστηματικά τις ελίτ ομάδες γυναικών από το 2018, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν δεδομένα που να αποδεικνύουν άνοδο.

Ο χιαστός πάντως παραμένει ο πιο σοβαρός τραυματισμός: στη μελέτη της UEFA για 1.527 τραυματισμούς είχε τη μεγαλύτερη επιβάρυνση σε χαμένες ημέρες, με διάμεσο χρόνο απουσίας περίπου 292 ημέρες.

Στο NBA, οι ρήξεις Αχιλλείου έφτασαν τις επτά τη σεζόν 2024-25 (Τέιτουμ, Λίλαρντ, Χαλιμπέρτον μεταξύ αυτών), όταν μέχρι τότε το ρεκόρ ήταν τέσσερις. Την επόμενη σεζόν, όμως, καταγράφηκε μόλις μία. Άρα μιλάμε για ένα ισχυρό κύμα που ζητά εξήγηση, όχι για μια σταθερή τάση που συνεχίζεται.

Χιαστοί: οι πιθανότερες αιτίες

Η ρήξη χιαστού σπάνια έχει μία αιτία: συνήθως προκύπτει όταν ένα κουρασμένο, ανεπαρκώς προετοιμασμένο γόνατο βρεθεί σε μια απαιτητική κίνηση. Με σειρά πιθανότητας, οι παράγοντες που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη υποστήριξη είναι οι εξής.

1. Φόρτος αγώνων και ανεπαρκής ανάρρωση: Η FIFPRO συστήνει να μην ξεπερνά ο παίκτης τους 55 αγώνες ανά σεζόν, ενώ το 2025/26 αρκετοί παίκτες κινούνται πάνω από 70, μετά από Euro, Μουντιάλ Συλλόγων και Μουντιάλ. Ο σύμβουλος της FIFPRO Ντάρεν Μπέρτζες υποστηρίζει ότι το φορτίο αυξάνεται χρόνο με το χρόνο παρά τις ενδείξεις βλάβης. Στις γυναίκες, η FIFPRO βρήκε ότι όσες είχαν ρήξη χιαστού είχαν παίξει περισσότερα παιχνίδια και είχαν συχνότερα λιγότερες από πέντε μέρες ανάπαυση, με την επιφύλαξη ότι τα δεδομένα δεν είναι ισχυρά.

2. Ο ίδιος ο χαρακτήρας του σύγχρονου παιχνιδιού: Πιο έντονο pressing, επαναλαμβανόμενα σπριντ, απότομες επιβραδύνσεις και αλλαγές κατεύθυνσης φορτίζουν τον χιαστό με εκρηκτικές και στροφικές δυνάμεις. Η πλειονότητα των ρήξεων γίνεται χωρίς επαφή, δηλαδή από την κίνηση και όχι από το χτύπημα. Στους αγώνες ο κίνδυνος είναι πολλαπλάσιος: στη γυναικεία μελέτη της UEFA ο ρυθμός τραυματισμών στον αγώνα ήταν σχεδόν τετραπλάσιος από την προπόνηση.

3. Κόπωση και νευρομυϊκός έλεγχος: Όταν μειώνεται η δύναμη και ο συντονισμός των μηρών, των γλουτιαίων και του κορμού, το γόνατο κάνει έσω στροφή στην προσγείωση ή την αλλαγή κατεύθυνσης. Γι’ αυτό οι ρήξεις συγκεντρώνονται σε φάσεις υψηλής κόπωσης και στο τέλος περιόδων έντονου προγράμματος. Η εικόνα δεν είναι απόλυτη: ορισμένα δεδομένα αμφισβητούν την προγνωστική αξία των απλών τεστ προσγείωσης.

4. Μικρή προετοιμασία και υποτροπές: Ομάδες που έπαιξαν το καλοκαίρι δεν είχαν σχεδόν καθόλου προετοιμασία. Η Τσέλσι, για παράδειγμα, συμπίεσε δύο φιλικά σε δύο συνεχόμενες μέρες μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Παίκτες που επιστρέφουν από σοβαρούς τραυματισμούς, με απότομη αύξηση φόρτου, κινδυνεύουν περισσότερο.

5. Γυναικείος αθλητισμός: Οι αθλήτριες έχουν 2–3 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο λόγω ανατομικών βιολογικων(έμμηνος ρύση) και νευρομυϊκών διαφορών, αλλά και λόγω συνθηκών: κακοί αγωνιστικοί χώροι, ταξίδια, πυκνό πρόγραμμα και ελάχιστη έρευνα. Σύμφωνα με τη FIFPRO, μόλις 6–8% της αθλητικής έρευνας γίνεται σε γυναίκες.

Ο νευρογνωσιακός παράγοντας: το μυαλό πίσω από το γόνατο

Ο χιαστός δεν σπάει σε εργαστήριο αλλά μέσα σε παιχνίδι: ο παίκτης προσγειώνεται ή αλλάζει κατεύθυνση την ώρα που παρακολουθεί τη μπάλα, τον αντίπαλο και τον συμπαίκτη. Η ιδέα που ερευνάται τα τελευταία χρόνια είναι ότι όσο πιο αργά ή πιο επιβαρυμένα επεξεργάζεται ο εγκέφαλος αυτές τις πληροφορίες, τόσο χειροτερεύει ο έλεγχος του γονάτου. Τα στοιχεία είναι ενδιαφέροντα, αλλά ακόμη όχι αποφασιστικά.

• Βασικό τεστ πριν τον τραυματισμό: Σε μελέτη των Swanik και συνεργατών, 80 αθλητές πανεπιστημίου που υπέστησαν ρήξη χωρίς επαφή είχαν, σε προηγούμενο βασικό τεστ, χαμηλότερες επιδόσεις από τους συγκρίσιμους μάρτυρες σε χρόνο αντίδρασης, ταχύτητα επεξεργασίας και οπτική και λεκτική μνήμη.

• Διαφορετική προσγείωση: Σε μελέτη του 2016 με 37 αθλητές, όσοι είχαν χαμηλότερη βασική νευρογνωσιακή επίδοση προσγειώνονταν με μεγαλύτερη κατακόρυφη δύναμη και λιγότερη κάμψη κορμού σε μη προβλέψιμο άλμα, δηλαδή με μοτίβα που συνδέονται με ρήξη χιαστού.

• Η προσοχή που χάνεται: Μια συστηματική ανασκόπηση βρήκε ότι όταν αυξάνεται η γνωστική ζήτηση, οι περισσότεροι κινηματικοί και δυναμικοί δείκτες κινδύνου στην προσγείωση και στην αλλαγή κατεύθυνσης επιδεινώνονται. Σε 40 ερασιτέχνες ποδοσφαιρίστριες και καλαθοσφαιρίστριες, όταν η προσοχή απομακρυνόταν από την προσγείωση, μειωνόταν η κάμψη του γονάτου.

• Μετά τον τραυματισμό: Σε αθλητές που έκαναν ρήξη στο χιαστό, οι εγκεφαλικές σαρώσεις δείχνουν μεγαλύτερη στήριξη στο οπτικό σύστημα για τον έλεγχο του γονάτου, ενώ όσοι επιστρέφουν στο άθλημα έχουν 30–40 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο δεύτερου χιαστού από όσους δεν έχουν τραυματιστεί. Γι’ αυτό προτείνεται η αποκατάσταση να περιλαμβάνει από νωρίς ασκήσεις με οπτική προσοχή, λήψη αποφάσεων και διπλό έργο.

Για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ το ενδιαφέρον είναι ότι οι ρήξεις γίνονται σε φάσεις αβεβαιότητας. Μια ανασκόπηση αναφέρει επιδημιολογικά δεδομένα με μεγαλύτερο κίνδυνο όταν ο αθλητής αντιδρά σε απρόβλεπτο γεγονός, όπως σε αμυντική ενέργεια. Μια υπόθεση εργασίας, και όχι αποδεδειγμένο εύρημα, είναι ότι η συσσωρευμένη νοητική κόπωση συνδέει τον φόρτο με τον μηχανισμό: το 2023 η FIFPRO κατέγραψε ότι το 43% των παικτών του Μουντιάλ είχε βιώσει έντονη ή αυξημένη νοητική κόπωση.

Οι επιφυλάξεις είναι σημαντικές. Τα δείγματα είναι μικρά και οι περισσότερες μελέτες εργαστηριακές. Μια μελέτη με απλά αριθμητικά προβλήματα δεν βρήκε επιδείνωση της προσγείωσης, και σε παιδιά και εφήβους τα ευρήματα των ενηλίκων δεν μεταφέρονται αυτόματα. Η νευρογνωσία είναι λοιπόν ένας πιθανός συντελεστής μέσα σε πολλούς παράγοντες, όχι η εξήγηση για την αύξηση των ρήξεων.

Γήπεδο, παπούτσια και η περίοδος στις γυναίκες αναφέρονται συχνά, αλλά η απόδειξη είναι πιο αδύναμη και θεωρούνται δευτερεύοντες παράγοντες.