«Αυτή είναι η διάσημη ιστορία με το διαβατήριο και την Μπενφίκα, στο ημίχρονο στο πρώτο μου παιχνίδι σκεφτόμουν ότι θα με στείλουν πίσω στη Βραζιλία»

Όταν ήρθε η πρόταση από την Μπενφίκα, ήταν εύκολη απόφαση να πας στην Ευρώπη και ποιο είναι το story;

«Δεν ήταν δύσκολη η απόφαση. Ονειρευόμουν να παίξω στην Ευρώπη. Θυμάμαι ότι πήγα στη Λισσαβόνα χωρίς τζάκετ. Είχε τόση ζέστη όταν έφυγα από την Βραζιλία που φορούσα ένα αμάνικο μπλουζάκι και όταν έφτασα, ο ατζέντης μου μου έδωσε το τζάκετ του και επειδή ήταν πιο μεγάλος από εμένα, το τζάκετ του μου ήταν επίσης μεγάλο (γέλια). Όταν έφτασα στο αεροδρόμιο κανείς δεν κατάλαβε ότι εγώ είμαι το νέο απόκτημα της ομάδας. Κανένας δημοσιογράφος δεν ασχολήθηκε και μόλις μίλησα με τον τεχνικό διευθυντή της Μπενφίκα, τότε με κατάλαβαν και είπαν: «Α, ναι, αυτός είναι ο παίκτης». Ο κόσμος σε κρίνει από την αρχή και από την πρώτη εικόνα.

Όσον αφορά το story. Ήμουν στη Β' κατηγορία Βραζιλίας και στην τελευταία μέρα των μεταγραφών και από μία τυχερή συνθήκη να γνωρίζει ο ατζέντης μου την Μπενφίκα, το κλαμπ ήθελε απλώς έναν αμυντικό για να προπονείται και όχι για να παίξει. Υπάρχει η διάσημη ιστορία με το διαβατήριο μου (γέλια).

Ήμουν στην Μπαϊα, ήρθε η πρόταση από την Μπενφίκα. Ο ατζέντης μου με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι την επόμενη μέρα θα πετάξουμε για Πορτογαλία. Ήταν 29 Ιανουαρίου και με ρώτησε αν είναι όλα εντάξει με το διαβατήριο μου. Επίσης ήμουν θυμωμένος μαζί του γιατί είχε πει ότι θα έφευγα τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο αλλά δεν είχε φέρει πρόταση οπότε δεν μιλούσαμε. Όταν μου έλεγε για το τι χρειάζεται, εγώ έλεγα απλά «ναι, ναι». Ταξίδευα από τη Σάο Πάολο στη Μπαϊα και από εκεί στην Πορτογαλία. Ήταν μαζί μου ο Ζούλιο που δούλευε για τον ατζέντη μου. Όταν φτάσαμε στην Μπαϊα, κατάλαβα ότι δεν έχω το διαβατήριο. Έτσι ο πατέρας μου άφησε τη δουλειά του, πήγε σπίτι, προσπάθησε να βρει το διαβατήριο, το βρήκε και με κάλεσε ότι το έχει. Όταν με ρώτησε ο Ζούλιο που είναι το διαβατήριο, του είπα πίσω στο Σαο Πάολο.

Εν τελεί δεν είχε πτήση, οπότε πήρε το μεγάλο αφεντικό. Εκείνος άρχισε να φωνάζει. Έπρεπε να πάρω ιδιωτική πτήση να πάω Σαο Πάολο και από εκεί Παρίσι και Λισσαβόνα γιατί έπρεπε να περάσω και από ιατρικά πριν υπογράψω. Φώναζε τέλος πάντων και εν τελεί ψάξαμε να βρουμε ιδιωτικό τζετ. Υπήρχε μόνο ένα. Αυτό της Ιβέτ Σανγκάλο, μία από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες. Ήταν διπλή η τιμή για να πάρουμε την πτήση. Ήταν έξαλλος ο ατζέντης μου αλλά επειδή την ήξερε προσωπικά και εν τελεί μας βοήθησε. Πήρα το ιδιωτικό τζετ απλά έπρεπε να μην αργήσουμε. Μου είπε ο πιλότος ότι η Ιβέτ Σανγκάλο δεν έχει χάσει ούτε ένα σόου. Ο πατέρας μου έπρεπε να το φέρει στο αεροδρόμιο αλλά έπρεπε να βγω έξω γιατί εκείνος δεν θα μπορούσε να το φέρει μέσα.

Τελικά, φτάσαμε στο Σάο Πάολο, ήρθε ένας άνθρωπος που είχε το διαβατήριο και τα εισιτήρια μου. Απλά μου είπε ότι υπάρχει ένα θέμα. Τον ρώτησα τι συνέβη και μου έδειξε ποιο είναι το αεροπλάνο μου. Μόλις είχε απογειωθεί. Σαν ταινία ήταν (γέλια). Τωρα γελάω αλλά τότε ήταν άσχημο. Τελικά έμεινα στο πατρικό μου, είδα τους γονείς μου και το επόμενο πρωί, το τηλέφωνο άρχισε να χτυπά. Ο ατζέντης μου άρχισε να φωνάζει. Εγώ το έκλεισα και με ξαναπήρε τηλέφωνο. Μου είπε να πάω μαζί του γιατί ο πρόεδρος της Μπενφίκα ήθελε να μου μιλήσει.

Πήγα στο γραφείο και μέσω Skype μιλήσαμε και με ρώτησε: "Είσαι καλά; Έχουμε ματς το Σάββατο, θα μπορείς να παίξεις;» και του είπα και εννοείται. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούσα καλά καλά να περπατήσω. Μου είπε ότι θα με υπογράψει χωρίς ιατρικές εξετάσεις για να προλάβουμε την προθεσμία και εγώ έλεγα ότι είμαι μια χαρά. Έφυγα το βράδυ από τη Βραζιλία, πήγα Λισσαβόνα, έκανα την παρουσίαση μου αλλά όταν έκανα τα ιατρικά, ήταν αρνητικά όλα. Αλλά εγώ είχα υπογράψει με την Μπενφίκα (γέλια). Το συμβόλαιο ήταν για έξι μήνες και ο τεχνικός διευθυντής μου είπε ότι αυτό πρέπει να το κρύψουμε από τον πρόεδρο γιατί θα γίνει έξαλλος. Άρχισα θεραπείες και πήγαινα τρεις ώρες πριν την προπόνηση, έκανα προπόνηση και καθόμουν και άλλες τρεις».

Πόσο δύσκολα ήταν οι πρώτες μέρες εκεί;

«Εγώ δεν μπορούσα να περπατήσω στην αρχή. Στις δύο-τρεις πρώτες εβδομάδες δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Ο προπονητής έλεγε πόσο κακό είμαι, οι αντίπαλοι με περνούσαν για πλάκα. Ήταν δύσκολο για εμένα αρκετά. Μετά από ένα μήνα άρχισα να ανεβαίνω και τον Απρίλιο, οι αμυντικοί είχαν τραυματιστεί και πίστευα ότι είχε έρθει η στιγμή να παίξω. Λέω στην οικογένεια μου να με βάλουν στην τηλεόραση και τους είχα ξεσηκώσει όλους. Μία μέρα πριν το παιχνίδι, πήρε τον χαφ και τον έβαλε στόπερ. Ήταν ο Κατσουράνης (γέλια) και δεν έπαιξα. Μετά είχαμε το ματς στο UEFA Cup και ταξιδέψαμε στο Παρίσι για το ματς με την Παρί Σεν Ζερμέν. Ήμουν στην αποστολή και μόνο από αυτό ήμουν χαρούμενος γιατί θα πήγαινα στην πόλη.

Είχα τρελαθεί με το γήπεδο και ανοίγω μία πόρτα και βλέπω τον Κατσουράνη να λέει στον γιατρό ότι πονούσε και δεν ήταν σίγουρο ότι θα παίξει. Έτσι έλεγα ότι θα είμαι στον πάγκο και χαιρόμουν. Στο μίτινγκ πριν το παιχνίδι μου το επιβεβαίωσαν. Βγήκα στο γήπεδο, οι κάμερες πάνω μας, φώτα παντού. Σαν παιδάκι ένιωθα. Κάνουμε το 1-0 και ο Λουιζάο τραυματίστηκε στο 30' νομίζω. Ο Φερνάντο Σάντος γύριζε προς τα πίσω στον πάγκο και κοιτούσε με τη γνωστή γκριμάτσα. Ξανακοιτούσε, ξανακοιτούσε. Και με σήκωσε για ζέσταμα. Λέω «εγώ;». Σηκώθηκα για προθέρμανση λες και πάω στα μαγαζιά βόλτα. Και άρχισε να φωνάζει (γέλια). Εν τέλει με έβαλε. Μπήκα στο παιχνίδι και στην πρώτη μπάλα έκανα λάθος και 1-1 η Παρί. Δεύτερη επαφή με την μπάλα, με περνάει ο αντίπαλος και 2-1. Μέσα σε τέσσερα λεπτά. Στο μυαλό μου είχα ότι θα με στείλουν πίσω στη Βραζιλία μετά το παιχνίδι.

Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο και απλά ξεφύσαγα. Σαν κέικ (γέλια). Κάποιοι με κοιτούσαν με έναν τρόπο σαν να ήθελαν να με σκοτώσουν και τότε ήρθε ο προπονητής και με ρώτησε αν ήθελα να με βγάλει έξω. Πήγα στο μπάνιο μόνος μου και έριξα παλμούς και είπα στον εαυτό μου ότι έχω την προσωπικότητα για να παίξω. Οπότε βγήκα στο δεύτερο ημίχρονο, ήμουν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου, παραλίγο να σκοράρω. Προς το τέλος, η μπάλα με βρήκε στο πρόσωπο από εκτέλεση φάουλ και παρότι ζαλιζόμουν ήθελα να μπω να τελειώσω το παιχνίδι. Ωστόσο δεν μπορούσα μετά να ταξιδέψω και έτσι έμεινα στο Παρίσι με τον γιατρό και τότε ήταν που είδα για πρώτη φορά τον Πύργο του Άιφελ (γέλια). Του το ζήτησα του γιατρού μετά το νοσοκομείο και πριν επιστρέψουμε στην Πορτογαλία.

Από εκείνο το ματς και μετά έπαιξα 12 συνεχόμενα παιχνίδια και έτσι η Μπενφίκα αποφάσισε να ανανεώσει το συμβόλαιο μου. Μου έκαναν 5 χρόνια συμβόλαιο με 5.000 ευρώ τον μήνα και η Πόρτο με κάλεσε και μου έδινε συμβόλαιο 100.000 ευρώ τον μήνα. Μόλις το είπα στους γονείς μου, ο πατέρας μου, μού είπε: "μην φτύνεις στο πιάτο που σου έδωσε να φας" και έτσι αποφάσισα να συνεχίσω στην Μπενφίκα».

Είχες και ένα σοβαρό τραυματισμό...

«Τον πρώτο μήνα όταν υπέγραψα την ανανέωση, είχα τον σοβαρό τραυματισμό στο πόδι. Έμεινα τρεις μήνες εκτός, επέστρεψε και τραυματίστηκα ξανά. Σε αυτή την περίοδο, ο πρόεδρος ήξερε ότι είχα αρνηθεί την Πόρτο αλλά δεν του το είχα πει. Ήρθε και μου είπε ότι κανείς παίκτης δεν του έχει φερθεί έτσι, οπότε θα είμαι σαν γιος του. Ήταν δίπλα μου σε όλα. Έμεινα για έναν χρόνο εκτός και μόλις επέστρεψα, οι στόπερ ήταν εξαιρετικοί, δεν γινόταν να βγουν. Οπότε έπιασα τον κόουτς και τον ρώτησα σε ποια θέση έχει πρόβλημα. Μου είπε ότι δεν έχει αριστερό μπακ. Του απάντησα "τώρα έχεις" και προπονήθηκα για να μάθω τη θέση. Έβλεπα τον Μαλντίνι κυρίως και μόλις επέστρεψα ήμουν ο καλύτερος αριστερός μπακ του πρωταθλήματος. Η ζωή κρύβει πολλές δυσκολίες αλλά πρέπει να βγαίνουμε πιο δυνατοί».

Πόσο δύσκολο ήταν για εσένα να μείνεις εκτός για τόσο καιρό;

«Στον πρώτο τραυματισμό ήταν σαν "εντάξει, θα επιστρέψω, θα περάσουν οι τρεις μήνες". Με πρόσεχαν, δεν οδηγούσα, ήταν ωραία. Τη δεύτερη φορά όμως, όταν έπαθα το ίδιο, οι δημοσιογράφοι έγραφαν ότι δεν θα επιστρέψω στο ίδιο επίπεδο και ότι δεν θα είμαι ο ίδιος και ότι μετά από δύο χειρουργεία δεν επιστρέφεις εύκολα ή και καθόλου. Όλα αυτά άρχισαν να μπαίνουν στο κεφάλι μου και να σκέφτομαι και θυμάμαι τη μητέρα μου να λέει "μην ακους τι λένε οι άλλοι, εσύ θα επιστρέψεις". Και έτσι επέστρεψα. Θυμάμαι σε μία συνέντευξη Τύπου, ένας δημοσιογράφος να με ρωτάει "πιστεύεις ότι θα είσαι στο ίδιο επίπεδο μετά από έναν τέτοιο τραυματισμό;" και η απάντηση μου ήταν: "δεν πιστεύω ότι θα επιστρέψω στο ίδιο επίπεδο. Θα είμαι ακόμα καλύτερος". Στην αρχή άρχισα να βγαίνω με τους φίλους για να ξεχάσω, οδηγούσα με το ένα πόδι αλλά μία μέρα το σκέφτηκα και κατάλαβα ότι δεν είναι ο σωστός δρόμος. Ήταν ευκαιρία για εμένα να εξερευνήσω τον εαυτό μου αλλά και το κλαμπ. Έμαθα πράγματα που δεν ήξερα πριν, μπήκα σε ένα mindset να γίνω επαγγελματίας. Οι δυσκολίες σε κάνουν καλύτερο».