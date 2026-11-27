Νταβίντ Λουίζ στο Gazzetta: «Είχα μιλήσει με τον Μαρινάκη για τον Ολυμπιακό»
Από την Μπενφίκα και τον Φερνάντο Σάντος στην Τσέλσι και τα 50 εκατ. ευρώ της Παρί Σεν Ζερμέν και από την επιστροφή του στο Νησί για τους «μπλε» και την Άρσεναλ στον επαναπατρισμό για τη Φλαμένγκο και στη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία της Πάφου. Είτε με Champions League και Premier League στα χέρια του, είτε με το κεφάλι χαμηλά από την σοκαριστική ήττα από τη Γερμανία στο Μουντιάλ με τη Βραζιλία (7-1).
Με το ιδιαίτερο λουκ που τον έκανε ξεχωριστό. Με τη δυναμική και την αύρα πρωταθλητή που μετέφερε από ομάδα σε ομάδα. Η αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπο του, το πάθος για το ποδόσφαιρο μέχρι και τώρα στα 39 του και ένας άνθρωπος που δεν ξεχνά από που ξεκίνησε παρότι έχει αγωνιστεί και κατακτήσει σχεδόν τα πάντα.
Με όλες αυτές τις πληροφορίες στρυμωγμένες στο μυαλό μου περίμενα υπομονετικά σε ένα από τα ωραιότερα δωμάτια του Cap St Georges Hotel & Resort για να έρθει ο Νταβίντ Λουίζ και να ξεκινήσει ένα flashback στην ζωή και την καριέρα του.
Από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στον χώρο δεν σταμάτησε να χαμογελά. Σαν να ήταν η πρώτη του συνέντευξη. Ευδιάθετος, με όρεξη και έτοιμος να μοιραστεί τις ιστορίες που είχε στο μυαλό του. Από την πρώτη ερώτηση, το φράγμα έσπασε και μία... θάλασσα από αναμνήσεις ξεχύθηκε στην κάμερα.
Από τα παιδικά του χρόνια και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα πρώτα του βήματα μέχρι το απίθανο story για να πάρει μεταγραφή στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Μπενφίκα του Φερνάντο Σάντος. Κάθε λέξη, κάθε ιστορία, κάθε πρόταση είχε και την ανάλογη... αναπαράσταση από τον Βραζιλιάνο αμυντικό.
Και στο τέλος μία έκπληξη του Gazzetta προς εκείνον που δεν ήταν άλλη από σύνδεση με Face Time με τον άλλοτε συμπαίκτη και καλό του φίλο, Σωκράτη Παπασταθόπουλο.
Επιτυχίες, αποτυχίες, χαρές, λύπες και συγκινήσεις είχε το μενού του 39χρονου στόπερ της Πάφου που άνοιξε την καρδιά του στο Gazzetta.
Ευχαριστούμε την ομάδα της Πάφου και το ξενοδοχείο «Cap St Georges Hotel & Resort».
Αποστολή στη Πάφο: Νότης Χάλαρης
Photo Credits: Adrii Lichko
Graphics: Χρήστος Ζωίδης
«Η Σάο Πάολο με απέρριψε γιατί είπε ότι δεν θα ψηλώσω αρκετά»
Ας πάμε από τα πρώτα σου βήματα στο ποδόσφαιρο. Πώς ήρθε στη ζωή σου;
«Ξεκίνησε με την αγάπη της οικογένειας μου για το ποδόσφαιρο. Πριν καν κλείσω τα 5 μου χρόνια είχα ξεκινήσει το ποδόσφαιρο. Ήμουν υπερκινητικό παιδί και μέχρι τότε, οι γονείς μου με είχαν πάει παντού. Τζούντο, καποέιρα αλλά το ποδόσφαιρο ήταν η αγάπη μου αλλά και των γονιών μου. Οπότε επέλεξα να πάρω αυτόν τον δρόμο».
Θυμάσαι κάποιο παιχνίδι που είδες ή άκουσες μικρός;
«Εκείνη την εποχή, ακούγαμε στο ραδιόφωνο τα παιχνίδια. Δεν υπήρχε τηλεόραση ή η δυνατότητα να πάμε στο γήπεδο και θυμάμαι τον πατέρα μου να ακούει στο ραδιόφωνο. Ήταν τελείως διαφορετική περίοδος, δεν ξέρω αν τη θυμάσαι (γέλια). Εκείνη την εποχή το παιχνίδι ήταν τόσο συναισθηματικό. Κάθε φάση ήταν σχεδόν γκολ (γέλια). Η μπάλα μπορεί να ήταν στο κέντρο αλλά ο σπίκερ φώναζε ότι κάτι πάει να γίνει. Το θυμάμαι γιατί ήταν ιδιαίτερη στιγμή γιατί ήταν μία σύνδεση με τον πατέρα μου. Και η μητέρα μου όμως παρακολουθούσε και ήξερε ποδόσφαιρο αλλά με τον πατέρα μου ήταν ιδιαίτερη στιγμή».
Έχω διαβάσει σε μία προηγούμενη συνέντευξη σου ότι η Σάο Πάολο σε έθεσε εκτός από την ακαδημία της όταν ήσουν μικρός. Τι είχε συμβεί;
«Εκείνη την περίοδο έπαιζα ήδη τέσσερα χρόνια στη Σάο Πάολο. Μπήκα στα 9 μου και στα 13 μου, άλλαξαν τελείως τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία που είχαν σαν ακαδημία. Με είδαν και μου είπαν ότι δεν θα ψηλώσω αρκετά για να μπορώ να παίξω για τη Σάο Πάολο, οπότε με έβγαλαν από εμένα. Ήταν αρκετά δύσκολο για εμένα, ήμουν πολύ στεναχωρημένος. Η μητέρα μου έπρεπε να μπει στο γήπεδο και να με βγάλει γιατί δεν ήθελα να φύγω γιατί ήταν ένα μέρος που μου άρεσε να παίζω. Ήταν το πρώτο μεγάλο «όχι» που είχα στο ποδόσφαιρο αλλά πλέον ξέρω ότι με βοήθησε να καταλάβω τι είναι το ποδόσφαιρο, ότι πρέπει να δουλέψω και ως παιδί αλλά και ως άντρα. Πείσμωσα να πάω σε άλλο κλαμπ και να γίνω ποδοσφαιριστής».
Σε έχουν βοηθήσει οι γονείς σου;
«Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά γενικότερα στη ζωή. Χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν εδώ σήμερα. Είμαι τυχερός άνθρωπος που έχω ακόμα τους γονείς μου και την αδερφή μου. Όταν έφυγα από τη Σάο Πάολο, έφυγα μακριά από το σπίτι μου και ήμουν μόλις 14 ετών. Πήγα στην Μπαϊα, που ήταν αρκετά μακριά από την πόλη μου. Μιλούσαμε μία φορά την εβδομάδα από τηλεφωνικό θάλαμο που υπήρχε στον δρόμο. Ήταν τελείως διαφορετική εποχή. Μιλούσαμε για δέκα λεπτά κάθε εβδομάδα αλλά ήταν αρκετά για να μου δώσουν συμβουλές και δύναμη να συνεχίσω. Ήξερα κάθε μέρα ότι είναι δίπλα μου και με στηρίζουν. Πλέον είμαι και εγώ πατέρας και ξέρω πόσο δύσκολο είναι να αφήνεις το παιδί σου. Στα 13-14 είσαι μικρό παιδί. Εγώ το απολάμβανα αλλά για τους γονείς μου να με βλέπουν σε αυτή την ηλικία να φεύγω και να με βλέπουν ξανά στα 16, είναι δύσκολο. Έκαναν τρία χρόνια να με δουν. Έγιναν όλα πολύ γρήγορα αλλά είναι δύσκολο. Τώρα έχω τις κόρες μου και δεν μπορώ να φανταστώ να μου πουν "μπαμπά, θα φύγω για το όνειρο μου". Χωρίς την οικογένεια μου δεν θα ήμουν εδώ. Μέχρι σήμερα προσπαθώ να τους δώσω πίσω όσα μου έδωσαν».
Πότε κατάλαβες ότι μπορείς να γίνεις επαγγελματίας ποδοσφαιριστής;
«Το είχα πάντα στο μυαλό μου. Ήθελα να γίνω ποδοσφαιριστής και περίμενα την ευκαιρία. Όταν θα ερχόταν, εγώ θα την άρπαγα. Η ζωή είναι υπέροχη αλλά το σημαντικό κομμάτι που ξεχνούν οι άνθρωποι, είναι ότι πρέπει να μαθαίνουν κάθε μέρα. Πάντα μάθαινα. Κάθε μέρα. Είχα έναν προπονητή στα 15 που δεν του άρεσα. Καθόλου. Και σε κάθε προπόνηση για δύο μήνες, με έβαζε μία μπάλα να χτυπάω έναν τοίχο. Κάθε προπόνηση. Όλοι οι συμπαίκτες του έκαναν κανονική προπόνηση και εγώ ήμουν ο μόνος που ήμουν στην άκρη. Θυμάμαι πήρα τηλέφωνο τον πατέρα μου και του μοιράστηκα αυτό που συμβαίνει. Εκείνος μου είπε: «Τι έχεις;» και του είπα τίποτα και ότι με αδικεί. Και με ξαναρώτησε το ίδιο. Και η απάντηση του ήταν «έχεις την υγεία σου; Τότε τα έχεις όλα». Μου είπε να πάρω την μπάλα και να πάω σε αυτόν τον τοίχο και να αρχίσω να δουλεύω μόνος μου. Να γίνω καλύτερος εγώ. Προπόνησα το αριστερό πόδι μέχρι που με κάλεσε πίσω στην ομάδα. Και το νόημα της ιστορίας; Στα 17 μου έκανα το επαγγελματικό μου ντεμπούτο και ήταν με αντίπαλο τον συγκεκριμένο προπονητή. Αυτό είναι η ζωή φίλε μου. Δεν είχα αρνητικά συναισθήματα για εκείνον γιατί χωρίς να το ξέρει, έπαιξε ρόλο στο να γίνω ποδοσφαιριστής. Δεν έχει σημασία τι κάνουν στη ζωή σου για να σε σταματήσουν αλλά πρέπει να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό για να πετύχεις. Να είσαι έτοιμος να αρπάξεις την ευκαιρία όταν και αν μία μέρα έρθει. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό το μάθημα και μου άλλαξε όλη τη ζωή».
«Αυτή είναι η διάσημη ιστορία με το διαβατήριο και την Μπενφίκα, στο ημίχρονο στο πρώτο μου παιχνίδι σκεφτόμουν ότι θα με στείλουν πίσω στη Βραζιλία»
Όταν ήρθε η πρόταση από την Μπενφίκα, ήταν εύκολη απόφαση να πας στην Ευρώπη και ποιο είναι το story;
«Δεν ήταν δύσκολη η απόφαση. Ονειρευόμουν να παίξω στην Ευρώπη. Θυμάμαι ότι πήγα στη Λισσαβόνα χωρίς τζάκετ. Είχε τόση ζέστη όταν έφυγα από την Βραζιλία που φορούσα ένα αμάνικο μπλουζάκι και όταν έφτασα, ο ατζέντης μου μου έδωσε το τζάκετ του και επειδή ήταν πιο μεγάλος από εμένα, το τζάκετ του μου ήταν επίσης μεγάλο (γέλια). Όταν έφτασα στο αεροδρόμιο κανείς δεν κατάλαβε ότι εγώ είμαι το νέο απόκτημα της ομάδας. Κανένας δημοσιογράφος δεν ασχολήθηκε και μόλις μίλησα με τον τεχνικό διευθυντή της Μπενφίκα, τότε με κατάλαβαν και είπαν: «Α, ναι, αυτός είναι ο παίκτης». Ο κόσμος σε κρίνει από την αρχή και από την πρώτη εικόνα.
Όσον αφορά το story. Ήμουν στη Β' κατηγορία Βραζιλίας και στην τελευταία μέρα των μεταγραφών και από μία τυχερή συνθήκη να γνωρίζει ο ατζέντης μου την Μπενφίκα, το κλαμπ ήθελε απλώς έναν αμυντικό για να προπονείται και όχι για να παίξει. Υπάρχει η διάσημη ιστορία με το διαβατήριο μου (γέλια).
Ήμουν στην Μπαϊα, ήρθε η πρόταση από την Μπενφίκα. Ο ατζέντης μου με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι την επόμενη μέρα θα πετάξουμε για Πορτογαλία. Ήταν 29 Ιανουαρίου και με ρώτησε αν είναι όλα εντάξει με το διαβατήριο μου. Επίσης ήμουν θυμωμένος μαζί του γιατί είχε πει ότι θα έφευγα τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο αλλά δεν είχε φέρει πρόταση οπότε δεν μιλούσαμε. Όταν μου έλεγε για το τι χρειάζεται, εγώ έλεγα απλά «ναι, ναι». Ταξίδευα από τη Σάο Πάολο στη Μπαϊα και από εκεί στην Πορτογαλία. Ήταν μαζί μου ο Ζούλιο που δούλευε για τον ατζέντη μου. Όταν φτάσαμε στην Μπαϊα, κατάλαβα ότι δεν έχω το διαβατήριο. Έτσι ο πατέρας μου άφησε τη δουλειά του, πήγε σπίτι, προσπάθησε να βρει το διαβατήριο, το βρήκε και με κάλεσε ότι το έχει. Όταν με ρώτησε ο Ζούλιο που είναι το διαβατήριο, του είπα πίσω στο Σαο Πάολο.
Εν τελεί δεν είχε πτήση, οπότε πήρε το μεγάλο αφεντικό. Εκείνος άρχισε να φωνάζει. Έπρεπε να πάρω ιδιωτική πτήση να πάω Σαο Πάολο και από εκεί Παρίσι και Λισσαβόνα γιατί έπρεπε να περάσω και από ιατρικά πριν υπογράψω. Φώναζε τέλος πάντων και εν τελεί ψάξαμε να βρουμε ιδιωτικό τζετ. Υπήρχε μόνο ένα. Αυτό της Ιβέτ Σανγκάλο, μία από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες. Ήταν διπλή η τιμή για να πάρουμε την πτήση. Ήταν έξαλλος ο ατζέντης μου αλλά επειδή την ήξερε προσωπικά και εν τελεί μας βοήθησε. Πήρα το ιδιωτικό τζετ απλά έπρεπε να μην αργήσουμε. Μου είπε ο πιλότος ότι η Ιβέτ Σανγκάλο δεν έχει χάσει ούτε ένα σόου. Ο πατέρας μου έπρεπε να το φέρει στο αεροδρόμιο αλλά έπρεπε να βγω έξω γιατί εκείνος δεν θα μπορούσε να το φέρει μέσα.
Τελικά, φτάσαμε στο Σάο Πάολο, ήρθε ένας άνθρωπος που είχε το διαβατήριο και τα εισιτήρια μου. Απλά μου είπε ότι υπάρχει ένα θέμα. Τον ρώτησα τι συνέβη και μου έδειξε ποιο είναι το αεροπλάνο μου. Μόλις είχε απογειωθεί. Σαν ταινία ήταν (γέλια). Τωρα γελάω αλλά τότε ήταν άσχημο. Τελικά έμεινα στο πατρικό μου, είδα τους γονείς μου και το επόμενο πρωί, το τηλέφωνο άρχισε να χτυπά. Ο ατζέντης μου άρχισε να φωνάζει. Εγώ το έκλεισα και με ξαναπήρε τηλέφωνο. Μου είπε να πάω μαζί του γιατί ο πρόεδρος της Μπενφίκα ήθελε να μου μιλήσει.
Πήγα στο γραφείο και μέσω Skype μιλήσαμε και με ρώτησε: "Είσαι καλά; Έχουμε ματς το Σάββατο, θα μπορείς να παίξεις;» και του είπα και εννοείται. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούσα καλά καλά να περπατήσω. Μου είπε ότι θα με υπογράψει χωρίς ιατρικές εξετάσεις για να προλάβουμε την προθεσμία και εγώ έλεγα ότι είμαι μια χαρά. Έφυγα το βράδυ από τη Βραζιλία, πήγα Λισσαβόνα, έκανα την παρουσίαση μου αλλά όταν έκανα τα ιατρικά, ήταν αρνητικά όλα. Αλλά εγώ είχα υπογράψει με την Μπενφίκα (γέλια). Το συμβόλαιο ήταν για έξι μήνες και ο τεχνικός διευθυντής μου είπε ότι αυτό πρέπει να το κρύψουμε από τον πρόεδρο γιατί θα γίνει έξαλλος. Άρχισα θεραπείες και πήγαινα τρεις ώρες πριν την προπόνηση, έκανα προπόνηση και καθόμουν και άλλες τρεις».
Πόσο δύσκολα ήταν οι πρώτες μέρες εκεί;
«Εγώ δεν μπορούσα να περπατήσω στην αρχή. Στις δύο-τρεις πρώτες εβδομάδες δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Ο προπονητής έλεγε πόσο κακό είμαι, οι αντίπαλοι με περνούσαν για πλάκα. Ήταν δύσκολο για εμένα αρκετά. Μετά από ένα μήνα άρχισα να ανεβαίνω και τον Απρίλιο, οι αμυντικοί είχαν τραυματιστεί και πίστευα ότι είχε έρθει η στιγμή να παίξω. Λέω στην οικογένεια μου να με βάλουν στην τηλεόραση και τους είχα ξεσηκώσει όλους. Μία μέρα πριν το παιχνίδι, πήρε τον χαφ και τον έβαλε στόπερ. Ήταν ο Κατσουράνης (γέλια) και δεν έπαιξα. Μετά είχαμε το ματς στο UEFA Cup και ταξιδέψαμε στο Παρίσι για το ματς με την Παρί Σεν Ζερμέν. Ήμουν στην αποστολή και μόνο από αυτό ήμουν χαρούμενος γιατί θα πήγαινα στην πόλη.
Είχα τρελαθεί με το γήπεδο και ανοίγω μία πόρτα και βλέπω τον Κατσουράνη να λέει στον γιατρό ότι πονούσε και δεν ήταν σίγουρο ότι θα παίξει. Έτσι έλεγα ότι θα είμαι στον πάγκο και χαιρόμουν. Στο μίτινγκ πριν το παιχνίδι μου το επιβεβαίωσαν. Βγήκα στο γήπεδο, οι κάμερες πάνω μας, φώτα παντού. Σαν παιδάκι ένιωθα. Κάνουμε το 1-0 και ο Λουιζάο τραυματίστηκε στο 30' νομίζω. Ο Φερνάντο Σάντος γύριζε προς τα πίσω στον πάγκο και κοιτούσε με τη γνωστή γκριμάτσα. Ξανακοιτούσε, ξανακοιτούσε. Και με σήκωσε για ζέσταμα. Λέω «εγώ;». Σηκώθηκα για προθέρμανση λες και πάω στα μαγαζιά βόλτα. Και άρχισε να φωνάζει (γέλια). Εν τέλει με έβαλε. Μπήκα στο παιχνίδι και στην πρώτη μπάλα έκανα λάθος και 1-1 η Παρί. Δεύτερη επαφή με την μπάλα, με περνάει ο αντίπαλος και 2-1. Μέσα σε τέσσερα λεπτά. Στο μυαλό μου είχα ότι θα με στείλουν πίσω στη Βραζιλία μετά το παιχνίδι.
Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο και απλά ξεφύσαγα. Σαν κέικ (γέλια). Κάποιοι με κοιτούσαν με έναν τρόπο σαν να ήθελαν να με σκοτώσουν και τότε ήρθε ο προπονητής και με ρώτησε αν ήθελα να με βγάλει έξω. Πήγα στο μπάνιο μόνος μου και έριξα παλμούς και είπα στον εαυτό μου ότι έχω την προσωπικότητα για να παίξω. Οπότε βγήκα στο δεύτερο ημίχρονο, ήμουν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου, παραλίγο να σκοράρω. Προς το τέλος, η μπάλα με βρήκε στο πρόσωπο από εκτέλεση φάουλ και παρότι ζαλιζόμουν ήθελα να μπω να τελειώσω το παιχνίδι. Ωστόσο δεν μπορούσα μετά να ταξιδέψω και έτσι έμεινα στο Παρίσι με τον γιατρό και τότε ήταν που είδα για πρώτη φορά τον Πύργο του Άιφελ (γέλια). Του το ζήτησα του γιατρού μετά το νοσοκομείο και πριν επιστρέψουμε στην Πορτογαλία.
Από εκείνο το ματς και μετά έπαιξα 12 συνεχόμενα παιχνίδια και έτσι η Μπενφίκα αποφάσισε να ανανεώσει το συμβόλαιο μου. Μου έκαναν 5 χρόνια συμβόλαιο με 5.000 ευρώ τον μήνα και η Πόρτο με κάλεσε και μου έδινε συμβόλαιο 100.000 ευρώ τον μήνα. Μόλις το είπα στους γονείς μου, ο πατέρας μου, μού είπε: "μην φτύνεις στο πιάτο που σου έδωσε να φας" και έτσι αποφάσισα να συνεχίσω στην Μπενφίκα».
Είχες και ένα σοβαρό τραυματισμό...
«Τον πρώτο μήνα όταν υπέγραψα την ανανέωση, είχα τον σοβαρό τραυματισμό στο πόδι. Έμεινα τρεις μήνες εκτός, επέστρεψε και τραυματίστηκα ξανά. Σε αυτή την περίοδο, ο πρόεδρος ήξερε ότι είχα αρνηθεί την Πόρτο αλλά δεν του το είχα πει. Ήρθε και μου είπε ότι κανείς παίκτης δεν του έχει φερθεί έτσι, οπότε θα είμαι σαν γιος του. Ήταν δίπλα μου σε όλα. Έμεινα για έναν χρόνο εκτός και μόλις επέστρεψα, οι στόπερ ήταν εξαιρετικοί, δεν γινόταν να βγουν. Οπότε έπιασα τον κόουτς και τον ρώτησα σε ποια θέση έχει πρόβλημα. Μου είπε ότι δεν έχει αριστερό μπακ. Του απάντησα "τώρα έχεις" και προπονήθηκα για να μάθω τη θέση. Έβλεπα τον Μαλντίνι κυρίως και μόλις επέστρεψα ήμουν ο καλύτερος αριστερός μπακ του πρωταθλήματος. Η ζωή κρύβει πολλές δυσκολίες αλλά πρέπει να βγαίνουμε πιο δυνατοί».
Πόσο δύσκολο ήταν για εσένα να μείνεις εκτός για τόσο καιρό;
«Στον πρώτο τραυματισμό ήταν σαν "εντάξει, θα επιστρέψω, θα περάσουν οι τρεις μήνες". Με πρόσεχαν, δεν οδηγούσα, ήταν ωραία. Τη δεύτερη φορά όμως, όταν έπαθα το ίδιο, οι δημοσιογράφοι έγραφαν ότι δεν θα επιστρέψω στο ίδιο επίπεδο και ότι δεν θα είμαι ο ίδιος και ότι μετά από δύο χειρουργεία δεν επιστρέφεις εύκολα ή και καθόλου. Όλα αυτά άρχισαν να μπαίνουν στο κεφάλι μου και να σκέφτομαι και θυμάμαι τη μητέρα μου να λέει "μην ακους τι λένε οι άλλοι, εσύ θα επιστρέψεις". Και έτσι επέστρεψα. Θυμάμαι σε μία συνέντευξη Τύπου, ένας δημοσιογράφος να με ρωτάει "πιστεύεις ότι θα είσαι στο ίδιο επίπεδο μετά από έναν τέτοιο τραυματισμό;" και η απάντηση μου ήταν: "δεν πιστεύω ότι θα επιστρέψω στο ίδιο επίπεδο. Θα είμαι ακόμα καλύτερος". Στην αρχή άρχισα να βγαίνω με τους φίλους για να ξεχάσω, οδηγούσα με το ένα πόδι αλλά μία μέρα το σκέφτηκα και κατάλαβα ότι δεν είναι ο σωστός δρόμος. Ήταν ευκαιρία για εμένα να εξερευνήσω τον εαυτό μου αλλά και το κλαμπ. Έμαθα πράγματα που δεν ήξερα πριν, μπήκα σε ένα mindset να γίνω επαγγελματίας. Οι δυσκολίες σε κάνουν καλύτερο».
«Ο γιατρός μου είπε πριν τον τελικό του Champions League: "Μαζί θα πεθάνουμε ή μαζί θα πανηγυρίσουμε"»
Είχες αγωνιστεί και κόντρα στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Πώς ήταν η ατμόσφαιρα;
«Σκόραρα ένα γκολ και έπαιξα κόντρα στον φίλο μου, τον Ντιόγο. Ήταν το πρώτο μου τέρμα στην Ευρώπη. Ήταν δύσκολο παιχνίδι, τρομερή ατμόσφαιρα και μπήκαν πολύ δυνατά από την αρχή. Με τον Ντιόγο ήταν πολύ ξεχωριστό ότι παίξαμε αντίπαλοι καθώς ήμασταν μαζί στα 10 μας. Παίζαμε μαζί. Τότε έπαιζε στράικερ και εγώ από πίσω του ως χαφ και ο καλύτερος σκόρερ ήμουν εγώ τότε (γέλια). Και από τότε, ξαναβρεθήκαμε πρώτη φορά σε εκείνο το παιχνίδι και ήταν αρκετά ξεχωριστό που ήμασταν αντίπαλοι»
Είχες στην ομάδα τον Κατσουράνη και τον Καραγκούνη κιόλας.
«Με τον Καραγκούνη έχουμε εξαιρετική σχέση. Όταν έπαιζα στην Τσέλσι και εκείνος στη Φούλαμ, με είχε καλέσει στο σπίτι του για φαγητό και δεν έχω φάει πουθενά αλλού περισσότερο από το σπίτι του. Ήμουν εγώ και ένας φίλος και η γυναίκα του μας έδινε συνεχώς φαγητό. Δεν μπορούσα να φάω περισσότερο πραγματικά. Ήταν τόσο φιλόξενοι και και τόσο ζεστοί άνθρωποι. Ο Κατσουράνης ήταν λίγο παραπάνω τρελός έχω να σου πω αλλά εξαιρετικός άνθρωπος και εκείνος με χιούμορ».
Ο Σάντος τι ρόλο έπαιξε στην καριέρα σου;
«Ο Φερνάντο Σάντος, είναι ένας προπονητής που αγαπώ και με βοήθησε πολύ. Τους πρώτους μήνες ήθελε να με σκοτώσει και μετά το πρώτο παιχνίδι με την Παρί, έχω μία ωραία ιστορία. Έπαιξα κόντρα στη Λεϊρία στο πρωτάθλημα το δεύτερο ματς μου και πριν το παιχνίδι με κάλεσε στο γραφείο του και μου έδινε οδηγίες και μου έριξε μία σφαλιάρα στο πρόσωπο. Και εκείνη τη στιγμή πήγα να αντιδράσω με νεύρα και μου κάνει: "τώρα είσαι έτοιμος". Και βγήκα με νεύρα στο γήπεδο και ήμουν ο καλύτερος. Στο επόμενο ματς, πάλι με φώναξε στο γραφείο και πήγε να το ξανακάνει και το απέφυγα. Και μου είπε "τώρα είσαι δύο φορές έτοιμος". Ο Σάντος έχει παίξει τρομερό ρόλο στην καριέρα μου. Για τους δύο Έλληνες υπήρχε μεγάλος σεβασμός γιατί τότε είχαν κατακτήσει το EURO του 2004. Ήταν υπέροχο που μοιράστηκα τα αποδυτήρια μαζί τους».
Όταν πήγες στην Premier League, κατάλαβες τη διαφορά επιπέδου;
«Εκείνη την περίοδο δεν ήμουν τόσο ώριμος για να καταλάβω αυτή τη διαφορά. Απλώς ήθελα να παίζω ποδόσφαιρο. Μετά κατάλαβα τη διαφορά του επιπέδου όσο ήμουν εκεί. Στην αρχή ήμουν ενθουσιασμένος και όταν μπήκα στα αποδυτήρια της Τσέλσι συνάντησα τόσα πολλά αστέρια και θυμάμαι το πρώτο μου γκολ ήταν κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ξεκίνησα τόσο καλά στην Αγγλία. Χάσαμε την Premier League την τελευταία αγωνιστική. Έμαθα πάρα πολλά από τους συμπαίκτες που είχα στην Τσέλσι. Εκεί ξεκίνησα να διαβάζω και να καταλαβαίνω τον τρόπο παιχνιδιού και την ανάλυση του αντιπάλου. Ξεκίνησα με το στυλ μου αλλά μου έμαθαν να παίζω από την άμυνα, το τρανζίσιον, όλα. Συνεργάστηκα με κορυφαίους προπονητές και απίθανα σταφ».
Από τη νύχτα που κατέκτησες το Champions League τι θυμάσαι;
«Πολλά πράγματα θυμάμαι. Το κυριότερο είναι ότι δεν ήμουν 100% έτοιμος να αγωνιστώ. Για την ακρίβεια ήμουν στο 50%. Είχα ένα σοβαρό τραυματισμό και γνώρισα έναν άνθρωπο με τον οποίο δούλευαν ο Εσιέν, ο Μαλουντά, ο Καλού. Αυτός μου είπε να δοκιμάσουμε να δούμε αν καταφέρουμε να προλάβω τον τελικό. Από τους πιο ωραίους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Πήγαμε μαζί στην Τσέλσι, έμενε σε ένα ξενοδοχείο, ένας τζέντλεμαν. Τρώγαμε κάθε μέρα το ίδιο φαγητό, δεν ξέραμε καλά αγγλικά στην αρχή και έτσι είχαμε δέσει. Του άρεσε η τζαζ και δημιουργήσαμε μία φιλία. Όταν ήρθε η στιγμή του τελικού και εκείνος γνώριζε τον τραυματισμό μου. Υπήρχε μεγάλη πίεση από όλους για να κερδίσουμε το τρόπαιο. Όλοι αυτό περίμεναν. Εγώ δεν ήμουν έτοιμος. Ξεκίνησα να κάνω δουλειά για να αντέχω τον πόνο, έκανα θεραπεία και παράλληλα ανέλυα τις κινήσεις του Γκόμεζ της Μπάγερν Μονάχου. Που κινείται και πώς να τον ακολουθώ. Την ημέρα του αγώνα, έτρωγα πρωινό με τον Φερνάντο Τόρες και πάω να σηκωθώ και με πόνεσε το πόδι. Μου είπε ότι δεν γίνεται να παίξω και του είπα ότι θα παίξω. Πριν το παιχνίδι μίλησα με τον γιατρό και εκείνος με πήρε μία αγκαλιά και μου είπε: "Ο Θεός να σε βοηθήσει, αν είναι να πεθάνεις, θα πεθάνουμε μαζί, αν πανηγυρίσεις, θα πανηγυρίσουμε μαζί". Βγήκα στο γήπεδο και με τη βοήθεια του Ντι Ματέο που με στήριζε πάρα πολύ σε όλο αυτό. Νωρίτερα είχα συναντήσει τον Αμπράμοβιτς στο ξενοδοχείο και με ρώτησε: «πώς είσαι;», του έλεγα μία χαρά. Μου λέει πώς θα έπαιζα και του λέω με την καρδιά και το μυαλό και νευρίαζε γιατί δεν ήθελε να χάσει άλλον τελικό. Και του ζητούσα να ηρεμήσει. Όλοι φοβόντουσαν αν θα βγω νωρίς από το ματς με τραυματισμό. Πονούσα πριν το ματς. Τελικά έπαιξα όλο το παιχνίδι, την παράταση, τα πέναλτι και κερδίσαμε τον τίτλο, ήταν οι γονείς μου, ο Ζούλιο, φίλοι από τα παιδικά μου χρόνια και στο τέλος αγκαλιαστήκαμε με τον γιατρό. Ρίσκαρε τη δουλειά του σε εμένα. Με αυτή την απόφαση. Τώρα το καταλαβαίνω. Έβαλε τη θέση του σε δύσκολη θέση για να παίξω εγώ. Αποκόμισα πάρα πολλά πράγματα. Όλα αυτά τα μικρά κομμάτια είναι που θυμάμαι από την κατάκτηση του Champions League. Δεν είναι μόνο ο τίτλος αλλά και πώς έφτασες μέχρι εκεί. Τι συνέβη και το background»
Συνεργάστηκε και με τον Ράφα Μπενίτεθ. Πως είναι σαν προπονητής;
«Φανταστικός άνθρωπος και φανταστικός προπονητής. Ήρθε σε δύσκολη περίοδο με πολλά νέα παιδιά. Δεν είναι εύκολο για κανέναν προπονητή να βρεθεί σε μία τέτοια θέση και φτάσαμε να πανηγυρίζουμε το Europa League όταν νικήσαμε στον τελικό την Μπενφίκα. Πολλή δύσκολη νύχτα για εμένα. Δεν ήταν εύκολο να παίζω απέναντι στην Μπενφίκα ειδικά σε ευρωπαϊκό τελικό. Ακόμα και σήμερα έχω ως όνειρο να πανηγυρίσω ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο με την Μπενφίκα. Ίσως ως προπονητής στο μέλλον, θα δούμε (γέλια). Ο Ράφα ήταν υπέροχος, μου μιλούσε συνέχεια, εξέλιξα το ποδόσφαιρο μου μαζί του και όταν έφυγε από την Τσέλσι, συνεχίσαμε να μιλάμε. Είμαι ευλογημένος που υπήρξα μαζί του σε μία ποδοσφαιρική ομάδα. Ξέρει τι πρέπει να τρώει ένας ποδοσφαιριστής, πόσο να κοιμάται. Τα πάντα».
Ο Μουρίνιο;
«Είναι ένας τρελός άνθρωπος όπως όλοι γνωρίζουμε (γέλια). Έχει τη φιλοσοφία του, το μεντάλιτι και ξέρει πώς να μιλήσει στον καθένα. Πάντα είχε ενδιαφέρον όταν δουλεύαμε παρέα και μαζί φτάσαμε κοντά στο Champions League αλλά αποκλειστήκαμε στα ημιτελικά. Έμαθα πάρα πολλά από εκείνον γιατί είναι μεγάλος προπονητής και φαίνεται από την πορεία του μέχρι σήμερα. Ξέρει πότε να κάνει τι».
«Είχα μιλήσει με τον κ. Μαρινάκη για να έρθω στον Ολυμπιακό, έκλαιγα όταν είδα τον Ροντινέι με το Conference League»
Μετά έρχεται η μεταγραφή στην Παρί. Κατέκτησες τα πάντα στη Γαλλία αλλά δεν έφτασες στο Champions League. Γιατί συνεβη αυτο θεωρείς;
«Είχαμε όντως μία εντυπωσιακή ομάδα με την Παρί. Κέρδισα εννιά τίτλους σε οκτώ χρόνια, όλους στη Γαλλία. Δεν είναι όμως ποτέ εύκολο να κερδίσεις το Champions League και χάσαμε από ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα και η Μάντσεστερ Σίτι. Το ποδόσφαιρο είναι έτσι».
Συνεργάστηκες με κορυφαίους ποδοσφαιριστές, μεταξύ αυτών και ο Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς. Ποιος είναι πίσω από την πόρτα των αποδυτηρίων;
«Ο Ζλάταν είναι ένας από τους ευκολότερους παίκτες για να συνεργαστείς γιατί είναι απίστευτος επαγγελματίας εντός και εκτός γηπέδων. Δίνει τον καλύτερο του εαυτό. Δεν υπάρχει μέρα που να μην θέλει να νικήσει ή να μην δώσει το 100% στην προπόνηση. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι με τέτοιους παίκτες γύρω σου».
Είχες παίξει κόντρα στον Ολυμπιακό αρκετές φορές όπως και με την Παρί. Πώς ήταν να αγωνίζεσαι σε μία έδρα σαν το Καραϊσκάκης;
«Ήταν πραγματικά υπέροχο. Ήμουν έτοιμος να υπογράψω στον Ολυμπιακό αλλά ο κ. Μαρινάκης δεν ήθελε (γέλια). Είναι πραγματικά υπέροχο στάδιο, οι παίκτες να λατρεύουν να παίζουν σε γήπεδα με την ατμόσφαιρα που έχει το Καραϊσκάκης, ξέρω πολλά από το κλαμπ ειδικά από τη στιγμή που πήγε ο Σωκράτης ή ο Ροντινέι επειδή είναι πολύ καλός μου φίλος και ξέρω και τον κ. Μαρινάκη που ξέρω πόσο πάθος και αγάπη έχει για τον Ολυμπιακό. Και φυσικά παίκτες όπως ο Ριβάλντο που έχουν αγωνιστεί εκεί. Όλοι ξέρουν τον Ολυμπιακό και την ατμόσφαιρα που έχει αυτό το γήπεδο. Είμαι τυχερός που έχω παίξει σε αυτό το γήπεδο»
Είχες πότε πρόταση να έρθεις στην Ελλάδα;
«Δεν είχα ποτέ πρόταση από ελληνική ομάδα. Είχα απλώς μιλήσει με τον κ. Μαρινάκη για να έρθω στον Ολυμπιακό αλλά δεν δούλεψε γιατί ήμουν στη Βραζιλία στη Φλαμένγκο και ήμουν χαρούμενος εκεί εκείνη τη περίοδο».
Είπες για τον Ροντινέι. Ποια είναι η σχέση σας;
«Είναι σαν τον μικρό μου αδερφό. Ο Ρόντι ξέρει πόσο τον αγαπάω και την πρώτη φορά που τον γνώρισα στη Φλαμένγκο, τον ρώτησα γιατί δεν παίζει και εκείνος που έλεγε δικαιολογίες αλλά εγώ του απάντησα ότι δεν παίζει λόγω του εαυτού του. Με το ταλέντο που έβλεπα, του έλεγα ότι φταίει εκείνος. Αρχίσαμε μαζί να μιλάμε, τρόπο σκέψης, προπονήσεις και είδαμε σε τι εξελίχθηκε. Είμαι περήφανος για εκείνον και απέδειξε την αξία του σε άτομα που δεν πίστευαν σε εκείνον. Δεν θα ξεχάσω τη στιγμή που ήμουν στον καναπέ και είδα στην τηλεόραση την κατάκτηση του Conference League με τον Ολυμπιακό και καθόμουν και έκλαιγα μόνος μου για εκείνον. Όταν δεν σε πιστεύουν και μετά τη δουλειά που ρίξαμε μαζί, είναι υπέροχο στο τέλος της μέρας να τον βλέπω σε αυτό το επίπεδο».
Επιστρέφουμε σε εσένα και μετά την Παρί επέστρεψες στην Αγγλία για την Τσέλσι και στη συνέχεια πήγες στην Άρσεναλ. Πόσο εύκολη ή δύσκολη ήταν αυτή η μετάβαση από τη μία ομάδα του Λονδίνου στην άλλη;
«Νικήσαμε την Premier League, ένα τρομερό συναίσθημα και γενικά ήμουν πραγματικά χαρούμενος στην Τσέλσι. Ωστόσο κάποια στιγμή ένιωσα ότι πλέον ένιωθα πολύ άνετα στην ομάδα και εγώ δεν είμαι τέτοιος χαρακτήρας. Είχα συμβόλαιο για δύο χρόνια και ήμουν σε ένα μουντ ότι και να μην ταιριάξω με τη φιλοσοφία κάποιου προπονητή, είμαι εντάξει, είμαι ασφαλής. Δεν μου άρεσε όμως, ποτέ δεν ήμουν έτσι. Μόλις κατάλαβα ότι πρέπει να κάνω το επόμενο βήμα. Κάτι διαφορετικό. Δεν είναι εύκολο να πηγαίνεις από την Τσέλσι στην Άρσεναλ και ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει τι κρύβει από πίσω μία απόφαση για εσένα ή την οικογένεια σου. Το έκανα όμως γιατί ήθελα να δω ένα διαφορετικό κλαμπ, να ζήσω κάτι διαφορετικό γενικά. Στο τέλος, θεωρώ ότι ήταν εξαιρετική επιλογή γιατί γνώρισα έναν εντυπωσιακό κόουτς όπως ο Αρτέτα ή ο Έμερι. Είδα από την αρχή τη νέα γενιά και εξελίχθηκε σε αυτό που βλέπουμε σήμερα. Έμαθα πολλά και αυτό είναι το σημαντικό».
Στην Άρσεναλ είχες δημιουργήσει δίδυμο στο κέντρο της άμυνας με τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο.
«Απίστευτος άνθρωπος και τόσο αστείος. Είναι τρελός πραγματικά. Του αρέσει να μιλάει, να ρωτάει διάφορα πράγματα. Ήταν υπέροχο να δουλεύω μαζί του. Μου έλεγε ότι θα παίξουμε στον Ολυμπιακό μία μέρα μαζί. Έχουμε πάρα πολλές αστείες ιστορίες. Θυμάμαι ότι ήμασταν εγώ ο Σάκα και εκείνος πολλές φορές και εκείνος δεν σταματούσε να μας μιλάει και ο Σάκα ήθελε να φύγει και δεν μπορούσε. Ο Πάπα ήταν τόσο φιλικός άνθρωπος. Ήθελε να καθόμαστε να μιλάμε, να συζητάμε. Ήταν υπέροχος άνθρωπος».
Σου έμαθε ελληνικά;
«Έμαθα αλλά από εκείνον μόνο κακές λέξεις (γέλια). Από την Μπενφίκα και τον Σωκράτη έμαθα μόνο τις κακές (γέλια)».
«Δεν έχω σταματήσει να σκέφτομαι τι έγινε στο Μουντιάλ του 2014, έχω καταλήξει τι έφταιξε»
Μετά έρχεται ο επαναπατρισμός για τη Φλαμένγκο και η επιστροφή στην Ευρώπη για χάρη της Πάφου. Γιατί πήρες την απόφαση να γυρίσεις στη χώρα σου αρχικά;
«Οι οπαδοί της Φλαμένγκο δεν θα είναι χαρούμενοι που δεν θα μιλήσουμε για την ομάδα (γέλια). Αστειεύομαι φυσικά. Πήγα στη Βραζιλία λόγω της πανδημίας γιατί φοβήθηκα για την οικογένεια μου και ήταν μία περίοδος που άρχισα να σκέφτομαι τελείως διαφορετικά για τη ζωή μου και πώς περνάω τον χρόνο μου και φοβήθηκα μην χάσω τους γονείς μου ή τους φίλους μου. Οπότε για αυτό αποφάσισα απλά να γυρίσω στη Βραζιλία. Πριν δεν το σκεφτόμουν καν αλλά το αποφάσισα και ήταν από τις καλύτερες περιόδους της ζωής μου γιατί οι φίλοι και η οικογένεια μου μπορούσαν να με βλέπουν συνεχώς».
Τι σε οδήγησε να έρθεις στην Κύπρο;
«Ήξερα για το project πριν από κάποια χρόνια και ο πρόεδρος μου είχε πει ότι αν ποτέ θελήσω να παίξω εκεί ή να τελειώσω την καριέρα μου ή να κάνω τα πρώτα μου βήματα ως προπονητής, να έρθω. Μετά από 1,5 χρόνο πραγματικά δεν μετανιώνω καθόλου που αποφάσισα να έρθω. Είναι υπέροχα εδώ. Μου αρέσει η πόλη, μαθαίνω ελληνικά, είναι υπέροχο μέρος, λατρεύω να παίζω και το κορμί μου αντέχει σε αυτό το επίπεδο. Είμαι ο πρώτος που φτάνει και ο τελευταίος που φεύγει, κάνουμε πλάκα με τα παιδιά. Προσπαθώ να μοιράσω την εμπειρία μου και τη χαρά μου για το άθλημα στους ανθρώπους που δουλεύουν στην ομάδα. Είναι το feeling ότι είμαι στο καλύτερο μέρος».
Φυσικά, δεν μπορώ να μην σταθώ στο κομμάτι της Βραζιλίας και συγκεκριμένα στο Μουντιάλ του 2014. Τι θυμάσαι από τότε και τι πιστεύεις ότι πήγε τόσο στραβά στην ήττα από τους Γερμανούς;
«Αν αγαπάς τη Βραζιλία και το ποδόσφαιρο στεναχωριέσαι με αυτό που έγινε το 2014. Μετά από τόσα χρόνια ακόμα το σκέφτομαι αυτό το παιχνίδι και προσπαθώ να καταλάβω τι πήγε λάθος. Αυτό που έχω καταλάβει, είναι ότι δεν είχαμε προετοιμαστεί για να χάσουμε. Δεν είχαμε πέσει σε κανένα παιχνίδι τότε με δύο γκολ διαφορά από τον αντίπαλο. Δεν ξέραμε πώς να αντιδράσουμε. Δεν είχαμε προετοιμαστεί για κάτι τέτοιο, δεν ξέραμε τι πρέπει να κάνουμε για να αντιδράσουμε. Αν είχαμε μία ομάδα σαν τη Λεβερκούζεν του Τσάμπι Αλόνσο, που βρέθηκε τόσες φορές πίσω στο σκορ και έκανε άλλες τόσες ανατροπές στα τελευταία λεπτά, θα ήταν διαφορετικό. Είχαν προετοιμαστεί και σκέφτονταν ότι μπορεί να συμβεί και αυτό το ενδεχόμενο. Εμείς δεν είχαμε συνηθίσει κάτι τέτοιο. Είχαμε τρομερή ομάδα σε εκείνο το Μουντιάλ. Είχαμε νικήσει την καλύτερη Ισπανία στο Διηπειρωτικό και είχαμε τρομερή ποιότητα. Αυτό το μπλακ-άουτ ήταν από το γεγονός ότι πονούσαμε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Λέγαμε "και τώρα τι να κάνουμε;". Αυτό το ματς με στενοχωρεί πάρα πολύ και εδώ και πολλά χρόνια. Μακάρι να είχαμε τερματίσει διαφορετικά από αυτή τη διοργάνωση. Μόνο να μάθουμε μπορούσαμε από αυτό το παιχνίδι. Ήταν η μοναδική φορά που φτάσαμε στα ημιτελικά τα τελευταία χρόνια, είχαμε πολύ καλούς παίκτες, έναν πολύ καλό προπονητή αλλά δεν έγινε».
Μετά το ποδόσφαιρο τι ακολουθεί για σένα;
«Θέλω να γίνω προπονητής. Πιστεύω ότι θα γίνω. Έχω ήδη έναν παίκτη (έδειχνε τον βιντεογράφο της Πάφου, Άντρι). Μου αρέσει να βοηθάω τους ανθρώπους να πετυχαίνουν τα όνειρα τους. Δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο. Οπότε για αυτό θέλω να γίνω και προπονητής. Να μεταφέρω το πάθος μου και στους άλλους και ήδη διαβάζω πολύ για να ξέρω τον τρόπο να το κάνω. Δεν είναι τακτική αλλά και ο ανθρώπινος παράγοντας».
Έχει λάβει κομμάτια από κάθε προπονητή που έχεις συνεργαστεί;
«Παίρνω κομμάτι από τον κάθε προπονητή που έχω συνεργαστεί αλλά έχω το δικό μου τρόπο και θα προσπαθήσω να ταιριάξω αυτά τα κομμάτια με τον δικό μου χαρακτήρα και τη φιλοσοφία».
Αν γυρνούσες τον χρόνο πίσω, θα άλλαζες κάτι;
«Υπάρχει κάτι. Ήταν να υπογράψω στην Μπαρτσελόνα και ευχόμουν να μπορούσα να πάω γιατί ήταν ο Γκουαρντιόλα και μου άρεσε πολύ ο τρόπος που έπαιζε. Θα ήταν ωραίο να πήγαινα. Μόνο αυτό θα άλλαζα αλλά δεν το μετανιώνω που δεν έγινε η μεταγραφή».
Ο δυσκολότερος επιθετικός που έχεις αντιμετωπίσει;
«Μέσι».
Γιατί;
«Πάτα στο youtube και θα καταλάβεις. Δεν χρειάζεται να σου πω ποιος είναι ο Λιονέλ Μέσι. Είναι απίστευτο που στην ηλικία συνεχίζει να παίζει σε αυτό το επίπεδο. Ο Μέσι είναι ο Μέσι».
Τι είναι το διαφορετικό που εντόπισες σε εκείνον;
«Στο μυαλό του δίνει δύο πληροφορίες σε ένα δευτερόλεπτο. Είναι απίστευτο. Ο άνθρωπος λαμβάνει μία πληροφορίες το δευτερόλεπτο μέσα από τα μάτια. Ο Μέσι παίρνει δύο. Είναι απίστευτο. Αυτός είναι ο Μέσι».
Νταβίντ, τι είναι το ποδόσφαιρο για εσένα;
«Το ποδόσφαιρο είναι αγάπη. Είναι κάτι που αλλάζει ζωές. Μέσα, έξω από το ποδόσφαιρο, όσοι βλέπουν ποδόσφαιρο, όσοι δουλεύουν για το ποδόσφαιρο».
Πιστεύεις ότι άλλαξε και τη δική σου ζωή;
«Εννοείται. Όχι μόνο τη δική μου αλλά και της οικογένειας μου, των φίλων μου».
Ποιος θα ήταν ο Νταβίντ Λουίζ χωρίς το ποδόσφαιρο;
«Δεν το έχω σκεφτεί. Έχω πάθος για το ποδόσφαιρο γιατί γεννήθηκα σε αυτό. Δεν γινόταν να μην κολλήσω. Είναι σαν να γεννιέσαι κοντά σε θάλασσα. Πώς γίνεται να μην γίνει μέρος της ζωής σου; Αν δεν είχα γίνει ποδοσφαιριστής, ίσως να ήμουν καθηγητής μαθηματικών επειδή ήταν η μητέρα μου και μου άρεσε και εμένα. Δεν ξέρω. Το ποδόσφαιρο είναι η ζωή μου. Δεν έχει σημασία ποια είναι τα συναισθήματα. Πάντα έχω τον Θεό και την οικογένεια μου δίπλα μου και δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από την αγάπη τους».