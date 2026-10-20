NBA, Where amazing happens: Το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη αρχίζει και το Gazzetta σας το παρουσιάζει
Γράφουν οι: Νίκος Καρφής, Ευτυχία Οικονομίδου, Γιάννης Πάλλας, Γιώργος Κούβαρης, Παναγιώτης Ραμαντάνης, Θοδωρής Σανιδάς, Παναγιώτης Αρταβάνης και Γιώργος Σακελλάρης.
Design: Χρήστος Ζωίδης, Κώστας Συνατσάκης, Ευαγγελία Λώλου
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Το NBA δεν αλλάζει απλώς σεζόν (2026-2027), αλλάζει εποχή, πρόσωπα και ισορροπίες. Και στο επίκεντρο αυτής της νέας πραγματικότητας βρίσκεται ένας δικός μας άνθρωπος, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο!
Μετά από 13 χρόνια στο Μιλγουόκι, από το παιδί που έφτασε στο NBA γεμάτο όνειρα μέχρι τον ηγέτη που οδήγησε τους Μπακς στην κορυφή το 2021, ο «Greek Freak» αποχαιρετά την ομάδα με την οποία ταυτίστηκε όσο λίγοι σούπερ σταρ στην ιστορία της λίγκας. Η μετακόμιση στο Μαϊάμι δεν είναι απλώς μια αλλαγή φανέλας. Είναι μια κίνηση φιλοδοξίας και μια απόφαση που βάζει ξανά τον τίτλο του πρωταθλητή στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ στο επίκεντρο.
Στους Χιτ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συναντά τον Μπαμ Αντεμπάγιο και δημιουργούν το πιο εκρηκτικό δίδυμο στη λίγκα, εκτοξεύοντας το «Heat Culture» σε νέα επίπεδα. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν το Μαϊάμι μπορεί να μετατρέψει αυτή τη συνύπαρξη σε μια πραγματική ομάδα πρωταθλητισμού. Γιατί ο Γιάννης δεν πήγε στη Φλόριντα για να ξεκινήσει απλώς μια καινούργια περιπέτεια, αλλά για να διεκδικήσει ξανά την κορυφή!
Την ίδια στιγμή, ο Νίκολα Γιόκιτς παραμένει το μπασκετικό μυαλό που μπορεί να αλλάξει μια σειρά playoffs με μια πάσα, μια απόφαση, μια στιγμή ιδιοφυΐας. Ο Λούκα Ντόντσιτς εξακολουθεί να κουβαλά τις προσδοκίες μιας ολόκληρης ομάδας στις πλάτες του, με το παιχνίδι του να συνδυάζει δημιουργία και εκτελεστική δεινότητα. Και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, αφήνοντας πίσω του τους Λέικερς και το Λος Άντζελες, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη Φιλαδέλφεια με τους Σίξερς, αποδεικνύοντας πως ακόμη και στα 41 του η επιθυμία για έναν ακόμη τίτλο παραμένει ζωντανή.
Η νέα σεζόν ξεκινά, λοιπόν, με μετακινήσεις που αλλάζουν τις ισορροπίες και με αστέρες που αναζητούν τον δικό τους δρόμο προς την ιστορία. Όμως, για το ελληνικό κοινό, το βλέμμα έχει έναν ξεκάθαρο προορισμό, το Μαϊάμι.
Εκεί όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να γράψει χρυσές σελίδες και μακριά από το Μιλγουόκι. Εκεί όπου μια νέα συμμαχία με τον Αντεμπάγιο φιλοδοξεί να βάλει... φωτιά στην Ανατολή. Και εκεί όπου το όνειρο ενός ακόμη δαχτυλιδιού αποκτά ξανά «σάρκα και οστά».
Το NBA 2026-27 αρχίζει με μια μεγάλη υπόσχεση πως τίποτα δεν είναι πια δεδομένο και ο «Greek Freak» είναι έτοιμος να αλλάξει ξανά το παιχνίδι.
Το πρωτάθλημα ξεκινά, οι ισορροπίες έχουν ανατραπεί και ο χάρτης του NBA μοιάζει να σχεδιάστηκε ξανά από το μηδέν!
Ο Γιάννης νιώθει... ζωντανός στην κουλτούρα των Χιτ
Η νέα σεζόν θα βρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι. Ο Έλληνας σταρ κουβάλησε για χρόνια έναν ολόκληρο οργανισμό όπως οι Μπακς, αλλά έπρεπε να ανοίξει τα φτερά του γιατί είναι ένας παίκτης γεννημένος να διεκδικεί τίτλος και στο Μιλγουόκι δεν συνέβαινε αυτό τα προηγούμενα χρόνια.
Οι Χιτ είναι ένας σπουδαίος οργανισμός που έχει δομηθεί με υπέροχο τρόπο από τον Godfather και κουμανταδόρο, θρύλο του ΝΒΑ, Πάτ Ράιλι αλλά και από ενας εκ των κορυφαίων προπονητών στην ιστορία της λίγκας, τον Έρικ Σποέλστρα.
Η περίφημη Heat Culture ήδη έχει αρχήσει να μπαίνει στην καθημερινότητα του Γιάννη. Είναι ένα σύστημα που έχει καλλιεργηθεί προσεκτικά κατά τη διάρκεια δεκαετιών. Δεν προορίζεται για τις καλές ή τις κακές στιγμές - είναι μέρος της καθημερινής ζωής μέσα στον οργανισμό. Και ξεκινά από την κορυφή με τον πρόεδρο της ομάδας, Πατ Ράιλι.
Η διατήρηση της επιτυχίας είναι εξαιρετικά δύσκολη σε αυτό το πρωτάθλημα, κι όμως ο Ράιλι το έχει καταφέρει για περισσότερο από μισό αιώνα. Έχει κερδίσει σε κάθε επίπεδο και σχεδόν σε κάθε ρόλο που έχει εργαστεί, κερδίζοντας πρωταθλήματα ως παίκτης, βοηθός προπονητή, προπονητής και στέλεχος. Με απλά λόγια, η προσέγγισή του στο μπάσκετ κερδίζει τρόπαια.
Ο Ράιλι έχει πλάσει σπουδαίους παίκτες! Ο Γουέιντ έκανε παπάδες στους τελικούς και οι Χιτ επέστρεψαν από το 2-0 κόντρα στους Μάβερικς για να πανηγυρισουν τον τίτλο. Λίγα χρόνια μετά έπεισε τους ΛεΜπρόν Τζέιμς και Κρις Μπος να έρθουν στο Μαϊάμι και να φτιάξουν μια απίθανη τριάδα μαζί με τον Ντουέιν Γουέιντ, κατακτώντας δύο σερί τίτλους.
«Όταν συνάντησα τον Πατ στη free agency χρησιμοποίησε όλα τα κόλπα για να με πάρει στο Μαϊάμι. Πριν τελειώσει η συνάντηση μας, είπε να κάνει και ένα τελευταίο κόλπο. Έβγαλε από την τσάντα του όλα τα δαχτυλίδια που έχει κατακτήσει και τα άπλωσε στο τραπέζι. Διάλεξε ένα από αυτά με κοίταξε στα μάτια και είπε: "Θα μου το δώσεις πίσω όταν κερδίσουμε ένα παρέα"», είχε πει ο Μπος για τον Ράιλι.
Ο Γιάννης φέρνει έναν αέρα αλλαγής στο Μαϊάμι. Οι Χιτ τα τελευταία χρόνια έπαιξαν δύο φορές σε τελικούς κόντρα σε όλα τα προγνωστικά με μπροστάρη τον Μπάτλερ και τον Αντεμπάγιο να σιγοντάρει.
Πλέον στο Μαϊάμι ο Γιάννης θα έχει τον Αντεμπάγιο στη ρακέτα. Ίσως το κορυφαίο δίδυμο ψηλών στη λίγκα. Brothers of destruction όπως είχε αναφέρει και το ΕSPN.
Γιάννης και Αντεμπάγιο ετοιμάζονται να κάνουν πάταγο σε μια ομάδα που ξέρει τον τρόπο. Από το 2006 μέχρι σήμερα, υπάρχουν περίοδοι που οι Χιτ εμφανίζεται δυναμικά στο προσκήνιο και διεκδικούν τον τίτλο. Φέτος θα έχουν ξανά την ευκαιρία τους, με τον Γιάννη ηγέτη. Ο Greek Freak είναι για πολύ παραπάνω από ένα πρωτάθλημα. Αξίζει πολλά περισσότερα και η Heat Culture του άναψε πάλι τη σπίθα.
Ο Έλληνας... οδοστρωτήρας της ρακέτας έφυγε από την comfort zone του Μιλγουόκι και αναλαμβάνει ευθύνες σε έναν οργανισμό που αναζητά την κορυφή. Οι Χιτ λατρεύουν τον ανταγωνισμό, όπως και ο Γιάννης. Και σε αυτό ταιριάζουν.
Οι Μπακς δεν μπόρεσε να προσφέρουν στον Γιάννη μια ανταγωνιστική ομάδα για να διεκδικήσει τίτλο τα τελευταία 3-4 χρόνια, αλλά στους Χιτ ο Αντετοκούνμπο θα βρει και πάλι την... τρέλα για νίκες, θέλοντας να βάλει άλλη μια χρυσή σελίδα στην κληρονομιά που άφησε ο Γουέιντ, ο ΛεΜπρόν και ο Μπος.
Για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια οι Χιτ συγκαταλέγονται στα φαβορί της Ανατολής και ο Έλληνας σταρ έχει την αποκλειστική ευθύνη για αυτό. Το Μαϊάμι είναι ξανά στις επάλξεις.
Ο ρέκορντμαν ΛεΜπρόν Τζέιμς και η ευκαιρία των Σίξερς
Ο ρέκορντμαν, ΛεΜπρόν Τζέιμς, ετοιμάζεται για την 23η του σεζόν στον μαγικό κόσμο του NBA και η φετινή αγωνιστική περίοδος θα τον βρει με τη φανέλα των Φιλαδέλφεια 76ers. Μετά από 8 σεζόν στους Λέικερς, ο «Βασιλιάς» το καλοκαίρι αποφάσισε να πάρει την τέταρτη «decision» της μεγαλειώδους καριέρας του, με φόντο το πέμπτο δαχτυλίδι.
Ο ΛεΜπρόν πήγε στη Φιλαδέλφεια για να εκτοξεύσει ένα πολύ ποιοτικό υλικό με άπειρες δυνατότητες και ταλέντο και στις δύο πλευρές του παρκέ αλλά κυρίως... δίψα για το πολυπόθητο πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1983. Οι συστάσεις για τις αγωνιστικές δεξιότητες είναι... περιττές, αφού είναι ένας τεράστιος αθλητής, που μπορεί να κάνει τα πάντα στο παρκέ αλλά κυρίως να δώσει εμπειρία και πνεύμα νικητή σε ένα αξιόλογο σύνολο.
Ο 42χρονος σταρ θα έχει δίπλα του ως starters, τέσσερις... σωματοφύλακες, που μαζί τους μπορεί να φτάσει στην κορυφή, με την προϋπόθεση πως θα γίνουν ομάδα.
Ταϊρίς Μάξι
Ο 26χρονος γκαρντ είναι από τους κομβικότερους παίκτες των Σίξερς. Βρίσκεται στο ηλικιακό του «prime», το 2024 αναδείχθηκε ο πιο βελτιωμένος παίκτης της λίγκας, είναι δύο φορές All-Star και προέρχεται από καταπληκτική σεζόν με 28.3 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 6.6 ασίστ μ.ό. Είναι εξαιρετικός τόσο από κοντινή όσο και από μακρινή απόσταση και ξέρει καλά τον οργανισμό, αφού ετοιμάζεται για την έβδομη σεζόν του στη Φιλαδέλφεια.
Βι Τζέι Έτζκομπ
O 22χρονος γκαρντ ήταν η αποκάλυψη των περσινών Σίξερς. Ως rookie έκανε καταπληκτική χρονιά με 16.0 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ κατά μ.ό. Είναι φέρελπις, εκρηκτικός, αθλητικός και μπορεί να ανοίξει το γήπεδο με την επιθετική του δεινότητα. Φέτος, αναμένεται να έχει ακόμα πιο αναβαθμισμένο ρόλο και η Φιλαδέλφεια «ποντάρει» πολλά σε αυτόν.
Τζέιλεν Μπράουν
Μια από τις πιο ηχηρές κινήσεις του φετινού καλοκαιριού στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ήταν η μετακίνηση του Τζέιλεν Μπράουν από τη Βοστώνη (ανταλλαγή με τον Πολ Τζόρτζ) στη Φιλαδέλφεια, ύστερα από 10 σεζόν στους Σέλτικς. Πρόκειται για έναν από τους καλύτερους two-way παίκτες της λίγκας, με εμπειρία πρωταθλητισμού, δύναμη, σκληράδα και ηγετικά χαρακτηριστικά. Πέντε φορές All-Star, πρωταθλητής του 2024 και MVP των τελικών της Ανατολής και του NBA συνολικά, εκείνη τη σεζόν. Την περσινή χρονιά, είχε 28.7 πόντους, 6.9 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ.
Τζοέλ Εμπίντ
Η σημαία του franchise την τελευταία δεκαετία και ο άνθρωπος που θα πλαισιώσει τους «Big-3» της ομάδας μαζί με τον «Βασιλιά» και τον Μπράουν. Θέλει όσο λίγοι το δαχτυλίδι με τη Φιλαδέλφεια και θα είναι το σημείο αναφοράς στη ρακέτα της ομάδας. Προέρχεται από σεζόν που ταλαιπωρήθηκε αρκετά, ωστόσο σε 38 αγώνες κατέγραψε 26.9 πόντους, 7.7 ριμπάουντ και 3.9 ασίστ.
Νίκολα Γιόκιτς
Ο τρεις φορές MVP του NBA συνδυάζει σκορ, ριμπάουντ και ασίστ σε επίπεδο που ελάχιστοι παίκτες στην ιστορία του πρωταθλήματος έχουν προσεγγίσει και δικαιώς αποτελεί τον σύγχρονο «Mr. Tripple-double». Κάθε Σεπτέμβρη αφήνει τα άλογά του στο Σόμπορ της Σερβίας και αποφασίζει να κάνει το μπάσκετ να φαίνεται... ευκολάκι παίρνοντας από το χέρι τους Ντένβερ Νάγκετς και μετατρέποντάς τους σε contenders.
Λούκα Ντόντσιτς
Ξεκίνησε επαγγελματικά στα 13 στη Ρεάλ, σάρωσε τη Euroleague στα 19 και πήγε στο ΝΒΑ με στόχο να γίνει το πρόσωπο της λίγκας και ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς. Μετά το... φιάσκο του χειρισμού των Μάβερικς υπέγραψε με το κορυφαίο franchise, τους Λέικερς και τώρα καλείται να τραβήξει το... κουπί χωρίς τον ΛεΜπρόν Τζέιμς στο πλευρό του με στόχο φυσικά το πρωτάθλημα και το βραβείο MVP.
Γιάννης Αντετοκούνμπο
Το δικό μας παιδί από τα Σεπόλια που έχει κυριαρχήσει στο NBA, πήρε την απόφαση να αφήσει τους Μιλγουόκι Μπακς με τους οποίους συνέδεσε όλη την πορεία του στο κορυφαίο πρωτάθλημα. Πλέον ο «Greek Freak» είναι ο πρωταγωνιστής των Μαϊάμι Χιτ και επιδιώκει το δεύτερο του δαχτυλίδι ως σημείο αναφοράς άλλης ομάδας πια.
Βίκτορ Γουεμπανιάμα
Το μεγαλύτερο prospect μετά τον Λεμπρόν. Οι Σπερς έκαναν τα πάντα για να τον πάρουν στο Νο1 του Draft το 2023 και τα «σπιρούνια» έχουν χτίσει γύρω του ένα ανταγωνιστικό σύνολο για να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Ωστόσο, ο Γάλλος σούπερσταρ δεν είναι ένας απλός παίκτης, καθώς εξασκήθηκε στο kung fu και στον Chan διαλογισμό και έχει επισκεφθεί και τη NASA.
Λάουρι Μάρκανεν
Έκανε τη στρατιωτική του θητεία στην Φινλανδία το καλοκαίρι του 2023 ως εύζωνας/κομάντο, ενώ ήταν ήδη All-Star. Παράλληλα, η Γιούτα τον έκανε το κεντρικό πρόσωπο του rebuild της, προσφέροντάς του πενταετές ηγεμονικό συμβόλαιο. Ο «Finnisher» του NBA είναι ο ηγέτης της Εθνικής Φινλανδίας, ενώ στους Τζαζ η δική του επιθετική παραγωγή αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς σε μια ομάδα που αναζητά την αγωνιστική της ταυτότητα.
Ντομάντας Σαμπόνις
Γιος του θρυλικού Άρβιντας, γεννημένος στο Πόρτλαντ. Μετακόμισε από την Ιντιάνα στο Σακραμέντο μέσω ανταλλαγής που αμφισβητήθηκε, αλλά άλλαξε την ιστορία των Κινγκς σπάζοντας κατάρα 16 ετών χωρίς playoffs. Η ικανότητά του να δημιουργεί για τους περιφερειακούς είναι εξίσου σημαντική με την εκτέλεσή του, καθώς μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο εκκίνησης μιας επίθεσης με αριθμούς μόνιμα double-double.
Αλπερέν Σενγκούν
Μεγάλωσε στην Κερασούντα της Τουρκίας με είδωλο τον Πάου Γκασόλ. Πριν από κάθε βολή ψιθυρίζει στην μπάλα ένα δικό του «ξόρκι». Οι Ρόκετς τον επέλεξαν στο Νο16 μετά από trade με την Οκλαχόμα, και πλέον θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ψηλούς στο NBA. Παράλληλα, είναι ο ηγέτης της Εθνικής Τουρκίας με την οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο EuroBasket 2025.
Κρίσταπς Πορζίνγκις
Ο Πορζίνγκις συνεχίζει στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, με την ικανότητά του να απειλεί από την περιφέρεια και να προστατεύει το καλάθι να τον καθιστά διαφορετική περίπτωση ψηλού. Ωστόσο, η νέα σεζόν ξεκινά με ερωτηματικό, καθώς ο Λετονός αντιμετωπίζει ζήτημα υγείας και έχει τεθεί εκτός επ’ αόριστον, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα επιστροφής.
Φάκελος... Μάριο Χεζόνια
Αφού υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με τη Ρεάλ το 2024, ενεργοποίησε φέτος το NBA out που είχε και έκανε το μεγάλο άλμα στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Ο Κροάτης υπέγραψε στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, αφήνοντας ξανά τη EuroLeague για να αποδείξει πως έχει ακόμα θέση στο κορυφαίο πρωτάθλημα, όσο οι Ευρωπαίοι... μνηστήρες περιμένουν διακαώς την περίπτωσή του.
Και ο Άλφα Ντιάλο
Ο Ντιάλο έφτασε στο NBA στα 29 του, έχοντας πρώτα περάσει από το Λαύριο και καθιερωθεί στη EuroLeague με τη Μονακό. Το καλοκαίρι βρέθηκε κοντά σε διαφορετικές ευρωπαϊκές επιλογές, ενώ αναδείχθηκαι και ο αμυντικός της χρονιάς για τη σεζόν 2025-26. Το καλοκαίρι του 2026 έκανε το μεγάλο βήμα για το NBA υπογράφοντας συμβόλαιο με τους Ντένβερ Νάγκετς, για να κυνηγήσει το όνειρό του.
Οι πέντε κορυφαίες μετακινήσεις του καλοκαιριού στο NBA
Ένας από τους βασικούς λόγους για τον οποίο το θέαμα του NBA τη φετινή σεζόν αναμένεται να είναι πιο εντυπωσιακό σε σχέση με τις περασμένες χρονιές, είναι λόγω των μετακινήσεων ορισμένων παικτών που… τάραξαν τα «νερά» της λίγκα.
1. Γιάννης Αντετοκούνμπο - Χιτ
Μετά από 13 χρόνια στους Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε τη μεγάλη απόφαση να μετακομίσει στο Μαϊάμι, προκειμένου να παίξει για τους Χιτ.
Ο «Greek Freak», έχοντας κατακτήσει τα… πάντα με την ομάδα του Μιλγουόκι, αλλάζει σελίδα στην καριέρα του και είναι πιο έτοιμος από ποτέ, έτσι ώστε να γράψει ξανά… ιστορία και να επιστρέψει στην κορυφή του NBA με τα χρώματα των Χιτ.
Την περσινή σεζόν αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα τραυματισμού, όμως το καλοκαίρι που μας πέρασε, ξεκουράστηκε και προετοιμάστηκε, προκειμένου να είναι έτοιμος την ερχόμενη χρονιά.
Έχοντας στο πλευρό του τον Μπαμ Αντεμπάγιο κατ τον Κλέι Τόμπσον, ο Γιάννης και η παρέα του, είναι από τις ομάδες που βάζουν σοβαρή υποψηφιότητα για το… δαχτυλίδι.
2. ΛεΜπρόν Τζέιμς - Σίξερς
Αναμφίβολα μία από τις… μετακινήσεις του καλοκαιριού ήταν αυτή του ΛεΜπρόν στους Σίξερς.
Ο « βασιλιάς» αποφάσισε το καλοκαίρι πως η 24η σεζόν του στο NBA θα τον βρει με τα «χρώματα» των Σίξερς.
Μετά από οκτώ χρόνια στους Λέικερς και ένα πρωτάθλημα, πλέον στρέφει την προσοχή του στην ομάδα της Φιλαδέλφεια που πιθανόν θα… κυνηγήσει τελευταίο του δαχτυλίδι.
Έχοντας δημιουργήσει ένα πολύ ταλαντούχο σύνολο, οι Σίξερς είναι από τους βασικούς διεκδικητές του τίτλου, με τον ΛεΜπρόν να έχει στο «πλάι» του, τον Εμπίν, τον Μπράουν και την υπόλοιπη παρέα που θα αποτελέσουν, φόβο και… τρόμο στο παρκέ για οποιονδήποτε αντίπαλο.
3. Τζέιλεν Μπράουν - Σίξερς
Έπειτα από 10 χρόνια στους Σέλτικς, ο Τζέιλεν Μπράουν έγινε συμπαίκτης με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς στους Σίξερς.
Ο Αμερικανός γκαρντ όλη του την καριέρα μέχρι στιγμής την έχει περάσει, παίζοντας για την ομάδα της Βοστώνης και είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για τον ίδιο η… μετακόμισή του.
Με τους Σέλτικς κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2024, όπου αναδείχθηκε κιόλας και ο πολυτιμότερος των τελικών και πλέον θέλει να κάνει το ίδιο και στους Σέλτικς, έχοντας πλάι του τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.
Η νέα σεζόν θα τον βρει με «μπλε» και όχι «πράσινα» και αξίζει να φανεί το πως θα διαχειριστεί τη μεγάλη αλλαγή στην καριέρα του.
4. Τζα Μοράντ - Μπλέιζερς
Επτά χρόνια ήταν αρκετά απ’ ότι φαίνεται για τον Τζα Μοράντ στους Γκρίζλις και αποφάσισε να… μετακομίσει στους Μπλέιζερς.
Ο 27χρονος γκαρντ αναδείχθηκε στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, κερδίζοντας αρκετές προσωπικές διακρίσεις κατά τη θητεία του στην ομάδα του Μέμφις.
Πλέον με το κίνητρό του να είναι στα… ύψη, ο Τζα Μοράντ θα… κυνηγήσει το «δαχτυλίδι», όμως για να γίνει αυτό θα πρέπει να δείξει την μπασκετική του ωριμότητα στο παρκέ και να συμπεριφέρεται σαν επαγγελματίας.
5. Λαμέλο Μπολ - Τίμπεργουλβς
Το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Λαμέλο Μπολ είναι οι Τίμπεργουλβς.
Ο Αμερικανός γκαρντ αποφάσισε να αποχωρήσει από τους Χόρνετς, μετά από έξι χρόνια όπου μεταξύ άλλων αντιμετώπισε και προβλήματα τραυματισμού που του κόστισαν στο να αποδείξει την πραγματική του αξία.
Πλέον, έχοντας ως συμπαίκτη τον Άντονι Έντουαρντς, οι Τίμπεργουλβς έχουν δημιουργήσει ένα τρομακτικό δίδυμο στην επίθεσή τους και θα επιχειρήσουν να πρωταγωνιστήσουν στο NBA.
Αν οι δύο παίκτες αποκτήσουν γρήγορα «χημεία» εντός του παρκέ, τότε αναμφίβολα μπορεί να αποτελέσουν από τα καλύτερα και πιο εντυπωσιακά δίδυμα στο NBA,
Το success story του ΝΒΑ: Οκτώ χρόνια, οκτώ διαφορετικοί πρωταθλητές
Η κορυφαία μπασκετική λίγκα στον πλανήτη τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε ένα από τα συναρπαστικότερα πρωταθλήματα, στο οποίο κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με σιγουριά ποιες ομάδες θα φτάσουν μέχρι το τέλος για να διεκδικήσουν το πολυπόθητο Larry O'Brien Trophy.
Είναι χαρακτηριστικό πως από τη σεζόν 2018-19, όταν οι Ράπτορς έβαλαν το πρώτο «φρένο» στην τελευταία δυναστεία που είδαμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τους Γκόλντεν Στειτ Γουόριορς, έχουμε 8 διαφορετικές ομάδες πρωταθλήτριες σε ισάριθμες σεζόν.
Κανένας οργανισμός όλα αυτά τα χρόνια, παρότι είδαμε αρκετά franchises με σταθερή παρουσία στην ελίτ, δεν κατάφερε να επιβληθεί των υπολοίπων με διάρκεια, ούτε διαμορφώθηκε κάποιο δίπολο διεκδικητών όπως το πιο πρόσφατο παράδειγμα των Γουόριορς με τους Κάβαλιερς.
Μετά το «θαύμα» των Ράπτορς, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κατέκτησε το πολυπόθητο τέταρτο δαχτυλίδι με τους Λέικερς στη «φούσκα» του Ορλάντο, ενώ η σεζόν 2020-21είχε τη σφραγίδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο που οδήγησε τους Μπακς στον μπασκετικό θρόνο του πλανήτη.
Οι Γουόριορς του εξωπραγματικού Στεφ Κάρι σήκωσαν την επόμενη σεζόν το τελευταίο τους πρωτάθλημα πριν αρχίσουν οι χαμηλές πτήσεις, ενώ το 2022-23 ήταν η σειρά των Ντένβερ Νάγκετς και του ηγέτη τους Νίκολα Γιόκιτς να στεφθούν πρωταθλητές.
Η εναλλαγή στην κορυφή συνεχίστηκε με τους Σέλτικς και το υπερηχητικό δίδυμο των Τζέισον Τέιτουμ και Τζέιλεν Μπράουν, για να ακολουθήσουν οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ που με μπροστάρη των σεσημασμένο σκόρερ Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ, υπέταξαν σε 7ο ματς τους Ιντιάνα Πέισερς του συγκλονιστικού Ταϊρίς Χαλιμπάρτον, στην πιο αμφίρροπη σειρά τελικών της τελευταίας δεκαετίας.
Η Οκλαχόμα ξεκίνησε την περσινή σεζόν ως μεγάλο φαβορί, διαθέτοντας τον ίδιο κορμό της πρωταθληματικής σεζόν και βάθος πάγκου που ξεχώριζε από τις υπόλοιπες ομάδες της λίγκας. Οι κυριαρχικές τις εμφανίσεις και τα ρεκόρ νικών στην κανονική σεζόν την τελευταία τριετία, είναι αλήθεια πως ήταν ότι πιο κοντινό μπορούσε να μας θυμίσει την ηγεμονία των Γουόριορς στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 2010. Παρόλα αυτά, διέψευσαν τις προσδοκίες για back to back, με τους Σαν Αντόνιο Σπερς που αποδείχτηκαν «κρυπτονίτης» τους, να τους αφήνουν εκτός τελικών.
Τα γεμάτα νεανικό ενθουσιασμό «σπιρούνια» του «εξωγήινου» Βίκτορ Γουεμπανιάμα με τη σειρά τους βέβαια υποτάχτηκαν στους Νιου Γιορκ Νικς του MVP των τελικών Τζέιλεν Μπράνσον που αναδείχθηκαν ξανά πρωταθλητές έπειτα από 53 χρόνια.
Όπως είναι λογικό, οι Νικς βασιζόμενοι στον περσινό κορμό, εκκινούν τη σεζόν ως φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, όπως φυσικά εξακολουθούν να είναι και οι Θάντερ. Οι πιθανότητες πάντως να έχουμε για 9η σερί σεζόν διαφορετικό πρωταθλητή παραμένουν μεγάλες. Ειδικά όταν ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί κατατάσσονται ομάδες όπως οι περσινοί φιναλίστ Σπερς, οι Σίξερς που με την προσθήκη του ΛεΜπρόν διαθέτουν την καλύτερη αρχική πεντάδα σε όλο το NBA, οι Χιτ που διαθέτουν πλεόν έναν γεμάτο κίνητρο Γιάννη, οι αρκετά πιο πλήρεις φέτος Ρόκετς, αλλά και οι Πίστονς που συνεχίζουν με το δίδυμο Κέιντ Κάνιγχαμ- Τζέιλεν Ντούρεν που τους έφερε από την απόλυτη αφάνεια ξανά στο τοπ επίπεδο.
Ανατολή VS Δύση
Καλωσήρθατε στην Άγρια Δύση
Τζάμπολ στη σεζόν 2026-27 του NBA στις 20 Οκτωβρίου με την πολυαναμενόμενη Δυτική Περιφέρεια να βρίσκεται στο επίκεντρο και να θυμίζει για άλλη μια φορά την… Wild Wild West. Μετά από μια συναρπαστική περσινή χρονιά, όπου οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ τερμάτισαν πρώτοι με ρεκόρ 64-18 και οι Σαν Αντόνιο Σπερς τους απέκλεισαν στους τελικούς της Δύσης με 4-3, η μάχη για την κορυφή υπόσχεται νέα ένταση και πολλές ακόμα συγκινήσεις. Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα οδηγεί τους Σπερς ως ο ανερχόμενος superstar της λίγκας, ενώ ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ παραμένει ο… βασιλιάς της κανονικής περιόδου. Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς, οι Ντένβερ Νάγκετς, οι Χιούστον Ρόκετς και οι Λος Άντζελες Λέικερς του Λούκα Ντόντσιτς συμπληρώνουν το γκρουπ των διεκδικητών σε μια περιφέρεια γεμάτη ταλέντο και βάθος.
Το λογικό να συμβεί...
Το πιο λογικό σενάριο είναι οι Σαν Αντόνιο Σπερς ή οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ να κατακτήσουν την πρώτη θέση στη Δύση και να φτάσουν ξανά στους τελικούς της περιφέρειας. Με τον Γουεμπανιάμα σε ανοδική πορεία και τον SGA να παραμένει elite, οι δύο ομάδες δείχνουν ξεκάθαρα ανώτερες. Οι Τίμπεργουλβς, οι Ρόκετς και οι Τίμπεργουλβς θα διεκδικήσουν την πρώτη τετράδα και το αβαντάζ της έδρας, ενώ υπάρχουν πολλά ερωτηματικά στην μετά-Λεμπρόν εποχή στους Λέικερς, ενώ στοίχημα θα είναι οι Ντάλας Μάβερικς.
Θα είναι έκπληξη εάν συμβεί...
Θα αποτελέσει μεγάλη έκπληξη αν κάποια ομάδα εκτός των Σπερς και των Θάντερ δεν κατακτήσει την πρώτη θέση ή αν δεν επιστρέψουν δυναμικά οι Νάγκετς του Νικόλα Γιόκιτς. Από εκεί και πέρα ακόμα πιο απρόσμενο θα ήταν να δούμε τους Φοίνιξ Σανς, ή τους Πόρτλαντ Μπλέιζερς να μπουν δυνατά στα playoffs ή τους Λέικερς να αποκλείσουν κάποιον από τους φαβορί και να κάνουν κάποια χρονιά εφάμιλλη με πολύ υψηλούς στόχους.
Τι θα θέλαμε να συμβεί...
Θα θέλαμε να δούμε μια σκληρή μάχη ανάμεσα σε Σπερς και Θάντερ μέχρι το τέλος, με τον Γουεμπανιάμα να ανεβάζει ακόμη περισσότερο το επίπεδό του. Ιδανικό θα ήταν ο Γάλλος να φτάσει έως και την κατάκτηση του MVP της κανονικής περιόδου. Θα ήταν εκπληκτικό εάν συνέβαινε. Το δεύτερο που θα θέλαμε να δούμε επειδή τους… περιμένουμε με αγωνία, είναι μια χρονιά διεκδίκησης… τελικών Δύσης από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.
Η Ανατολή στα καλύτερα της
Επιστροφή στην αγωνιστική δράση του NBA και το ενδιαφέρον στην Ανατολική περιφέρεια μετά από χρόνια, είναι πολύ μεγάλο. Από τη μία οι πρωταθλητές Νικς, που έχουν κρατήσει τον κορμό τους, από την άλλη οι Φιλαδέλφεια Σίξερς που έχουν πλέον τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, αλλά και οι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Πολύ δυνατές ομάδες, αναμεσά τους οι Σέλτικς, οι Καβαλίερς, οι Πίστονς και οι Ράπτορς. Εννοείται το ελληνικό ενδιαφέρον, στρέφεται στον «greek freak» ο οποίος έχει μπροστά του μία νέα πρόκληση στην καριέρα του, με το Μαϊάμι, ενώ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τους αγαπημένους του Μπακς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ αποδυναμωμένοι.
Το λογικό να συμβεί...
Συνήθως στην Ανατολή, υπήρχαν 1-2 «τρανταχτά» φαβορί για την πρωτιά στη regular season. Τη σεζόν 2026-2027 τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα όσον αφορά τις προβλέψεις. Σίγουρα οι πρωταθλητές Νικς, έχουν την ποιότητα να διεκδικήσουν την πρωτιά, ενώ μεγάλες πιθανότητες έχουν και οι Σίξερς, έχοντας σούπερ σταρ όπως οι ΛεΜπρόν, Εμπίντ, Μάξεϊ και Μπράουν, αλλά και οι Χιτ των Αντεμπάγιο και Αντετοκούνμπο.
Θα είναι έκπληξη εάν συμβεί...
Αν τα πάνε καλά οι Μπακς στη διοργάνωση. Πραγματικά μοιάζουν πολύ αδύναμοι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και δύσκολα θα μπορέσουν να δείξουν ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο. Το θεωρώ απίστευτα δύσκολο να μπορέσουν να διεκδικήσουν μία θέση για τα playoffs και τους βλέπω αρκετά χαμηλά στη βαθμολογία της ανατολικής περιφέρειας.
Τι θα θέλαμε να συμβεί...
Προσωπικά θα ήθελα να δω τους Χοκς να κάνουν το... κάτι παραπάνω. Δεν έχουν κακό υλικό, με τους Ντάνιελς, Τζόνσον, ΜακΚόλουμ και Οκόνγκου να είναι τα πρώτα «βιολιά». Στόχους τους είναι να μπορέσουν να μπουν στα playoffs, αν και δεν θα έχουν εύκολο έργο. Η Ατλάντα πρέπει να εκμεταλλευτεί την αθλητικότητά της και να στηρίξει τον Τζέιλεν Τζόνσον.
Τα 10 μεγαλύτερα συμβόλαια του ΝΒΑ
1. Στέφεν Κάρι (Γκόλντεν Στέιτ): 62,587,158 δολάρια
2. Νίκολα Γιόκιτς (Ντένβερ Νάγκετς): 59,033,114 δολάρια
3. Γιάννης Αντετοκούνμπο (Μαϊάμι Χιτ): 58,456,566 δολάρια
4. Άντονι Ντέιβις (Ουάσιγκτον Ουίζαρντς): 58,456,566 δολάρια
5. Τζέισον Τέιτουμ (Μπόστον Σέλτικς): 58,456,566 δολάρια
6. Τζοέλ Εμπίντ (Φιλαδέλφεια 76ers): 58,100,000 δολάρια
7. Τζέιλεν Μπράουν (Φιλαδέλφεια 76ers): 57,078,728 δολάρια
8. Ντέβιν Μπούκερ (Φοίνιξ Σανς): 57,078,728 δολάρια
9. Καρλ Άντονι Τάουνς (Νιου Γιόρκ Νικς): 57,078,728 δολάρια
10.Τζίμι Μπάτλερ (Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς): 56,832,773 δολάρια
Oι 5 κορυφαίες επιστροφές των stars
Την περσινή σεζόν οι λάτρεις του ΝΒΑ στερήθηκαν ορισμένους σπουδαίους παίκτες λόγω ατυχιών και σοβαρών τραυματισμών. Αρκετά σπουδαία ονόματα της λίγκας επιστρέφουν δριμύτεροι φέτος και διψασμένοι για επιτυχία και σας παρουσιάζουμε τις πέντε κορυφαίες περιπτώσεις.
Ντέιμιαν Λίλαρντ - Μπλέιζερς
O θρύλος του Πόρτλαντ επιστρέφει στη δράση και μαζί τα όνειρα για κάτι καλό στην ομάδα. O Dame δεν έχει αγωνιστεί από τα playoffs του 2025, όταν ήταν με στους Μπακς. Υπέστη ρήξη στον αριστερό αχίλλειο τένοντα στον 4ο αγώνα εναντίον της Ιντιάνα και δεν πάτησε παρκέ την περασμένη σεζόν. Ο 36χρονος επέστρεψε στο Πόρτλαντ, την ομάδα που τον επέλεξε στο ντραφτ το 2012. Το 2025 και είχε μέσο όρο 24,9 πόντους, 7,1 ασίστ και 4,7 ριμπάουντ και μένει να δούμε πως θα προσαρμοστεί δίπλα στον Τζα Μόραντ.
Ταϊρίς Χαλιμπέρτον - Πέισερς
Οι Πέισερς έφτασαν μια ανάσα από το πρωτάθλημα το 2025, αλλά ο ηγέτης τους, Ταϊρίς Χαλιμπέρτον λαβώθηκε στο Game 7 και η Ιντιάνα έχασε μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να γράψουν ιστορία. Την περσινή σεζόν την έχασε ολόκληρη, αλλά η Ιντιάνα είναι μια ομάδα με αρχή, μέση και τέλος. Φέτος με τον ηγέτη της υγιή θέλει να φτάσει μακριά. Στο Game 7 των τελικών του 2025 είχε υποστεί ρήξη αχίλλειου τένοντα στον δεξιό του τένοντα. Πρόσφατα δήλωσε στο κανάλι του στο YouTube: «Μπορώ να πω ότι επέστρεψα σε αυτό το σημείο. Νιώθω ότι είμαι ξανά σε φόρμα, αλλά υπάρχει διαφορά μεταξύ του να είσαι σε φόρμα και του να είσαι στην φόρμα του Ταϊρίς Χάλιμπερτον». Ήταν παίκτης All-Star και All-NBA τη σεζόν 2024-25, με μέσο όρο 18,6 πόντους, 9,2 ασίστ και 3,5 ριμπάουντ.
Κάιρι Ίρβινγκ - Μάβερικς
Ο Uncle Drew επιστρέφει φέτος για να μαγέψει τα πλήθη. Από τους κορυφαίους χειριστές μπάλας στην ιστορία. Δεν έχει αγωνιστεί σε αγώνα από τις 3 Μαρτίου 2025 - τότε ήταν που υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου του αριστερού ποδιού. Ο Ίρβινγκ, ο οποίος βοήθησε τους Μάβερικς να φτάσουν στους τελικούς του NBA του 2024. Την αγωνιστική περίοδο 2024-25, είχε μέσο όρο 24,7 πόντους, 4,8 ριμπάουντ και 4,6 ασίστ και είχε 47,3% ευστοχία στα τρίποντα, 40,1% στα τρίποντα και 91,6%
Τζα Μοράντ - Μπλέιζερς
Οι Μπλέιζερς φέτος μαζί με Λίλαρντ θα έχουν και Τζα Μοράντ. Ωραίος συνδυασμός το δίχως άλλο. Ο Μόραντ έχασε 62 αγώνες την περασμένη σεζόν, συμπεριλαμβανομένων 46 από τους τελευταίους 48 αγώνες των Μέμφις Γκρίζλις, λόγω τραυματισμού στον αριστερό αγκώνα. Πριν οι Γκρίζλις ανταλλάξουν τον 27χρονο Μόραντ με το Πόρτλαντ, είχαν δηλώσει ότι αναμενόταν να αναρρώσει πλήρως ενόψει της σεζόν 2026-27.Ο εκρηκτικός γκαρντ είναι πάλι υγιής και στο Πόρτλαντ τρίβουν τα χέρια τους.
Τζίμι Μπάτλερ - Γουόριορς
Ο Μπάτλερ γίνεται 37 ετών στις 14 Σεπτεμβρίου και όταν είναι υγιής, πρέπει να τον λογαριάζουν όλοι. Performer σπουδαίος ειδικά στα playoffs. Έπαιξε σε 38 αγώνες για τους Γουόριορς την περασμένη σεζόν. Υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου του δεξιού χιαστού στις 19 Ιανουαρίου και έχασε τους τελευταίους τρεις μήνες της σεζόν. Πριν τραυματιστεί είχε μέσο όρο 20 πόντους, 5,6 ριμπάουντ, 4,9 ασίστ και 1,4 κλεψίματα, ενώ είχε ποσοστό ευστοχίας 51,9% εντός πεδιάς και 37,6% στα τρίποντα.
Οι προβλέψεις των συντακτών του Gazzetta
Παύλος Κουστέρης
- Πρωταθλητής: Σαν Αντόνιο Σπερς
- Ζευγάρι τελικού: Σαν Αντόνιο Σπερς - Φιλαδέλφεια Σίξερς
- MVP: Νίκολα Γιόκιτς
- Rookie της σεζόν: Κάμερον Μπούζερ
- Αμυντικός της σεζόν: Βίκτορ Γουεμπανιάμα
- Πιο βελτιωμένος παίκτης: Mπράντον Μίλερ
- Έκτος παίκτης της σεζόν: Τομπάιας Χάρις
- Προπονητής της σεζόν: Μιτς Τζόνσον
- Oμάδα-έκπληξη της σεζόν: Σικάγο Μπουλς
- Ομάδα-απογοήτευση της σεζόν: Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς
Γιάννης Πάλλας
- Πρωταθλητής: Λέικερς
- Ζευγάρι τελικού: Λέικερς-Νικς
- MVP: Βίκτορ Γουεμπανιάμα
- Rookie της σεζόν: AJ Ντιμπάντσα
- Αμυντικός της σεζόν: Βίκτορ Γουεμπανιάμα
- Πιο βελτιωμένος παίκτης: Μπράντον Μίλερ
- Έκτος παίκτης της σεζόν: Ντίλαν Χάρπερ
- Προπονητής της σεζόν: Έρικ Σποέλστρα
- Oμάδα-έκπληξη της σεζόν: Τίμπεργουλβς
- Ομάδα-απογοήτευση της σεζόν: Σέλτικς
Γιώργος Κούβαρης
- Πρωταθλητής: Σαν Αντόνιο Σπερς
- Ζευγάρι τελικού: Σαν Αντόνιο Σπερς - Νιου Γιορκ Νικς
- MVP: Βίκτορ Γουεμπανιάμα
- Rookie της σεζόν: Καμ Μπούζερ
- Αμυντικός της σεζόν: Βίκτορ Γουεμπανιάμα
- Πιο βελτιωμένος παίκτης: Μπράντον Μίλερ
- Έκτος παίκτης της σεζόν: Ντίλαν Χάρπερ
- Προπονητής της σεζόν: Ντάρκο Ραγιάκοβιτς
- Oμάδα-έκπληξη της σεζόν: Τορόντο Ράπτορς
- Ομάδα-απογοήτευση της σεζόν: Φιλαδέλφεια Σίξερς
Αντώνης Καλκαβούρας
- Πρωταθλητής: Φιλαδέλφεια Σίξερς
- Ζευγάρι τελικού: Φιλαδέλφεια Σιξερς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ
- MVP: Γιάννης Αντετοκούνμπο
- Rookie της σεζόν: AJ Ντιμπάντσα
- Αμυντικός της σεζόν: Βίκτορ Γουεμπανιάμα
- Πιο βελτιωμένος παίκτης: Ντίλαν Χάρπερ
- Έκτος παίκτης της σεζόν: Εϊτζέι Μίτσελ
- Προπονητής της σεζόν: Νικ Νερς
- Oμάδα-έκπληξη της σεζόν: Ουάσινγκτον Ουίζαρντς
- Ομάδα-απογοήτευση της σεζόν: Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς
Νίκος Καρφής
- Πρωταθλητής: Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ
- Ζευγάρι τελικού: Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Νιου Γιορκ Νικς
- MVP: Βίκτορ Γουεμπανιάμα
- Rookie της σεζόν: Έι Τζέι Ντιμπάντσα
- Αμυντικός της σεζόν: Βίκτορ Γουεμπανιάμα
- Πιο βελτιωμένος παίκτης: Mπράντον Μίλερ
- Έκτος παίκτης της σεζόν: Πέιτον Πρίτσαρντ
- Προπονητής της σεζόν: Koυίν Σνάιντερ
- Oμάδα-έκπληξη της σεζόν: Ατλάντα Χοκς
- Ομάδα-απογοήτευση της σεζόν: Λος Άντζελες Λέικερς
Ευτυχία Οικονομίδου
- Πρωταθλητής: Σαν Αντόνιο Σπερς
- Ζευγάρι τελικού: Σαν Αντόνιο Σπερς - Κλίβελαντ Καβαλίερς
- MVP: Νίκολα Γιόκιτς
- Rookie της σεζόν: Έι Τζέι Ντιμπάντσα
- Αμυντικός της σεζόν: Βίκτορ Γουεμπανιάμα
- Πιο βελτιωμένος παίκτης: Μάτας Μπουζέλις
- Έκτος παίκτης της σεζόν: ΝτεΜάρ Ντερόζαν
- Προπονητής της σεζόν: Έρικ Σπόελτσρα
- Oμάδα-έκπληξη της σεζόν: Τορόντο Ράπτορς
- Ομάδα-απογοήτευση της σεζόν: Φιλαδέλφεια Σίξερς
Παναγιώτης Ραμαντάνης
- Πρωταθλητής: Μινεσότα Τίμπεργουλβς
- Ζευγάρι τελικού: Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Φιλαδέλφεια Σίξερς
- MVP: Άντονι Έντουαρντς
- Rookie της σεζόν: Κάμερον Μπούζερ
- Αμυντικός της σεζόν: Ντάισον Ντάνιελς
- Πιο βελτιωμένος παίκτης: Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς
- Έκτος παίκτης της σεζόν: Ντίλαν Χάρπερ
- Προπονητής της σεζόν: Έρικ Σποέλστρα
- Oμάδα-έκπληξη της σεζόν: Ατλάντα Χοκς
- Ομάδα-απογοήτευση της σεζόν: Μπόστον Σέλτικς
Θοδωρής Σανιδάς
- Πρωταθλητής: Σαν Αντόνιο Σπερς
- Ζευγάρι τελικού: Σαν Αντόνιο Σπερς- Φιλαδέλφεια Σίξερς
- MVP: Βίκτορ Γουεμπανιάμα
- Rookie της σεζόν: Ντάριν Πίτερσον
- Αμυντικός της σεζόν: Σκότι Μπαρνς
- Πιο βελτιωμένος παίκτης: Κόλιν Μάρεϊ-Μπόιλς
- Έκτος παίκτης της σεζόν: Ριντ Σέπαρντ
- Προπονητής της σεζόν: Ντάρκο Ραγιάκοβιτς
- Oμάδα-έκπληξη της σεζόν: Τορόντο Ράπτορς
- Ομάδα-απογοήτευση της σεζόν: Λος Άντζελες Κλίπερς
Παναγιώτης Αρταβάνης
- Πρωταθλητής: Φιλαδέλφεια Σίξερς
- Ζευγάρι τελικού: Φιλαδέλφεια Σίξερς - Σαν Αντόνιο Σπερς
- MVP: Λούκα Ντόντσιτς
- Rookie της σεζόν: Ντάρρυν Πίτερσον
- Αμυντικός της σεζόν: Βίκτορ Γουεμπανιάμα
- Πιο βελτιωμένος παίκτης: Ντίλαν Χάρπερ
- Έκτος παίκτης της σεζόν: Τζέιντεν Μακ Ντάνιελς
- Προπονητής της σεζόν: Μιτς Τζόνσον
- Oμάδα-έκπληξη της σεζόν: Μινεσότα Τίμπεργουλβς
- Ομάδα-απογοήτευση της σεζόν: Μπόστον Σέλτικς
Γιώργος Σακελλάρης
- Πρωταθλητής: Μαϊάμι Χιτ
- Ζευγάρι τελικού: Μαϊάμι Χιτ - Σαν Αντόνιο Σπερς
- MVP: Βίκτορ Γουεμπανιάμα
- Rookie της σεζόν: Έι Τζέι Ντιμπάντσα
- Αμυντικός της σεζόν: Τζέιλεν Μπράουν
- Πιο βελτιωμένος παίκτης: Τζέιλεν Ντούρεν
- Έκτος παίκτης της σεζόν: Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ
- Προπονητής της σεζόν: Έρικ Σπόελστρα
- Oμάδα-έκπληξη της σεζόν: Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς
- Ομάδα-απογοήτευση της σεζόν: Μπόστον Σέλτικς