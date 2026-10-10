H εξομολόγηση του Στέφαν Ντε Φράι στο Gazzetta!

Ποια είναι η πιο δύσκολη στιγμή σου; Νομίζω εκείνος ο σοβαρός τραυματισμός το 2015...

«Αυτό που έμαθα κατά τη διάρκεια της καιρέρας μου είναι να εμπιστεύομαι τη διαδικασία. Οι κακές στιγμές είναι μέρος αυτής. Όπως ο τραυματισμός μου το 2015. Πρέπει να της αποδεχθείς και να δεις πως θα τις επηρεάσεις θετικά. Προφανώς όταν είσαι ποδοσφαιριστής και μένεις εκτός για έναν χρόνο δεν είναι εύκολο. Αλλά μου έδωσε πολλά και στο μεντάλιτι που έχω αναπτύξει ως άνθρωπος. Ήταν δύσκολες στιγμές. Είμαι όμως περήφανος γι' αυτές, αφού από την αρχή επικεντρώθηκα στην αποθεραπεία μου, ώστε να επιστρέψω στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Οπότε τώρα που κοιτάω πίσω βλέπω ότι ήταν μία από τις πιο σημαντικές στιγμές όσον αφορά την ωρίμανσή μου».

Ποιο ήταν το δυσκολότερο πράγμα τον καιρό που ήσουν τραυματίας, το οποίο οι άνθρωποι εκτός ποδοσφαίρου δεν αντιλήφθηκαν ποτέ;

«Θυμάμαι που είχαν συναντήσει με πολλούς ειδικούς ανά την Ευρώπη. Για να πάρω κι άλλες γνώμες για το τι θα ήταν καλύτερο να κάνω. Ένας χειρούργος στον οποίο πήγα και κοιτούσε τη μαγνητική που είχα κάνει με ρώτησε πόσο χρονών ήμουν, του λέω 22 και μου αποκρίνεται ''φτωχό μου παιδί'' και τον ρωτάω τι εννοείς με αυτό.

Μιλώντας για φόβους, αυτό είναι καλό παράδειγμα. Δεν είναι ότι θα τελείωνε η καριέρα μου όμως δεν θα μπορούσα να παίξω για ένα διάστημα. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Ήταν όμως δύσκολος καιρός, ειδικά οι πρώτες εβδομάδες που κινιόμουν με πατερίτσες και ήμουν κάθε μέρα σε κείνο το μηχάνημα που μου τέντωνε και μου μάζευε το πόδι και δεν μπορούσε να περπατήσω».

Υπήρξε κάποια στιγμή που σκέφτηκες να παρατήσεις το ποδόσφαιρο;

«Όχι, ποτέ!».

Τι μαθήματα έμαθες παίζοντας στην Ίντερ, τη Λάτσιο, τη Φέγενορντ και την εθνική ομάδα της Ολλανδίας;

«Νομίζω το μάθημα στο οποίο αναφέρθηκα πριν είναι αρκετά σημαντικό, δηλαδή πως πρέπει να επικεντρωνόμαστε στα πράγματα που μπορούσε να επηρεάσουμε. Για να καταλάβεις που πρέπει και που δεν πρέπει να δίνεις σημασία. Οι τραυματισμοί έιναι ένα καλό παράδειγμα αυτού. Μπορείς να κάθεσαι και να «σκας» που δεν μπορείς να παίξεις ή να συγκεντρωθείς στην αποθεραπεία για να επιιστρέψεις όσο γρηγορότερα και καλύτερα γίνεται. Π.χ. όταν παίζεις άσχημα ή κάνεις ένα λάθος, μπορεί να ξενερώσεις ή να θυμώσεις ενώ το σωστό είναι να μάθεις απ' αυτό και να επικεντρωθείς στην επόμενη προπόνηση ή παιχνίδι που έρχεται για να βελτιωθείς. Αυτό είναι ο τρόπος που σκέφτομαι εγώ κατά τη διάρκεια της καριέρας μου».

Γιατί επέλεξες τον Παναθηναϊκό αυτό το καλοκαίρι; Ποια είναι η ιστορία πίσω από τη μεταγραφή;

«Ο λόγος είναι ένας συνδυασμός παραγόντων. Πέρασα πολύ ωραία στην Ίντερ, όμως δεν έπαιζα πολύ πια. Ήταν η σωστή στιγμή να κάνω μία αλλαγή. Τότε άρχισα να σκέφτομαι τι είναι σημαντικό για μένα. Ήμουν 34 οπότε έπρεπε να είμαι ειλικρινής. Το να βρω ένα κλαμπ στο μέγεθος της Ίντερ στην ηλικία αυτή μάλλον δεν θα συνέβαινε. Κοίταξα το πρότζεκτ, την φιλοδοξία, την ποιότητα της ζωής. Ήμουν ενθουσιασμένος αφότου μίλησα με τον Στέφανο (Κοτσόλη) και τον προπονητή (Νίστρουπ) για τα ιδανικά της ομάδας, για την ιστορία της, ένα μεγάλο κλαμπ όπως ο Παναθηναϊκός, που όταν ήμουν νέος, ήταν το πιο γνωστό κλαμπ στην Ελλάδα. Το να μην έχει κερδίσει για τόσο καιρό αυτή η ομάδα, με κάνει να νιώθω αυτή την επιθυμία να πετύχουμε τώρα που είμαι εδώ. Με κάνει πολύ φιλόδοξο όλο αυτό. Πρόκειται για μία διάσημη ομάδα, που την ήξερα απ' όταν ήμουν μικρός λόγω της παρουσίας στο Champions League. Με ενθουσίασε η ιδέα να έρθω».

Μέσα σε δύο εβδομάδες η ομάδα σου έδωσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Πώς σε έκανε αυτό να αισθάνεσαι;

«Πρώτα απ' όλα είναι πολύ μεγάλη τιμή να είμαι αρχηγός μίας μεγάλης ομάδας. όπως ο Παναθηναϊκός. Για να είμαι ειλικρινής ήμουν και λίγο έκπληκτος. Επειδή ήμουν νέος παίκτης εδώ και δεν ήξερα ακόμα το περιβάλλον και τους παίκτες. Είμαι πολύ χαρούμενος. Από την άλλη μεριά βγάζει νόημα αν λάβει κανείς υπόψιν το από που έρχομαι, την εμπειρία που έχω και την ηλικία, αφού πρόκειται για μία πολύ νεανική ομάδα. Πρέπει να ευχαριστήσω επίσης το σταφ και τους παίκτες, επειδή με βοηθούν πολύ. Με το πως συμπεριφερόνται, το πως δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό σητν προπόνηση. Επίσης και το σταφ που βοηθάει τόσο εμένα όσο και όλη την ομάδα. Όλα αυτά μου το κάνουν πιο εύκολο».

Ποιες είναι οι ιδιότητες αυτές που κάνουν μία ομάδα να αποκτήσει winning mentality; Ποιο είναι το μυστικό ή η διαδικασία;

«Σημαντικό μέρος είναι η συνέπεια. Στις προπονήσεις, στα παιχνίδια, το πως τα προσεγγίζεις,, τη συμπεριφορά που έχεις, το mentality που βγάζεις. Φυσικά χρειάζεσαι και ποιότητα και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα το να δέχεσαι κάποιες φορές τον ρόλο σου, να αντέχουν οι παίκτες τις απογοητεύσεις. Δεν πρέπει ποτέ να αφήνεις όλα αυτά να επηρεάζουν την ομάδα. Πρέπει να σκέφτεσαι πως η ομάδα είναι πάντα πρώτη. Πρέπει να την προστατεύουμε. Μέχρι στιγμής εδώ πάει πολύ καλά. Έχουμε πολύ καλό περιβάλλον εργασίας. Η ομάδα είναι ενθουσιασμένη και δουλεύει σκληρά. Χρειαζόμαστε συνέπεια, πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε έτσι κάθε μέρα και σε κάθε ματς».