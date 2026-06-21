«Ο Super Hero Μπέκαμ, το "δεν είμαστε εδώ για φιλίες" του Κιν και ο Κριστιάνο πήγε στη Γιουνάιτεντ ως "ένα αδύνατο παιδί"»

Το 2001 έρχεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ποιο είναι το story πίσω από τη μεταγραφή και ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που έκανες όταν το έμαθες;

«Εγώ τα είχα βρει σε όλα με τη Λέστερ αρχικά, που μόλις είχε ανέβει στη Premier League. Κάποιες μέρες μετά, μου είπαν ότι ήθελαν κάποιον παίκτη με περισσότερη εμπειρία. Ήμουν 23 ετών τότε. Κάποιες μέρες μετά ο μάνατζερ μου με κάλεσε και μου είπε ότι η Μάντσεστερ Γιουναιτεντ θέλει να μιλήσουμε. Βρεθήκαμε και μιλήσαμε με τον Σερ Αλεξ Φέργκιουσον. Ηταν κάτι τρομερό για εμένα, γιατί το όνειρο μου ήταν να γίνω επαγγελματίας τερματοφύλακας και κάποια χρόνια μετά έπαιζα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ…».

Μπαίνεις στα αποδυτήρια και συναντάς «τέρατα». Περιέγραψε μου την πρώτη σου μέρα στα αποδυτήρια;

«Ήμουν πολύ νευρικός, ήταν όλοι σούπερ σταρς! Θυμάμαι που τους έβλεπα στην τηλεόραση. Είχα πάει νωρίτερα αλλά ήταν ήδη όλοι εκεί. Γνώρισα τον Ντειβιντ Μπεκαμ και ένιωσα σαν να γνωρίζω έναν super hero. Συστηθήκαμε, ήμουν σοκαρισμένος που γνώρισα όλους αυτούς τους παίκτες. Μετά την πρώτη μου προπόνηση ένιωσα σαν να ήμουν πολύ καιρό στην ομάδα, γιατί ο καθένας από αυτούς με έκανε να νιώθω πολύ άνετα στην ομάδα. Έτσι ήταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ».

Ο Φέργκιουσον τι άνθρωπος ήταν; Τον έχουμε απολαύσει εντός γηπέδων αλλά πώς ήταν εκτός;

«Ηταν πολύ σκληρός σαν προπονητής αλλά ήταν πολύ φιλικός εκτός αυτού. Ηταν πολύ προσιτός, μιλήσουμε πολύ για τις οικογένειες μας. Ήθελε να κάνεις αυτά που θέλει, αυτό είναι όμως το ποδόσφαιρο πρέπει να δίνεις παντα το 100%. Ήταν πολύ αυστηρός αλλά και πολύ ειλικρινής επίσης».

Ποιο πιστεύεις ότι ήταν το κλειδί της επιτυχίας του;

«Η νοοτροπία του νικητή που είχε και το mindset. Ηταν απίστευτη η νοοτροπία που υπήρχε στην ομάδα, πηγαίναμε για να κερδίσουμε πάντα. Κάθε προπόνηση ήταν έντονη. Είναι πολύ σημαντικό που στην ηλικία των 23 ετών που ήμουν που απέκτησα αυτή τη νοοτροπία, με βοήθησε και ως άνθρωπος και ως προπονητής μετέπειτα».

Πόσο brutal ήταν ο Ρόι Κιν και τι θυμάσαι από εκείνον;

«Ο Ρόι κιν ήταν αρχηγός, ήταν η ψυχή της ομάδας. Για εμένα μου δίδαξε πως να είμαι σκληρός. Έλεγε δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε φίλους αλλά για να κερδίζουμε κούπες. Για αυτό και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν τόσο δυνατή εκείνη τη δεκαετία. Ολοι θέλαν να κερδίζουν. Ηταν σκληρός άνθρωπος και δούλευε σκληρά, όπως ολόκληρη η ομάδα. Σε πολλά πράγματα που λέει και στη τηλεόραση έχει 100% δίκιο. Φυσικά αν περάσουμε και στη αρνητική πλευρά υπήρχαν και τσακωμοί, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ήμασταν εκεί για να κερδίζουμε τα παιχνίδια, ο Ροι Κιν ήταν ένας παίκτης που έπαιρνες πολλά από αυτόν, μας πρόσεχε. Μας περνούσε μία αύρα ότι θα νικήσουμε το παιχνίδι πριν καν ξεκινήσει».

Ήσουν μαζί και με τον σταρ της εποχής, τον Ντέιβιντ Μπέκαμ. Πώς ήταν η γνωριμία σου μαζί του και κάποια ιστορία που ίσως γνωρίζουν λίγοι;

«Για εμένα ο Μπέκαμ είναι ένας πολύ προσγειωμένος άνθρωπος… αλλά ήταν σούπερ σταρ. Οταν πηγαίναμε έξω για φαγητό και σαν ομάδα και με τις οικογένειες μας, υπήρχαν παντού κάμερες. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Δουλέψαμε μαζί δύο χρόνια, πριν πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Θυμάμαι κάθε μέρα στην προπόνηση ήθελε να δουλεύουμε μαζί. Έμαθα πολλά από αυτόν και έφαγα πολλά γκολ (γέλια)».

«Όταν έφυγε ο Μπέκαμ είπα "δεν θα τρώω πολλά γκολ" και ήρθε ο Κριστιάνο...»

Γνώρισες τον Κριστιάνο Ρονάλντο στα πρώτα του βήματα. Τι σε εντυπωσίασε σε εκείνος, τι χαρακτήρας ήταν και τι συμβουλή του έδωσες εσύ ή κάποιος άλλος;

«Ηταν ένας νεαρός παίκτης όταν τον γνώρισα. Είχαμε γυρίσει από την Αμερική, είχαμε παίξει στην προετοιμασία κόντρα στην Σπόρτινγκ Λισσαβόνας. Ηταν ένας απίστευτος παίκτης, κανείς δεν ήξερε ακόμα για αυτόν. Οταν ήρθε δεν μπορούσε να μιλήσει αγγλικά, όμως τρεις μήνες μετά μίλησε κανονικά. Ήθελε να είναι ο καλύτερος, μακάρι να είχα καταγράψει όλα όσα έκανε και πόσο σκληρά δούλεψε. Το γεγονός ότι παιζει ακόμη σε ηλικία 40 ετών δείχνει πόσα έχει θυσιάσει για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Οταν ήρθε ήταν ένα αδύνατο παιδί, που δούλευε κάθε μέρα στο γυμναστήριο. Εκτός γηπέδου ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, θυμάμαι ότι αφού έφυγα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2005 τον ξανά είδα το 2012 όταν έπαιξα με την εθνική μου κόντρα στη Πορτογαλία, ήταν σαν να τον είδα τελευταία φορά την προηγούμενη μέρα. Ηταν πολύ ευγενικός και προσγειωμένος. Είμαι πολύ περήφανος για αυτό που έχει γίνει σήμερα. Πολλοί νέοι ταλαντούχοι παίκτες πέρασαν από τη Γιουνάιτεντ και δεν φάνηκαν ποτέ. Ο Κριστιάνο όμως ήταν μια διαφορετική περίπτωση, θυσίασε πολλά για να πετύχει».

Οταν τον γνώρισες, πίστευες ότι θα καταφέρει όσα πέτυχε;

«Το ταλέντο που είχε ήταν κάτι μοναδικό. Για αυτό εξάλλου ο Σερ Άλεξ τον έφερε στη Γιουνάιτεντ. Όλοι έβλεπαν τι έκανε σε εκείνο το φιλικό. Εγώ δούλεψα μαζί του δύο χρόνια, εξελισσόταν σε έναν παίκτη με ποιότητα και απίστευτες δεξιότητες στο παιχνίδι του. Η Γιουναιτεντ πήρε πολλά τρόπαια χάρη σε αυτόν».

Υπήρξε κάποια συμβουλή που του έδωσες όταν ηρθε;

«Όχι… Θυμάμαι όταν έφυγε ο Μπέκαμ,είπα από μέσα μου «επιτέλους δεν θα τρώω άλλα γκολ» αλλά ήρθε ο Κριστιάνο (γέλια). Σε αυτό το επίπεδο οι παίκτες μπορεί να κερδίζουν ήδη πολλά χρήματα, αλλά πάντα θέλουν να γίνονται καλύτεροι. Επειδή έχω δουλέψει και σε χαμηλότερες κατηγορίες, υπήρχαν παίκτες που ήθελαν να γίνουν ποδοσφαιριστές, χωρίς όμως να δουλέψουν σκληρά για αυτό. Οι παίκτες της Γιουνάιτεντ κέρδιζαν τρόπαια κάθε χρόνο, αλλά κάθε μέρα έκαναν παραπάνω προπόνηση. Βέβαια θέλω να πω ότι στα φάουλ για εμένα ο Μπεκαμ ήταν καλύτερος. Ο Μπέκαμ πάντα πετύχαινε στο στόχο».

Υπήρξε κάποιο ταλέντο που ήρθε όσο ήσουν στην ομάδα, που η καριέρα του δεν πήγε όπως περίμεναν;

«Είχε έρθει ένας επιθετικός όσο ήμουν. Ο Ντιέγκο Φόρλαν, ήταν τρομερός στην προπόνηση. Ομως στον αγώνα δεν μπορούσε να σκοράρει. Οταν έφυγε από την ομάδα και πήγε στην Ισπανία βρήκε ξανά τα πατήματα του. Ομως στη Γιουνάιτεντ εκτός από κάποια γκολ κόντρα στη Λίβερπουλ δεν έκανε όσα έδειχνε ότι μπορούσε να κάνει. Έβλεπες πόσο καλός παίκτης είναι, αλλά υπήρχε μεγάλη πίεση για το αποτέλεσμα. Είναι επίσης ένα πολύ καλό παιδί, κάναμε πολύ παρέα».

Τι έγινε και έφυγες από τη Μάντσεστερ; Το έχεις μετανιώσει τώρα που το ξανασκέφτεσαι;

«Δεν μετανιώνω τίποτα στο ποδόσφαιρο και στη ζωή μου γενικότερα. Είχα ένα συμβόλαιο τεσσάρων ετών με τη Γιουνάιτεντ. Οταν ήμουν παιδί όπως κάθε νέος παίκτης ήθελα να παίζω παιχνίδια. Ο Σερ Αλεξ μου είχε πει, ότι δεν νομίζει ότι θα έχω την έχω την ευκαιρία να παίξω περισσότερα παιχνίδια αλλά ήθελε να ανανεώσω. Έπαιξα 5-6 παιχνίδια στο FA Cup αλλά δεν ήθελα να κάθομαι στον πάγκο και να βλέπω. Δεν ήταν για εμένα αυτό, εγώ ήθελα να παίζω ποδόσφαιρο».