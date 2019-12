Mε πρόγραμμα επιδότησης τα υβριδικά μοντέλα της Volvo

Το μέλλον της αυτοκίνησης είναι σίγουρα ηλεκτρικό και το δημιουργεί η Volvo, καθώς ήδη σε όλη η γκάμα των διαθέσιμων μοντέλων της υπάρχουν εκδόσεις με plug in υβριδική τεχνολογία. Με την ονομασία Recharge, τα XC90, XC60, XC40, S90, V90, S60 και V60, προσφέρουν τη σιγουριά του κινητήρα εσωτερικής καύσης στις μεγάλες αποστάσεις, και την οικονομία, την άνεση, την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας και την αμεσότητα του ηλεκτρικού κινητήρα στην πόλη και σε διαδρομές γύρω από αυτή. Με τρία προγράμματα οδήγησης, Pure, Hybrid και Power, ο οδηγός επιλέγει πότε επιθυμεί να κινείται αποκλειστικά με τον ηλεκτρικό κινητήρα, πότε να δώσει στο αυτοκίνητο την πρωτοβουλία για τη βέλτιστη χρήση των δύο κινητήρων και πότε να απολαύσει το δυναμισμό της μέγιστης συνισταμένης ισχύος.

Μέσα στο 2020, η γκάμα της Volvo θα εμπλουτιστεί και με ηλεκτρικά μοντέλα μπαταρίας, όπως το XC40 Recharge, ενώ έως το 2025 η σουηδική μάρκα φιλοδοξεί το 50% των αυτοκινήτων που διαθέτει να είναι υβριδικά και το υπόλοιπο αμιγώς ηλεκτρικά. Το μακροπρόθεσμο όραμα της Volvo, το οποίο υπηρετεί με αξιοθαύμαστη επιμέλεια, είναι έως το 2040 όλη της η δραστηριότητα να είναι κλιματικά ουδέτερη και απόλυτα εναρμονισμένη με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα.

Στρατηγικά σχεδιασμένη και έμπρακτη επιδότηση της ηλεκτροκίνησης

Καθώς οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται με καλές προθέσεις ή βερμπαλισμούς αλλά με πράξεις, η Volvo είναι από τις εταιρείες οι οποίες δημιουργούν τις εξελίξεις. Κατ’ αρχάς, προσφέρει αυτοκίνητα με κορυφαία ποιότητα, τεχνολογία και ασφάλεια, που ενσωματώνουν λύσεις από το μέλλον με ανταγωνιστικό κόστος. Επιπρόσθετα έρχεται να προσφέρει και οικονομικό κίνητρο για την αγορά των πιο οικολογικών από τα μοντέλα της και συγκεκριμένα όλων των εκδόσεων plug in hybrid.

Χάρη στην τεχνολογία plug in, τα υβριδικά μοντέλα της Volvo προσφέρουν τη δυνατότητα αμιγούς ηλεκτροκίνησης για απόσταση από 40 έως και 50 χιλιόμετρα σε πραγματικές συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότερες από τις καθημερινές μετακινήσεις μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο με τη χρήση του ηλεκτρικού κινητήρα, αποφέροντας μεγάλο οικονομικό όφελος για τον ιδιοκτήτη και οικολογικό για ολόκληρη την κοινωνία.

Αυτό ωστόσο δεν είναι αρκετό για την Volvo, η οποία έρχεται να ενθαρρύνει τους πελάτες της να οδηγούν με ακόμα πιο βιώσιμο τρόπο. Έτσι, με την αγορά κάθε νέου plug-in υβριδικού Volvo, ο ιδιοκτήτης απολαμβάνει αυτόματα επιδότηση της ηλεκτρικής ενέργειας που θα καταναλώσει το αυτοκίνητό του, για διάστημα 12 μηνών. Με αυτό τον τρόπο, η Volvo του δίνει ένα επιπρόσθετο κίνητρο για να προγραμματίζει ιδανικά τις διαδρομές του, να αναζητά σε αυτές σημεία φόρτισης και να χρησιμοποιεί, έως και 100% αν αυτό είναι δυνατό, ηλεκτρική ενέργεια στις καθημερινές του μετακινήσεις. Την οποία, για ένα χρόνο, θα γνωρίζει ότι απολαμβάνει εντελώς δωρεάν. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό Volvo Recharged, όπως θα δείτε και στο σχετικό video στο τέλος του κειμένου.

Το πρόγραμμα ανταπόδοσης της Volvo ισχύει για παραγγελίες plug in υβριδικών μοντέλων που έγιναν από τις 16 Οκτωβρίου 2019 και για παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν έως και τις 16 Απριλίου 2020. Ο υπολογισμός της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας θα πιστοποιείται μέσω της εφαρμογής Volvo On Call και θα ξεκινήσει εντός του 2020.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ του προγράμματος ανταπόδοσης είναι το plug in υβριδικό Volvo να βρίσκεται στην ιδιοκτησία ενός και μόνο προσώπου για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών, ενώ περιλαμβάνει και τα εταιρικά οχήματα, με την ανταπόδοση όμως να αφορά στο χρήστη και όχι στην εταιρεία που το κατέχει.

Πολλαπλά και σημαντικά τα οφέλη

Αν υπολογίσουμε ότι ένα αυτοκίνητο, σύμφωνα με πανευρωπαϊκές έρευνες, πραγματοποιεί καθημερινά διαδρομές κατά μέσο όρο περίπου 40 χιλιομέτρων, τότε στην περίπτωση των Plug in υβριδικών μοντέλων της Volvo αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με την ισχύ του ηλεκτρικού κινητήρα. Περίπου δηλαδή 14.000 χιλιόμετρα σε ένα έτος, είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν χωρίς να δαπανηθεί λίτρο βενζίνης. Σε σχέση με ένα αυτοκίνητο που διαθέτει μόνο κινητήρα εσωτερικής καύσης, το όφελος του οδηγού ενός plug in υβριδικού Volvo θα είναι περίπου 2.240 ευρώ μόνο από την μη κατανάλωση βενζίνης. Με δεδομένο ότι σε αστικές συνθήκες, ένα αυτοκίνητο με δίλιτρο κινητήρα βενζίνης καταναλώνει κατά μέσο όρο 10 λίτρα/100 χλμ. και η μέση τιμή του λίτρου βενζίνης είναι 1,6 ευρώ.

Με την προσφορά επιδότησης ηλεκτρικής ενέργειας, ο οδηγός ενός plug in Hybrid της Volvo έχει ένα ακόμα σημαντικό οικονομικό όφελος για διάστημα 12 μηνών. Ταυτόχρονα όμως με τα οικονομικά κίνητρα, τα plug in υβριδικά μοντέλα της Volvo εξασφαλίζουν και τεράστιο περιβαλλοντικό πλεονέκτημα: Εκατοντάδες κιλά ρύπων ανά έτος -ή χιλιάδες συνολικά αν το ανάγουμε στο σύνολο της ζωής του αυτοκινήτου- αφαιρούνται από το εξόχως επιβαρυντικό σήμερα ισοζύγιο της ατμόσφαιρας, ενώ και σε επίπεδο ηχορύπανσης, η χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι η απόλυτη λύση, ειδικά στις πολύ επιβαρυμένες από άποψη θορύβων μεγαλουπόλεις. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τώρα είναι η ιδανική στιγμή επιλογής της πιο ώριμης και premium επιλογής, αυτής των plug in υβριδικών της Volvo.