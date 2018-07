Οι κορυφαίοι κινητήρες αυτοκινήτων για το 2018 (pics)

Από το 1999 βραβεύονται σε ετήσια βάση οι καλύτεροι κινητήρες αυτοκινήτων στο πλαίσιο του θεσμού Engine of the Year. Πρόκειται για βραβεία υψηλής αξίας, καθώς οι σύγχρονοι κινητήρες είναι πλέον πολύ ανταγωνιστικοί και οι διαφορές μεταξύ τους μικραίνουν συνέχεια. Η επιτροπή του Engine of the Year αξιολογεί κινητήρες σε πολλές κατηγορίες, ενώ πρόσφατα ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για τους νικητές του 2018. Δείτε ποιοι είναι!

Ιnternational Engine of the Year

Ο απόλυτος κινητήρας της χρονιάς 2018 είναι ο V8 Biturbo 3,9 λίτρων της Ferrari, που χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων στο μοντέλο 488 Pista, ενώ αποδίδει 670 ίππους ισχύ και 760 Nm μέγιστη ροπή στρέψης.

Εως ένα λίτρο χωρητικότητα

Πέρυσι είχε νικήσει «ο χιλιάρης» της Ford με μικρή διαφορά από τον τρικύλινδρο των 999 κ.εκ. της VW, όμως το 2018 αντιστράφηκαν οι θέσεις και πέρασε στην κορυφή το μοτέρ της Volkswagen.

Aπό 1,0 έως 1,4 λίτρα

Ο τουρμπάτος τρικύλινδρος βενζινοκινητήρας του γαλλικού ομίλου PSA με κυβισμό 1,2 λίτρων επανέλαβε και εφέτος τον περυσινό του θρίαμβο, ενώ τοποθετείται σε μία σειρά μοντέλων, από το Citroen C4 Cactus έως το Peugeot 208 και το Opel Grandland X.

Aπό 1,4 έως 1,8 λίτρα

Άλλος ένας παλιός γνώριμος νίκησε και εδώ, καθώς ο τρικύλινδρος βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων της BMW είχε θριαμβεύσει και πάλι. Την πρώτη θέση την κατέκτησε ως υβριδικό σύνολο 374 ίππων σε συνδυασμό με ηλεκτροκινητήρα, όπως στην περίπτωση της i8 και στη δεύτερη βρέθηκε πάλι το ίδιο μοτέρ χωρίς ηλεκτρική υποστήριξη.

Aπό 1,8 έως 2,0 λίτρα

Ο τετρακύλινδρος μπόξερ των δύο λίτρων της Porsche 718 είναι αρκετά αμφιλεγόμενος μεταξύ των σκληροπυρηνικών φίλων της μάρκας, ωστόσο νίκησε στην κατηγορία κυβισμού του. Δεύτερος ο δίλιτρος κινητήρας της AMG, που τοποθετείται μεταξύ άλλων στη Mercedes AMG A 45.

Aπό 2,0 έως 2,5 λίτρα

Καθαρή νίκη για τον πεντακύλινδρο τούρμπο βενζίνης της Audi, που «χτυπά» στο RS3 και στο ΤΤ RS.

Aπό 2,5 έως 3,0 λίτρα

Εδώ θριάμβευσε ο εξακύλινδρος μπόξερ με τούρμπο, που έχει χωρητικότητα τριών λίτρων και τοποθετείται σε όλες τις παραλλαγές της νέας Porsche 911, από την απλή Carrera έως τη GTS.

Aπό 3,0 έως 4,0 λίτρα

Ο γενικός νικητής του θεσμού Engine of the Year 2018 δεν θα μπορούσε παρά να είναι πρώτος και στην ειδική κατηγορία βάσει του κυβισμού του, οπότε μιλάμε για τον V8 Biturbo 3,9 της Ferrari. Δεύτερος στην κατηγορία ο V8 Biturbo 4.0 της Mercedes – AMG.

Πάνω από 4,0 λίτρα

Θριαμβευτής ο νέος V12 6,5 λίτρων της Ferrari 812 Superfast με 800 άλογα. Κάθε άλλο σχόλιο είναι περιττό.

Ηλεκτρικός κινητήρας

Εδώ κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια η Tesla με τα ηλεκτροκίνητα Model S, Model X και εφέτος με το Model 3. Δεύτερος ο ηλεκτροκινητήρας της BMW i3 και i3S.

Yπόλοιπες κατηγορίες

H κριτική επιτροπή απονέμει βραβεία και σε μερικές άλλες κατηγορίες. Για το 2018 ψηφίστηκε ‘’Πράσινος κινητήρας’’ ο ηλεκτροκινητήρας του Tesla Model 3, ‘’νέος κινητήρας’’ το μοτέρ της Ferrari 812 Superfast και Performance Motor (υψηλών επιδόσεων κινητήρας) ο V8 Biturbo 3,9 της Ferrari, που σάρωσε τα βραβεία με τρεις πρωτιές!

