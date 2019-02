Άλεξ Σαράντος Τρεμούλης ο Έλληνας ιστορικός σχεδιαστής αυτοκινήτων

Aν και ίσως είναι πιο γνωστός στο έργο του για τον Tucker, ο Αλέξανδρος Σαράντος Τρεμούλης ( Alex Sarandos Tremulis) εργάστηκε για 20 διαφορετικές εταιρείες αυτοκινήτων σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, προωθώντας κάποιες αρκετά ριζοσπαστικές αντιλήψεις στο σχεδιασμό αυτοκινήτων . Για αυτές τις προσπάθειες, το Automotive Hall of Fame τον περιέλαβε απο το 2014 στις τάξεις της.

Ο Αλέξανδρος Σαράντος Τρεμούλης (Alex Tremulis) γεννήθηκε στις 23 Ιαν 1914 στο Σικάγο. Οι γονείς του, Σαράντος και Αντωνία, κατάγονταν από τη Λακωνία-δίπλα απο τη Σπάρτη . O πατέρας του ήταν γιατρός και του μετέδωσε την αγάπη για τα αυτοκίνητα και την ταχύτητα. Σε ηλικία 19 ετών έπιασε δουλειά στην αυτοκινητοβιομηχανία Auburn - Cord - Duesenberg και γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα από τους βασικούς σχεδιαστές της εταιρείας, αν και αυτοδίδακτος. Μεταξύ των δημιουργιών του, τα περίφημα και κλασικά πλέον αυτοκίνητα Cord 810 και 812, καθώς και το σπορ διθέσιο χειροποίητο Duesenberg. Παρέμεινε στην εταιρεία μέχρι την πτώχευσή της, το 1937.

Αφού δούλεψε για λίγο στην General Motors, μετακινήθηκε στην Briggs-Le Baron, που κατασκεύαζε αμαξώματα για την Chrysler. Το 1938 τον βρήκε στην Custom Motors, στο Μπέβερλι Χιλς, η οποία έφτιαχνε κατά παραγγελία αυτοκίνητα για τους σταρ του Χόλιγουντ. Παράλληλα, συνεργαζόταν με τις αυτοκινητοβιομηχανίες Crosley και American Bantam. Για τη δεύτερη σχεδίασε μοντέλα, τα οποία παρέμειναν στην παραγωγή έως το 1941, οπότε η εταιρεία άρχισε να κατασκευάζει στρατιωτικά οχήματα, με κορυφαίο το πρωτότυπο Jeep.

Το 1939 συμμετείχε στην ομάδα που σχεδίασε το αυτοκίνητο Packard Clipper και δύο χρόνια αργότερα το μοντέλο Thunderbolt της Chrysler. Η συνεισφορά του ήταν καθοριστική στη σχεδίαση των δύο αυτών μοντέλων, που επηρέασαν στυλιστικά τη μεταπολεμική αυτο- κινητοβιομηχανία. Μετά τον βομβαρδισμό του Περλ Χάρμπορ από τους Ιάπωνες (7 Δεκεμβρίου 1941) και την εμπλοκή των Αμερικανών στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (8 Δεκεμβρίου 1941), ο Τρεμούλης επιστρατεύτηκε και υπηρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία, όπου είχε την ευκαιρία να εργαστεί σε διάφορα προωθημένα σχέδια. Ένα από αυτά ήταν η κατασκευή ενός αεροπλάνου πολλαπλών ρόλων, με διαστημικές ικανότητες. Το σχέδιό του άρχισε να υλοποιείται το 1957 από την Boeing με την κωδική ονομασία Χ-20 Dyna-Soar, αλλά εγκαταλείφθηκε το 1963, όταν άρχισε το διαστημικό πρόγραμμα των ΗΠΑ. Σήμερα θεωρείται ο πρόδρομος του διαστημικού λεωφορείου.

Μετά τον B’ΠΠ δούλεψε για τον σχεδιαστικό οίκο Tammen & Denison και το 1947, ύστερα από μια δεκαπεντάλεπτη συνομιλία με τον οραματιστή σχεδιαστή και επιχειρηματία Preston TUCKER τον έπεισε να αναλάβει τον σχεδιασμό του θρυλικού μοντέλου “1948 Tucker Sedan” ή “Tucker 48”, το οποίο με τις καινοτομίες που εισήγαγε έγραψε ιστορία. Κατασκευάστηκαν μόνο 51 αυτοκίνητα του συγκεκριμένου μοντέλου, λόγω χρεωκοπίας της Tucker, και σήμερα θεωρούνται πανάκριβα συλλεκτικά αντικείμενα.

-Το 1957 μεταπήδησε στη Ford για να σχεδιάσει το “αυτοκίνητο του 2000”, το μοντέλο Ford X-2000, από το οποίο παράχθηκε μόνο ένα αυτοκίνητο από τον Άγγλο μηχανικό Άντι Σόντερς για να επιδειχθεί σε εκθέσεις αυτοκινήτων το 2000. Το 1962 σχεδίασε το Ford Seattle-ite XXI, το οποίο παρουσιάστηκε στην Παγκόσμια Έκθεση του Σιάτλ, αλλά η εταιρεία δεν προχώρησε στην παραγωγή του. Εγκατέλειψε την Ford το 1963 και ίδρυσε το δικό του σχεδιαστικό γραφείο στο Αν Αρμπορ του Μίτσιγκαν. Πιο γνωστές δημιουργίες του ήταν το “αγροτικό” Subaru BRAT και το φουτουριστικό Subaru X-100.

-Το 1966 σχεδίασε τη μοτοσυκλέτα “Gyronaut X-1”, η οποία με αναβάτη τον Μπομπ Λέπαν πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας με 395.361447 χλμ/ω στις αλυκές της Γιούτα. Σχεδίασε, ακόμη, τα πρωτότυπα αγωνιστικά αυτοκίνητα “Goodyear Wingfoot Express” (το πρώτο πυραυλοκίνητο αυτοκίνητο, που έφθασε τα 836,86 χιλμ/ω) και “Green Monster” (που έχασε την ευκαιρία να δημιουργήσει παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας, όταν έχασε ένα τροχό κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του κι ενώ έτρεχε με ταχύτητα 965 χλμ/ω. Ανάμεσα στα σχέδιά του περιλαμβάνεται κι ένα δίτροχο όχημα, παραγγελία της NASA, η οποία δεν προχώρησε στην κατασκευή του.

Ο Τρεμούλης ήταν τακτικός συνεργάτης του περιοδικού "Road & Track", ενώ συμμετείχε ως σύμβουλος στα γυρίσματα της ταινίας του Φράνσις Φορντ Κόπολα “Τάκερ, ο άνθρωπος και το όνειρό του” (Tucker: The Man and His Dream), παραγωγής 1988. Τον ρόλο του “Τρεμούλη” στην ταινία έπαιζε ο ελληνοκαναδός ηθοποιός Ηλίας Κοτέας. Παρεμπιπτόντως, ο Κόπολα είναι ο ιδιοκτήτης μιας από τις 49 “Tucker 48” που κυκλοφορούν σήμερα.

Το 1982 εισήλθε στο Πάνθεον του Αυτοκινήτου (Automobile Hall of Fame) και το 1987 τιμήθηκε από τη Διεθνή Ένωση Μηχανικών Αυτοκίνησης (SAE) για τον σχεδιασμό του “Tucker 48”, ενός από τα “σημαντικότερα αυτοκίνητα του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα”.

Ο Τρεμούλης πέθανε σε ηλικία 77 ετών -στις 29 Δεκεμβρίου 1991, στην πόλη Βεντούρα της Καλιφόρνια. Από τo 2014 βρίσκεται στην αίθουσα Hall of Fame μαζί με τον πρόεδρο και μηχανικό της Volkswagen Ferdinand Piëch, τον J.D. Power III και τον εκδότη Keith Crain.

